DHA YURT BÜLTENİ - 6

1 - 3 arkadaş ortak kaderi yaşadı, şehit oldu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28), 2 yıl önce de arkadaşları Uzman Çavuş Bekir Kelleci (25) ve Uzman Çavuş Süleyman Kul (24) şehit düşmüştü. Birlikte asker olmaya karar veren 3 arkadaş ortak kaderi yaşadı, şehit düştü.

Giresunlu Bekir Kelleci, Süleyman Kul ve Hakan Ergin arkadaşlar birlikte asker olmaya karar verdi, müracaatta bulundu. Sınavları kazanıp Uzman Çavuş olan Bekir Kelleci ve Süleyman Kul Mardin'de, Hakan Ergin ise Malatya'da göreve başladı. Uzman Çavuş Bekir Kelleci, 3 Nisan 2016’da Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit oldu. Cenazede arkadaşının fotoğrafını taşıyan Uzman Çavuş Süleyman Kul'da, 3 hafta sonra Nusaybin'de tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Dün ise Irak'ın Kuzeyindeki Basyan ve Avaşin bölgelerinde oluşturulan üs bölgelerin yol yapım faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. 3 arkadaşın ortak kaderi ailelerinin yanı sıra kenti de yasa boğarken, acılı şehit aileleri ise ‘Vatan sağ olsun’ temennilerini yineledi. Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin ikamet ettiği apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra ilçede çok sayıda vatandaş da Ergin ailesini ziyaret ederek taziyelerde bulundu. Ailede, 3 erkek kardeşten biri olan Ergin’in asıl görev yeri olan Malatya’dan 2 yıl önce geçici görevle Hakkari’nin Çukurca ilçesine gittiği, buradan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev aldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 ay önce Suriye’nin Afrin bölgesinde görev yürüten Uzman Çavuş Ergin’in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafın paylaşarak 'Türkiye Eynesil’e selamlar' yorumunda bulunmuştu.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ’UN NAAŞI TRABZON’DA

Şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin’in cenazesi Hakkari'deki askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Eynesil ilçesinde toprağa verilmek üzere Trabzon’a getirildi. Saat 11.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na getirilen şehit naaşını annesi Aynur, babası Ahmet ile kardeşleri Ömer ve İsmail Ergin'în yanı sıra, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç,şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Uçağın havalimanına gelişi ile gözyaşlarına boğulan anne Aynu Ergin "Oğlum ben seni böyle mi karşılayacaktım" diyerek ağıt yaktı. Kardeşleri de koşarak tabura sarıldı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını protokol ile sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı.Askeri manga tarafından uçaktan indirilen Uzman Çavuş Hakan Ergin’in naaşı cenaze aracına konularak toprağa verileceği Espiye ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin havalimanına gelmesi

-Yapılan tören

-Şehit ailesinden görüntüler

-Naaşın taşınması

-Naaşın uğurlanması

-Detaylar HABER : MUHAMMET KAÇAR KAMERA:OSMAN ŞİŞKO/GİRESUN,(DHA) ============================================ 2 - TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mersin'de Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret eden Kahraman, heyet ve tören mangası tarafından karşılandı. Ziyaretçi defterini imzalayan Kahraman, ardından Vali Su ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Kahraman, Başkan Burhanettin Kocamaz tarafından karşılandı. Çiçek takdim edilen Kahraman, makamda Kocamaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kahraman, ziyaretlerin ardından kentten ayrılacak. Görüntü Dökümü

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-TBMM Başkanı Kahraman valilik önünde karşılanırken

-Heyetle tokalaşırken

-Tören mangasını selamlarken

-Şeref defterini imzalarken

-Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından karşılanırken

-Çiçek takdimi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) ==================== 3 - Madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi caminin cemaati rahatsız ADIYAMAN'da madde bağımlısı bir grup, Eskisaray Camisi ve Taziye Evi'ni mesken tuttu. Cami imamı Üryan Korkmaz ve cemaat, yetkililerin, camiyi kirletip rahatsızlık veren madde bağımlılarıyla ilgili önlem alıp, çözüm bulmasını istedi.

Kent merkezindeki Eskisaray Mahallesi'nde, 1638 yılında İbrahim Paşa tarafından inşa edilerek 'Saray' ismi verilen ardından mahallenin şu anki adıyla anılan camiyi madde bağımlısı bir grup mesken tuttu. Madde aldıktan sonra camide sızan kişiler, rahatsızlık veriyor. 2013 yılından bu yana camide imamlık yapan Üryan Korkmaz ile cemaat, yetkililer tarafından soruna çözüm bulunmasını istedi.

Cami imamı Üryan Korkmaz, cemaatin durumdan rahatsız olduğunu belirterek, "Önce 1 kişi geldi. Daha sonra yani son 2 aydır 1 iken 5 kişi olmaya başladı. Geçen hafta ikindi namazından önce lavabolara bakan arkadaş beni çağırdı ve camimizin kuzey tarafında bulunan taziye evi var. Orada bir bölümde 5 arkadaşın oturmuşlar, halıyı kaldırıp bir şeyler yakmışlar. Ben ne olduğunu bilmiyorum; pet şişe var, bıçak var, naylon ve sigara külleri gibi bir şeyler var. Bir de ağır koku vardı içeride. Polisi aradık ve gelip tutanak tuttular, resim çektiler. Diğer gün sabah namazı için camiye geldiğimde odama geçtim ve kamera kayıtlarına bakarken 3 arkadaş yine geldi ve beni görünce biz her gün yatmaya geliyoruz. 'Bugün namaz kılmaya geldi'k dediler. Ben abdest almadıklarını biliyorum. Sonra ben Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladım ve ortadan kayboldular" dedi.

