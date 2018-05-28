DHA YURT BÜLTENİ-6

Bozdağ: Atatürkçü Düşünce Derneği Atatürk tüccarlığı yapıyor Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Atatürkçü Düşünce Derneği, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbe ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur. Bu Atatürk’e de büyük bir saygısızlıktır. Orada Atatürk ismini kullanarak kendisine yer edinenler, yuva edinenler, Atatürk’ün hatırasına da çok büyük bir saygısızlık yapmışlardır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin, 27 Mayıs darbesine ilişkin, sosyal paylaşım hesabından, paylaşımını dile getirerek şu şunları söyledi: “Atatürkçü Düşünce Derneği, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbe ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur. Bu Atatürk’e de büyük bir saygısızlıktır. Orada Atatürk ismini kullanarak kendisine yer edinenler, yuva edinenler, Atatürk’ün hatırasına da çok büyük bir saygısızlık yapmışlardır. Hepimiz biliyoruz ki, 27 Mayıs 1960 darbesi, Cumhuriyet döneminde, demokrasimize indirilmiş ilk darbedir. Kanlı bir darbedir. Masum bir başbakan ve bakanlar, haksız bir şekilde idama gönderilmiştir. Bunu kutsayacak, bunu övecek, bunu takdir edecek bir zihniyet ancak köhnemiş bir zihniyettir. İnsanlıktan nasibini almamışlar ancak böyle bir cinayeti, katliamı, hukuk dışılığı onaylayabilir. Atatürkçü Düşünce Derneği’nde hüküm süren zihniyetin, Atatürk’ten ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Onlar Atatürk tüccarlığı yapıyor.”

‘İNCE EFELENEREK YER EDİNMEYE ÇALIŞIYOR’

İzmir’de, TRT ekip aracının saldırıya uğraması konusunda, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı adayı sayın İnce efelenerek, kabadayılık yaparak, etrafa tehdit salarak, kendine yer edinmeye çalışıyor. Bu da, fevkalade yanlış bir şey. TRT’yi uzunca zamandır, konuşmalarında hedef gösteriyor. Tabi onun bu düşüncelerinden motive olan bazı kişilerin, TRT aracına saldırdıklarını hep beraber gördük. Eğer Sayın İnce, bu konuşmalarına devam ederse, onun konuşmalarından gazlanan bazı kendini bilmezlerin daha büyük bir suça karışmaları söz konusu olabilir. O yüzden herkesi sağduyulu olmaya, konuşmalarında insanları kurumları hedef almadan programı, projesi neyse onu anlatmaya davet ediyorum. TRT ye yapılan bu saldırı aynı zamanda ifade hürriyetine ve basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. TRT söz konusu olduğunda diğer basın kuruluşları da sustular. Bunu kınıyorum.”

‘İADE DOSYASI NASIL HAZIRLANIR BİLMEZLER’

Muharrem İnce’nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusunda iddialarını sürdürmesi konusuna da cevap veren Bozdağ, “Bir defa şunu ifade etmek lazım. Gönderilen evrak tamamen, Türkiye ile ABD arasındaki ikili anlaşmaya uygun bir evraktır. Aranan usul ve şartlar neyse hepsine uygun hazırlanmıştır. Eksik yoktur, bir tane yanlışlık yoktur. ABD tarafının istediği usul ve kurallar neyse ona göre gönderiyoruz. Adalet Bakanlığı bu konuda uzmandır. Türkiye de bu konu da tek uzman olanda Adalet Bakanlığıdır. Bu konuyu Adalet Bakanlığı’ndan daha iyi kimse bilemez. Muharrem beyde bilmez yanındakiler de bilmez. Hayatlarında, iade dosyası nasıl hazırlanır, görmemişlerdir. Onların avukatlarının da iade dosyası gördüğünü düşünmüyorum. Çünkü Türkiye mahkemelerinde bu konu çok az rastlanan bir konudur. Bunu en iyi bilen Adalet Bakanlığıdır” dedi.

TÜRKİYE’NİN DERDİ, ALMANYA’YI GERDİ

Almanya’nın, PKK’ya miting yapma izni vermesi konusunu yineleyen Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı: “Türkiye, kendi Cumhurbaşkanını, parlamentosunu seçecek ve seçimde de sadece, Türk vatandaşları oy kullanacak. O zaman Türkiye’nin derdi, Almanya’yı neden bu kadar gerdi. Anlamak mümkün değil. Türkiye’nin seçimi, Almanya’yı neden bu kadar telaşlandırdı. Adil ve objektif durma gereği bile duymadan, PKK’lılara miting yapma izni verdi. Bu çok net bir şekilde, Alman hükümetinin seçimlere bakışını, müdahale edişini göstermektedir. Biz buradan çok net söylüyoruz. Türkiye’nin seçimlerine kim müdahale etmek istiyorsa, onlar en büyük cevabı milletten, sandıkta alacaktır.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın sorulara cevap vermesi ve açıklamaları Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) ========================================== Selde iş yerlerini su basan esnaflar suları temizledi Kocaeli'de, yağmur yağışı sırasında yaşanan taşkınlarda iş yerleri su basan esnaflar temizlik çalışmalarına devam etti. Binlerce lira zarar ettiklerini söyleyen esnaflar, önlem alınmasını istedi.

