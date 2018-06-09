DHA YURT BÜLTENİ - 6

BAYBURT'TA 'VEFALI' LEYLEK BELDENİN SİMGESİ OLDU BAYBURT'un Arpalı beldesinde eşi elektrik akımına kapılıp telef olan leylek, 16 yıldır yuva yaptığı cami kubbesinden ayrılmıyor. Vatandaşların 'Vefalı' adını koyduğu leylek belediyenin de logosunda kullanılmaya başlandı.

Arpalı beldesine 16 yıl önce göç eden bir çift leylekten biri yuva kurmak isterken elektrik tellerinde akıma kapılarak telef oldu. Leylek, daha sonra olayın gerçekleştiği yerin yakınındaki Merkez Camii'nin kubbesine yeni yuvasını kurdu. 16 yıldır kurduğu yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı konulan leylek, beldenin simgesi oldu. Beldede ilgi odağı olmayı sürdüren leylek, yerli-yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Arpalı Belde Belediyesi de logosunda leylek figürü kullanılmaya başladı.

KUBBEDE TADİLAT YAPILAMADI

Leyleğin yuvasının bulunduğu Merkez Cami'nin tahrip olan kubbesinde tadilat planlandı. Ancak leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek tadilata bir süre başlanmadı. Cami yönetimi, kurşun alaşımla kaplı kubbesinde tahribatın büyümesi üzerine onarım kararı aldı, tadilat çalışmalarına başlandı. Tadilat çalışmalarında yuvasını zorunlu terk eden leylek, onarım süresince çevredeki binaların çatılarında konakladı. Leylek, tadilatın tamamlanmasıyla yenilenen kubbedeki yuvasına geri döndü.

Belde sakinleri kendisine çok alıştıklarını belirttikleri leyleği çok sevdiklerini söyledi. Camii cemaati de leyleğin tadilat süresinde beldeden göç etmemesi ve yuvasına yeniden dönmesinden ötürü memnun olduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Camii ve beldeden görüntüler

-Leylek ve yuvasından görüntüler

-Belde sakinleri konuşma

-Detaylar Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/DHA ================================================== ANTALYA'DAKİ KAZADA ÖLEN 3 MÜHENDİS VE BEBEĞİN CENAZELERİ ALINDI ANTALYA'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Ezgi Görkem Şahin (31), sezaryenle alınan erkek bebeği ile Serap Tek (25) ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan'ın (32) cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı.

Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Okan Haluk Çalışkan, nişanlısı Serap Tek, 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve Cemil Öztürk, Antalya'daki evlerine gelmek için dün mesai bitiminde yola çıktı. Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, Serap Tek, Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Soydinç ağır, Cemil Öztürk hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Cemil Öztürk ise Özel OFM Hastanesi'ne gönderildi.

SEZARYENLE ALINAN BEBEK DE KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Ezgi Görkem Şahin doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, yaşama ihtimali üzerine Şahin'in karnındaki erkek bebeği sezaryenle aldı. Fakat çabalara rağmen bebek de kurtarılamadı. 3 yıllık evli olan Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Bu arada Cemil Öztürk ise hasatenedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. CENAZELER MORGDAN ALINDI

Antalya'yı yasa boğan kazada yaşamını yitiren Ezgi Görkem Şahin ve erkek bebeğinin cenazeleri babası Şahin Ateş ve yakınları tarafından morgdan alındı. Serap Tek'in cenazesi Korkuteli ilçesi Bozova mezarlığında toprağa verilecek, nişanlısı Okan Haluk Çalışkan'ın cenazesi ise memleketi Erzincan'a gönderilecek. Şahin ve bebeğinin cenazeleri ikindi vakti Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Görüntü Dökümü

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Tabutların adli morga getirilmesi görevlinin elinde küçük tabut görüntüsü

Adli tıp morgu yazısı

Gazetecilerin görüntüsü

Cenazenin morg çıkışı

Tabut içinde annesinin ayakları arasında küçük tabut

Tabutun cenaze aracına konması

Cenaze aracının morgdan ayrılması

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASAN / ANTALYA (DHA) ======================================================= SAHTE İMZAYLA SERTİFİKA VEREN GÜVENLİK FİRMASINA OPERASYON KIRIKKALE'de emniyet yetkililerinin imzasını taklit ederek kursiyerlere güvenlik sertifikası verdiği tespit edien S.Ü. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte imza ile güvenlik sertifikası verdiği ihbarı üzerine kent merkezindeki bir güvenlik firmasına operasyon düzenledi. Emniyet yetkililerinin imzasını taklit ederek kursiyelerden 300-500 lira arası para aldığı ileri sürülen S.Ü. gözaltına alındı. S.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken güvenlik firmasının kapısına geçici olarak kapatıldı. Görüntü Dökümü

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Emniyet Müdürlüğü genel

S.Ü.'nün adliyeye götürülmesi

Adliye binası Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, (DHA)