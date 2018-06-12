DHA YURT BÜLTENİ - 6

EŞİNİ YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ MUĞLA'da eşi Nur Ş.'yi (28) öldürüp, ardından da bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Halis Ş.'nin (Şen) (38), polisteki ifadesinde, "Eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dediği öğrenildi. Halis Ş., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yatağan'da kaynak işçiliği yapan, 1 çocuk babası Halis Ş., dün (pazartesi) sabah işe gitmeyince arkadaşları merak edip, cep telefonundan aradı. Ancak cevap alamayan arkadaşları, bunun üzerine evine gitti. Israrla zile basmalarına rağmen açan olmayınca şüphelenen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte sevk edilen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırdı. Eve giren ekipler, Halis Ş. ve Nur Ş.'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çiftin 9 yaşındaki kızları ise odasında ağlarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşini boğarak öldürdükten sonra, yanındaki falçatayla bileklerini keserek intihara kalkıştığı belirlenen Halis Ş. ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin, güçlükle sakinleştirilen kızları ise yakınlarına teslim edildi.

Ev kadını Nur Ş.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemeleriin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Halis Ş. ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Halis Ş.'nin polisteki ifadesinde, "Evlendiğimiz zamandan bu yana tartışmalar yaşıyorduk. 2011'de ayrıldıktan sonra tekrar birleştik. Aynı sorunlarımız devam ediyordu. Eşim sürekli çevresindekilere boşanmaktan söz ediyordu. Olay günü, eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dediği öğrenildi. Halis Ş., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Nur Ş.'nin cesedinin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda olduğu ve otopsi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü

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-Eşi tarafından öldürülen Nur Ş.'nin (Şen) fotoğrafı

-Halis Ş.'nin öldürdüğü eşi Nur Ş. ile fotoğrafı

-Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

========================================================= BAŞBAKAN YILDIRIM, İZMİR'DE BULGARİSTAN BAŞBAKANI BORİSOV İLE BİR ARAYA GELDİ BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'de, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Borisov ile TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) projesi başta olmak üzere çeşitli konularda yapılan ikili görüşmenin ardından iki başbakan, basın toplantısı düzenledi. Avusturyanın camileri kapatmasına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "Avusturya'nın camileri kapatması, din adamlarını sınırı dışı etmesinin medeniyetler arası uyum için büyük bir tehdit olduğunu bu vesileyle iletmek isterim. Bölgemizin barışa ihtiyacı var. Radikal söylemlerle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelemez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin vaz geçmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını devralması öncesinde büyük bir talihsizlik olarak düşünüyorum" dedi. İzmir'de dün (pazartesi), Sabuncubeli Tüneli başta olmak üzere 5 projenin açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, sabah saatlerinde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Kaya Termal Otel'de bir araya geldi. Burada Borisov ile TANAP projesi başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşme yaptı. İki başbakan görüşmenin sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilk olarak konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan'da ölen yangın söndürme ekipleri için baş sağlığı diledikten sonra, "Değerli basın mensupları Bulgaristan'dan gelen mevkidaşımı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Önceden planlanan ziyaretlerinden dolayı Sayın Başbakan öğleden sonra yapılan TANAP projesi toplantısına katılamayacak. Ancak Ekonomi Bakanı iştirak edecek. Ziyaret öncesinde İzmir'e davetimizi kabul ederek gelmiş olması TANAP projesine verdiği önemi göstermektedir" dedi.

Kapsamlı görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "İkili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduk. Türkiye ile Bulgaristan'ın iki komşu olmasından öte çok önemli köklü geçmişi var. Kültürlerimiz arasındaki ortaklık ilişkilerimizi iyi komşuluk ve karşılıklı yararlanma temelinde geliştirmeye önem veriyoruz. Üst düzey siyasi ilişkilerin gelişmesi için ciddi anlamda katkı yapıyor. En son 7 Ocak 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı toplantıda ülkemizi ziyaret etti. Yine bildiğiniz gibi 26 Mart'ta Varna'da düzenlenen Türkiye AB liderlik zirvesi vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanı Bulgaristan'a gitti. Orada AB Türkiye ilişkileri Bulgaristan-Türkiye ilişkileri konusunda kapsamlı görüşmeler yapıldı. AB dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Bulgaristan'ın Türkiye'nin dahil olduğu Balkanlar bölgesini, AB gündemine taşıma gayretlerini de tebrik ediyorum" diye konuştu. "İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ İSTİYORUZ" Bulgaristan-Türkiye ilişkilerini sürdürmeyi iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda daha da ileri taşımayı hedeflediklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti:

"Ekonomi, kültür, turizm, ticaret konuları başta olmak üzere Bulgaristan ile ilişkilerimiz günden güne gelişiyor. İlişkileri kazan kazan temeline göre inşa etmiş durumdayız. Özellikle trans Avrupa ulaşım koridorunun Türkiye tarafından hızlı tren projesine iki ay içerisinde başlıyoruz. Avrupa, Balkanlar, Anadolu topraklarında gidecek tarihi ipek yolu yeniden canlanmış olacak. Bu bağlantı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını temin edecektir. Ticaret hacmimiz bu yıl içinde artmaya devam ediyor. Yüzde 23'lük artış sağladık. İkili ticaretimizi uyum içerisinde 7 milyar doların üzerine, yakın vadede de 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için de gayretlerimiz devam ediyor. Enerji, Bulgaristan ile ikili ilişkilerimizin gelişmesi için çok önemli bir alan. Bu anlamda Bulgaristan stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Bugün açılacak olan TANAP'in, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya devam etmesi de de prensip olarak benimsediğimiz bir durumdur. Yılda 10 milyar metreküp Azeri gazını Avrupa pazarlarına taşımış olacağız. Bulgaristan ile kara ulaşımı, demiryolu bağlantısıyla birlikte transit ulaşım koridorlarını daha da geliştirmiş olacağız."

BORİSOV: BAZI CAMİLERİN TAMİRATINI YAPIYORUZ Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da ülkesinde ölen pilotlar için başsağlığı diledikten sonra, "TANAP uzun yıllardır Bulgaristan'da konuşulan projelerdendi. Fakat işte tam da bu yüzden TANAP ve TAP projelerinin gerçekleşiyor olması önemli. Ben katılamayacağım, ancak bizim ekonomi bakanımız burada kalacaklar, TANAP açılışına katılacaklar. Bulgaristan'da siyasetçiler Azerbaycan gazından uzun yıllardır bahsediyorlardı. Belki bu görüşmeleri hep yaptılar fakat fiziksel olarak böyle bir güzergah olmadı, ben ekibimle bunu gerçekleştirdim. Ülkenizle birlikte bunu sağladık. Erdoğan'a da en iyi dileklerimi sunmak isterim. Şunun altını çizmek istiyorum; Bizler plan ve projelerimizde ilerideyiz. Bu gazın nasıl Bulgaristan sınırında ticaretinin yapılacağı görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye AB üyesi değil. Bulgaristan'ın AB üyesi olması nedeniyle AB düşüncelerine uyması gerekiyor. Doğru formülü yapmak için AB ile yakından çalışıyoruz. Bu arada akut bir söylemi yapmak istiyorum. Türkiye'nin bizlere yaptığı taahütleri yerine getirdiğini görüyoruz. Şu ana kadar yasadışı geçişler, Bulgar topraklarına geçişlerle ilgili, taahütlerini yerine getirdi. AB'deki mevkidaşlarımıza bunun hep altını çiziyoruz. Rusya ile birlikte Balkanlar'da etkisi olan bir ülke Türkiye" dedi. Boyko Borosov açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Alt yapı olarak ulaştırma koridoru üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu şekilde ipek yolunu yeniden canlandırıyor olacağız. Bulgaristan olarak yasal taahütleri yerine getiriyoruz. Sürekli AB ile görüşmelerimiz sürüyor. TANAP konusunda gerekli her şeyi yapıyoruz. Yanlış anlama olmasın, bu tür planlara karşı olanlar varsa şunu söylemek isterim. Burada Rus tarafıyla şunda mutabık kaldık. Türk akımı da Bulgaristan'a gelecek. AB ile görüşmeler sürüyor bu ticaretin nasıl olacağı konusunda. Topraklarımızda yer alan bazı camilerin tamiratını yapıyoruz. Siz nasıl kiliselerin tamiratını yaptıysanız." "AVUSTURYA BAŞBAKANI KARARINI DÜZELTMELİ" Boyko Borisov'dan sonra tekrar söz alan Başbakan Binali Yıldırım, "İfade ettiğiniz gibi AB maalesef göçmen politikası konusunda Türkiye ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor ve bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı biran önce dostlarımızın görmelerini bekliyoruz. Türkeye'nin AB hedefi, üyelik hedefi devam ediyor. Ama bu sadece Türkiye'nin yapacağı bir şey değil. AB'nin bu konudaki kafa karışıklığını biran önce bitirmesi gerekiyor. Bulgaristan ile ikili ilişkilerin AB'ye örnek olmasını diliyoruz. Avusturya'nın camileri kapatması, din adamlarını sınırı dışı etmesinin, medeniyetler arası uyum için büyük bir tehdit olduğunu bu vesileyle iletmek isterim. Bölgemizin barışa ihtiyacı var. Radikal söylemlerle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelemez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin vaz geçmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını devralması öncesinde büyük bir talihsizlik olarak düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İki başbakanın görüntüsü

