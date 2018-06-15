DHA YURT BÜLTENİ - 6

2 - Balkonda mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı *- ANTALYA'da balkonda mahsur kalan iki yavru kedi, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki üç katlı bir binanın birinci katının balkonunda mahsur kalan kedileri fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekipleri haber verdi. Gelen ekipler, sahibinin tatilde olduğu belirtilen dairenin balkonundaki kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla balkona tırmanan polis ve itfaiye ekibi, kedileri bulunduğu yerden indirdi. Mahalle sakinlerinin mama vermek istediği kediler, kaçarak uzaklaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------ - Polis ve itfaiye ekibinin balkona çıkması - Ekiplerin kedileri araması - Polisin kendiyi itfaiye ekibine vermesi - Kedinin kaçarak uzaklaşması - Binadan genel görüntü - Detaylar '48 MB// 1 DK 30 SN' Görüntü Durumu: Link geçildi KJ: Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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3 - Bakan Özhaseki: Barış, demokrasi diyorlar ama ellerinde silahlar var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suruç'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili, "Karşımızda satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilerek tetikçi olarak kullanılan bir sürü var. Onların siyasi temsilcileri de ne yazık ki insanları halen kandırmaya devam ediyorlar. Hala barış, demokrasi diyorlar ama ellerinde silahlar var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ramazan bayramı nedeniyle il protokolüyle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı. Bayramlaşma töreninde basın mensuplarının Suruç'ta yaşanan saldırıyla ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Özhaseki, "Seçime çok az bir süre kaldı. Bu çerçevede sakin bir ortamda seçime giderken çok üzücü bir hadiseyi Suruç'tan aldık. Allah bir daha göstermesin. Bir taraftan durmadan demokrasiden bahsedecekler, sözcülerinin hepsi çıktıklarında dünyanın en demokrat adamı kesilecekler. Bu sözcüğü dillerinden bırakmayacaklar. İkincisi de barış sözcüğü. Barıştan bahsedecekler ama Güneydoğu'da tamamıyla eli silahlı katillerle kolkola gezecekler. Böyle lanet bir örgüte sahip çıkacaklar. Onların siyasi uzantısı olduklarını her yerde belli edecekler. Bunlarda çok iç yakıcı manzaralar. Canabı hak bunların gerçek yüzünü milletimize göstersin inşallah" ifadelerini kullandı. Konuşmasını sürdüren Bakan Özhaseki şöyle konuştu: