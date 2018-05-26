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DHA YURT BÜLTENİ - 6

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

1 - İskenderun'da bölgesel yağmur şaşırttı HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi.

1 - İskenderun'da bölgesel yağmur şaşırttı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi.

İskenderun'un işlek bölgesi olan Şehit Pamir caddesi Pac Meydanı'nda akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Ancak meydanda yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur görenleri şaşkına çevirdi. Bazı yayalar yağmurun altına girip çıkarken kimileri de ilginç olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, "Binalardan su dökülüyor galiba" diyerek ilginç doğa olayına inanmakta güçlük yaşadı.

Belli bir bölgeye yağan yağmur nedeniyle araç trafiği de kilitlendi. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun kesilmesiyle hayat normale döndü.

Görüntü Dökümü
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- Yolda enlemesine yağan yağmur
- Yağan yağışı çevreden geçenlerin ve duranların meraklı izleyişleri
- Çevredeki binalardan geldiğini ifade ederek yorum yapanlar
- Zabıta görevlisinin yolda akışı sağlaması
- Cep telefonları ile hayret ederek çekim yapanlar

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Minik Ela, kanalda boğuldu

ADANA'da annesi büyükbaş hayvanlarla uğraşırken gözden kaybolan 1,5 yaşındaki Ela Yürekli, kanalda ölü olarak bulundu.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde Ela Yürekli, sabah saatlerinde annesi Fatma Yürekli ineklerden süt sağdığı sırada evin bahçesinde oyun oynarken gözden kayboldu. Bir süre sonra çocuğunu arayan anne, minik kızını bulamayınca evin yakınlarında aramaya çıktı. Komşularının aramaya çıktığı küçük kız, evin yakınından geçen sulama kanalında hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanaldan çıkarılan Ela'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Minik kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Ela bebegin boğulduğu kanaldan görüntüler
- Kalabalıktan görüntüler
- Olay yerine gelen Jandarma'dan görüntü

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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3 - Anız yangını, 25 ton samanı ve 2 kamyonu kül etti

ADANA'da anız yakılan bir tarladan rüzgarın etkisiyle yükselen alevler, saman deposu olarak kullanılan iş yerine sıçradı. Yangında 25 ton saman kül oldu, 2 kamyon ve bir kepçe kabini kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nden Karataş ilçesine giden yol üzerindeki bir tarlada yakılan anız nedeniyle dumanlar yükseldi. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle tarladaki alevler, yol üzerindeki iş yerlerine sıçradı.

25 TON SAMAN YANDI

Saman istiflenen bir depoya da sıçrayan yangında, içerideki 2 kamyon ve bir kepçeye ait kabin alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süre iş makineleriyle alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki 25 ton saman kül oldu, kamyonlarla kepçe de kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- İtfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürürken görüntüler
- Yanan samanlar söndürülürken görüntüler
- Anız yangınından görüntü
- İtfaiye arabasından görüntü
- Yangın söndürülerken genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

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