- Basın toplantısından görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ====================================================== DEVRİLEN KAMYONUN KASASINDAKİ SAMAN ÇUVALLARI YOLA SAÇILDI ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen kamyonun kasasındaki 10 tonluk saman çuvalları yola saçıldı.Kaza, öğle saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan İnce yönetimindeki 63 EM 637 plakalı saman yüklü kamyon, sanayi sitesi kavşağında virajı alamayıp, devrildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kazada, kamyonun kasasındaki çuvallarda bulunan 10 tonluk saman çuvalları yola saçıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kamyon ile saman çuvallarının kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Devrilen kamyon

- Yola savrulan saman çuvalları

- Samanları kaldıran işçiler

- Trafiğe kapana karayolu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

================================================== SEÇMEN KAĞIDI YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI MUHTARI ÖLDÜRDÜ OKAT'ın Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde, Hamza Evlice (33), seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtar Ali Özyörük'ü (47) tabancayla öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde meydana geldi. Köy muhtarı evli ve 3 çocuk babası Ali Özyörük, aralarında husumet bulunan evli ve 6 çocuk babası Hamza Evlice ile köy meydanında karşılaştı. İddiaya göre, Evlice ve Özyörük arasında 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak seçmen kağıdı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evlice, kavga sırasında üzerindeki ruhsatlı tabanca ile muhtar Özyörük'e ateş etti. Yaralanan muhtar, olay yerine gelen ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Özyörük, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Hamza Evlice ise Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evlice, ilk ifadesinde, "Seçmen kâğıdımı istedim. Vermedi. Ben de vurdum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- ================================================= HDP'NİN TUTUKLU ESKİ VEKİLİNE 10 AY HAPİS CEZASI İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde hendek-barikat operasyonları sarısında bulunduğu evin aranmasına izin vermediği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP'nin başka bir suçtan tutuklu eski milletvekili Ferhat Encü, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'nin başka bir davadan aldığı ceza nedeniyle vekilliği düşen Şırnak eski Milletvekili Ferhat Encü'nün Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İdil ilçesinde, 2016 yılının Şubat ayında gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonları sarısında bulunduğu evin aranmasına izin vermediği öne sürülen Encü, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Encü'ye, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen cezayı para cezasına çevirdi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Şırnak / İdil - ŞIRNAK,(DHA ================================================= KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde eşi Nur Ş.'yi (28) öldürüp, ardından da bileklerini keserek intihara kalkışan Halis Ş.'nin (38) ifadesinde, "Eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dediği belirtildi. Çiftin 9 yaşındaki kızları E.Ş.'nin ise cinayete tanıklık ettiği, korkarak odasına girip kapıyı kapatarak ağladığı ortaya çıktı.

Yatağan İlçesi Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi'nde oturan kaynak işçisi 1 çocuk babası Halis Ş., dün sabah işe gitmeyince arkadaşları merak edip, cep telefonuyla aradı, ulaşamayınca da evine gitti. Zili çalan mesai arkadaşları, kapı açılmayınca polise haber verdi. Gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdiği evde, Halis Ş. ve eşi Nur Ş.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Çiftin 9 yaşındaki kızları E..Ş. ise odasında ağlarken bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşini boğarak öldürdükten sonra, yanındaki falçatayla bileklerini keserek intihara kalkıştığı belirlenen Halis Ş. ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin, güçlükle sakinleştirilen kızları, yakınlarına teslim edildi.