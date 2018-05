DHA YURT BÜLTENİ-6

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, FETÖ'nün kripto elemanlarının 15 Temmuz'da elde edemedikleri o amaçları için hala çaba sarf ettiklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'e geldi. Partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Semih Yalçın, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Yalçın, FETÖ'nün kripto elemanların 15 Temmuz'da ulaşamadıkları amaçları için hala çaba sarf ettiklerini kaydetti. Yalçın, şunları söyledi: "Türkiye'de içte ve dışta oluşturulmuş belli çevreler, Türkiye'nin istikametinin farklılaştırmak, 15 Temmuz'da elde edemedikleri o amaçlarına ulaşabilmek için hala çaba sarf ediyorlar. Biz bunlara kripto elemanlar diyoruz. Hala temizlenmemişlerdir. Temizlenmeye devam ediyor. MHP, 15 Temmuz öncesinde söylediği gibi gerçekleri görerek kendi bünyesindeki sıkıntıları aşmıştır. Devletin bekası ve ortak aklın kullanılması noktasında, Gaziantep başta olmak üzere, büyük Türk milletine söz veriyoruz. MHP daima devrede olacaktır. Endişeleri olmasın. 15 Temmuz gecesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği dik duruşu, MHP'nin mümessilleri her şartta mutlak surette ortaya koyacaklardır."

Yücel’in açıklamasının ardından adaylar tek tek söz alarak kendilerini tanıttı. Adayların tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti ve İYİ Parti’nin listelerine yönelik soruya, "Diğer siyasi partilerin listelerinde de elbette çok değerli isimler vardır. Siyaset ülkeye hizmet etmek için yapılır. Binali Yıldırım geçen seçimlerde belediye başkan adayı olmuştur. İzmir halkı Binali Bey’e görev vermedi. Sonrasında başbakanlık görevi verildi. Bu siyasetin cilvesidir. Binali Yıldırım’ın İzmir’den aday gösterilmesi ve diğer partilerin genel merkez düzeyinde isimleri İzmir’den aday göstermelerinin bizim mücadelemize ve çalışmalarımıza olumsuz bir etkisi olamaz. Onlar da kendi ideolojileri doğrultusunda çalışmalarını yapacak. 24 Haziran günü İzmir halkı takdirini sandığa yansıtacak" dedi.

"CHP OYLARI İYİ PARTİ’YE GİDER Mİ?"

İYİ Parti’nin İzmir’de CHP’nin ulusalcı kanadından oy alabileceği yönünde iddiaların da sorulduğu Yücel, "Bu seçimin çok farklı dinamikleri var. Bir İYİ Parti faktörü var. İYİ Parti temel olarak MHP ve merkez sağ geleneğinden oluşan bir siyasi parti. Elbette münferit olarak bir takım seçmen tercihlerinde değişiklikler olabilir ama CHP seçmeni bilinçlidir. CHP seçmeni partisine sahip çıkar. Bizden İYİ Parti’ye kayma yaşanacağını düşünmüyorum. İttifak meselesi var" diye konuştu. Yücel ayrıca, CHP’nin İzmir’de seçim hedefine dair da açıklama yaptı. Şu anda bir yüzde vermenin doğru olmadığını kaydeden Yücel, bunun afaki olacağını belirterek, "Milletvekili sayısı vermek de aynı olur. Ama CHP’nin geçmişte elde ettiği vekil sayısından daha fazlasını elde edeceğinden düşünüyorum" diye konuştu.

CHP’nin saha çalışma programlarına dair de açıklama yapan Deniz Yücel, şunları söyledi:

"Adaylarımız dün itibariyle alana çıktılar. Vatandaşa dokunabileceğimiz her yerde alanda olacak. İl ve ilçelerle koordine halinde çalışma yürüteceğiz. Meclis üyelerimizle, geçmiş yıllarda görev alan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yapılacak tüm çalışmalar İl Başkanlığımızın koordinasyonluğunda yürütülecek. CHP her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir bireyini kucaklayacak çalışmalar yapmıştır. CHP’nin çizgisi bellidir."Toplantının ardından adaylar fotoğraf çektirdi, İzmir Marşı’nı söyledi.