Dün, Kocaeli'de etkili olan yağmur yağışı yaşamı felç etti. Yollar sularla dolarken, alt geçitler kapandı. Zemin ve bodrum katlarda bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve esnaflar, su baskınları nedeniyle hasar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü. Binaların bodrum katlarında bulunan sular pompalarla boşaltıldı. Su baskınlarının en fazla etkili olduğu İzmit Sanayi Sitesi'nde esnaflar, iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı. Esnaflar binlerce lira zarar ettiklerini ifade ederek, yetkililerin alt yapı çalışmalarına önem vermesini, önlem almalarını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkan temizleyen esnaflardan görüntü

-Dükkanını su basan Emre Ertuğ ile röp.

-Su çekme çalışmalarından görüntü HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) ========================================= Erzurum'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi ERZURUM'da, boşanma yüzünden aralarında husumet bulunan Kaya ve Gökşen ailelerinin dünkü silahlı kavgasında ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi. 2'si polis memuru toplam 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi, Endüstri Caddesi'nde meydana geldi. Gökşen ve Kaya aileleri arasında, 2011 yılında yapılan evliliğin 2 yıl önce boşanmayla sonuçlanması ile ilgili husumet oldu. Kaya ailesi fertlerinin, Gökşen ailesi tarafından işletilen kahveye, ellerinde av tüfeği, sopa ve bıçakla dün gelmesiyle kavga çıktı. Kavgaya her iki ailenin yakınlarının da dahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Kavgada bıçaklanıp, av tüfeğiyle vurulan Engin Kaya (31), olay yerinde yaşamını yitirdi. 2'si polis memuru, 1'i olay yerinden geçen çocuk olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis müdahale etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve cop kullandı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Recep Kaya (18), yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Silahlı kavgada ölü sayısı, 2'ye yükseldi.

Polis bugün mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili iki aileden 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber:Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) ========================================== Siverek'teki baraj gölünde balıklar kıyıya vurdu Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri, çevre mahallelerde korkuya neden oldu.

Kargalı Mahallesi'ndeki baraj gölünde yetişen kefallerin kıyıya vurduğu görüldü. Mahalle sakinleri, yayılan koku nedeniyle hayvanlarının gölden su içmesine engel oldu. Hayvanlarının sudan zehirlenmesinden korktuklarını belirten, baraj gölü yakınındaki kırsal Gözelek Mahallesi sakinlerinden Hasan Fırat, "Son 1 haftadır ilk kez balık ölümlerine şahit olduk. Yağan yağmurların ardından baraj gölünde balık ölümleri başladı ve binlerce kefal kıyıya vurdu" dedi. Aynı mahallede çobanlık yapan Cenap Kırklar ise "Çobanlık yapıyorum ve gölet etrafında otlayan hayvanlarımızı baraj gölünden su içmesine izin vermiyoruz. Hayvanlarımızı götürüp, su içiriyoruz. Hayvanlarımızın zehirlenmesinden korkuyoruz. Yetkililerden baraj gölünün incelenmesini ve balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesini istiyoruz" diye konuştu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekibin, gölden su ve ölü balıklardan numune alıp, incelemeye gönderdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baraj gölü

- Ölen balıklar

- Kıyıya vuran ölü balıklar

- Mahalle sakinlerinin konuşması

- Çevredeki çobanların konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 387 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,(DHA) ========================================== 3 gün kuyuda kalan köpeği itfaiye kurtardı Mersin'de, düştüğü kuyuda 3 gün boyunca mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bekirde Mahallesi'nde, 3 gün önce kaybolan 'Çopur' isimli köpeğin, bu sabah bir kuyunun içinde görüldüğü bildirildi. Köpeği bir süre kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan çevredekilerin çabası sonuçsuz kalınca, Mersin itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımı ile kuyuya inip köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpek, sahibine teslim edildi. Görüntü dökümü

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-Ekipler halatları kurarken

-Ekipler Kuyuya inerken

-İtfaiye eri kuyuya inerken

-Kuyudaki köpekten görüntüler

-Köpek halatlara bağlanırken

-Köpek halatla yukarı çıkarılırken

-Köpek halatla yukarı çıkarılırken

-Genel ve detay görüntüler