DHA YURT BÜLTENİ-6

Muharrem İnce, Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın ve Zonguldak'ta yapılacak mitinglere katılacak.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" paylaşımında bulundu. İletişim koordinatörlüğü ise Muharrem İnce'nin, Bartın ve Zonguldak mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu. Ancak parti yetkilileri, Muharrem İnce'nin Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacağı bildirilerek, il başkanlıklarına bildirdi. CHP Zonguldak İl Başkanvekili Hakkı Güney yaptığı açıklamada, "Bir rahatsızlığından dolayı böyle bir olay yaşandı. Yaptığımız görüşmelerde geleceğini bildirdi. Örgütler ona göre hazırlığını yaptı. Biz İnce'yi bekliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada bir talep var kendisine karşı. Bunu ona bildirdik. O da, 'Tamam geliyorum' dedi" diye konuştu. CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan ise, "Biz 1 haftadır Muharrem İnce'nin mitingi için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kendisinde biraz ses kısıklığı olmuş, böyle bir olay yaşadık. Geliyor gelmiyor gibi sıkıntılar oldu ama, çok şükür düzelmiş. Biraz önce Engin Altay aradı. Kendisinin düzeldiğini, karayoluyla Bartın'a geleceğini söyledi. Bizde çok heyecanlıyız. Büyük bir hevesle kendisini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bartın'da miting alanındaki hazırlık

-İl Başkanı açıklama Süre: 59 sn. Boyut: 186 MB

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/ZONGULDAK-BARTIN, (DHA) ========================================= Çocuğun otomobil altında kalmaktan kurtulma anı kamerada Siirt'te, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük bir çocuğa çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çocuk, olaydan yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, merkez Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde 19 Mayıs akşamı meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, yolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü çocuğu son anda fark etti. Sürücünün direksiyon kırıp kaldırıma çıktığı otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yara almazken, yere düşen çocuk çevredekiler tarafından kaldırıldı. Ağaca çarpan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olay anı ise bir işyerinin kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Arabanın gelişi

-Çocuğun koşması

-Arabanın ağaca çarpıp durması

-Çocuğu alan vatandaşlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) ========================================== Mazot çalmaya çalışırken yakalandı Düzce'de, kamyondan mazot çalarken fark edilen 3 kişiden birisi vatandaşlar tarafından yakalandı.

Olay gece saatlerinde, Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon parkında park halinde olan bir kamyonun yakıt deposundan mazot çalan 3 kişiyi gören vatandaşlar, müdahale etti. Vatandaşların geldiğini gören 3 hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir kişi yere düşünce yakalanırken, polise haber verildi. Düşerken başını kaldırıma çarpan kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis, K.M.'nin yaralandığını görünce 112 Acili çağırdı. Yaralanan K.M. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızları mazot çalarken gördüklerini söyleyen Mustafa Zaman, "Mazot tankerinin altını delerek bidonlarla almışlar. Kaçmaya çalışırken birini yakaladık" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanan kişinin ambulansa alınması

-Olayı gören kişi ile röp.

-Olay yerinden görüntüler

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) =========================================== Datça'da film gibi uyuşturucu operasyonu Muğla'nın Datça ilçesinde, Finlandiya ve Türk bayraklı teknelere özel eğitimli narkotik köpeği ile düzenlenen operasyonda, 100 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, TCSG 26 Komutanlığı, TCSG 3 Komutanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu kaçakçılığı işinde kullanılacağı şüphesiyle uzun süredir takip edilen teknelerin Datça İnceburun kuzeyine yanaştığı tespit edildi. Gece boyunca takip sürerken, hareketlilik yaşanması üzerine bugün saat 05.22'de Datça Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine iki tekneye operasyon düzenlendi. Finlandiya ve Türk bayraklı iki teknede, 'Barut' isimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Finlandiya bayraklı 'Suedela' isimli teknede 100 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Soruşturma kapsamında tekneler ile 1 otomobile el konulurken, 6 kişi de gözaltına alındı.