Eskisaray Muhtarı Mahmut Göksu, madde kullanan gençlerin topluma kazandırılması gerektiğini ifade ederek, "Bunlar kim, niçin buradalar, neden buraya geliyorlar, ne amaçla buraya geliyorlar, acaba aileleri tarafından dışlanıyorlar mı? Bunları öğrenmeye çalışacağız, ardından gerekli işlemleri yapacağız" diye konuştu.

Medde bağımlısı 5 gencin görüntüleri ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eskisaray Camisi

- Cami imamı Üryan Korkmaz ile röp

- Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu ile röp.

- Güvenlik kamera görüntüleri

- Duvarda bulunan tahtalar arasından sigara çıkması

- Mutfak tezgahı altında uyuşturucu düzeneği çıkması

- Madde bağımlarının yattığı yer

- Cami içinde ateş yakmaları düzenek kurmaları

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN (DHA) =================== 4 - Magarsus antik kenti, tarihe ışık tutuyor Adana'nın Karataş ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarılan Magarsus Antik Kenti, kazıların tamamlanmasının ardından tarihe ışık tutacak.

Adana'ya 49 kilometre uzaklıkta Karataş ilçesinde deniz kenarındaki burunda yer alan Magarsus antik kenti, arkeolojik kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuyor. İsmini Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333'te Pers Kralı Daryus ile giriştiği savaşa başlamadan önce gelip kurban kestiği Athena tapınağındaki Magarsiya rahibelerinden alan antik kentin tarihi, MÖ 5. yüzyıla dayanıyor. 150 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olan antik tiyatronun yaklaşık 4.000 kişilik olduğu tahmin edilirken, arkeolojik kazı çalışmalarında, öncelikle antik kente ören yeri statüsü kazandırılması amaçlanıyor.

KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazıların tamamlanmasıyla turist çeken bir bölge haline gelmesinin hedeflendiği Magarsus antik kentinde elde edilen bilgilere göre, Helenistik dönemde arazinin doğal eğiminden faydalanılarak yerel kireçtaşı bloklar kullanılarak inşa edilen tiyatronun cavea kısmının kazısı büyük oranda tamamlandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün maddi desteği, Adana Müzesinin Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün iş birliğinde antik kentte 2013'te başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

MAGARSUS ANTİK KENTİNİN TARİHİ

Magarsus Antik Kenti Adana'ya 49 km. uzaklıktaki Karataş İlçesi'nin 4 km. batısında Dört Direkli mevkiinde yer alıyor. Magarsus Antik Kenti'nin tarihi MÖ. 5 ila 4. yüzyıllara dayanıyor. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi hep Mallos olarak geçmekte. Antik yazar Strabon'a, kentin Troia Savaşı'ndan sonra bölgeye gelen Mopsos ile Amphilokhos tarafından kurulduğunu söylüyor. Ardından, Amphilokhos'un Argos'a döndüğünü yazan Strabon, bir süre sonra Amphilokhos'un tekrar Mallos'a geri geldiğini, Mopsos'la aralarında başlayan iktidar mücadelesi sonucunda, her ikisinin de öldüğünü, kentte birbirine uzak iki yere gömüldüğünü söylüyor. Kentte bulunan Athena Magarsia'ya adanmış olan tapınak, Helenistik dönemde tüm Doğu Akdeniz'deki en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak kabul edilmekte. Önceleri Antik Yunanlıların hakimiyetinde olan kent, daha sonra bir dönem Perslilerin hakimiyeti altına girdi. 330 yılında Büyük İskender'in İssos'ta Pers kralını yenmesiyle antik kent, Büyük İskender'in hakimiyeti altına girdi. 1800 yıl önce yaşayan antik coğrafyacı Arianos, Büyük İskender'in bölgeye geldiği zaman, alanın kuzeyindeki alandan akan Ceyhan nehrinin üzerine bir köprü inşa ettirip önce Magarsus kentine geldiğini, antik tiyatronun 200 metre kuzeyindeki Athena Magarsia Tapınağı'nı ziyaret ettiğini, sunularda bulunduğunu, daha sonra kentin efsanevi kent kurucusu Anflakos'un mezarını ziyaret ettiğini sonra da buraya çok yakın olan Mallos'a geçtiğini aktarmakta.

Görüntü Dökümü:

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- Magarsus Antik Kenti'nden drone görüntüleri

- Aktüel görüntüler

- Vatandaşlarla röp.

- Detay görüntüler Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR - Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA) ======================== 5 - Kapıkule'de TIR kuyruğu 22 kilometre EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'lar 22 kilometre kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek üzere, Cuma gününden bu yana Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, sınırda 22 kilometre kuyruk oluşmasına neden oldu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyruk 13 kilometreyi buldu. Sınırda 3 gündür sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri yoğunluğun akaryakıt kuyruğundan ve Bulgaristan´ın oluşan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını söyledi. Sürücüler, temel ihtiyaçlarını giderememekten şikayetçi oldu. İstanbul´dan yüklediği ihraç yükünü Almanya'ya 'ye götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ne gelen 2 gündür çıkış yapmak için beklediğini söyleyen Mücahit Demir, "Burada bizi neden beklettiklerini bilmiyoruz. 15 yıldır bu yoldan gidip geliyorum, durum hep aynı. Bu sorunumuza kimse çare bulmuyor. Aksine sürekli sorunlarımız artıyor.Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Uyuduğumuz zaman diğer araçlar bizi solluyor. Çaresiz uyumadan bazen yemek yemeden burada sırayı bekliyoruz" dedi.