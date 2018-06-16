DHA YURT BÜLTENİ-6

1)İNCE: BEN SANA ÇANKAYA'DA ÇAY ISMARLARIM CUMHURİYET Halk Partisi'nin 'CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bayramın ilk gününü geçirdiği memleketi Yalova'nın Elmalık Köyü'nde, bayramın 2'inci gününde de köydeki çay ocağına giderek hemşerileriyle sohbet etti. Burada İnce'ye çay getiren çay ocağı işletmecisi, "Bu belki son çayımız olur. Sonra bir daha belki görüşemeyiz" dedi. Bunun üzerine İnce, "Ben sana Çankaya'da ısmarlarım çay" dedi. 24 Haziran'da Yalova'da oyunu kullanacağını ve ardından da Ankara'ya gideceğini söyleyen İnce, "Ondan sonra da Çankaya'ya beklerim" diye konuştu.

Bayramın ilk günü yaptığı Yalova mitingini değerlendiren İnce, "Ben 30 yıldır Yalova'da siyasetle uğraşıyorum. Çok çeşitli liderler, adaylar Yalova'da miting yaptı. Ben de yaptım, ama herhalde bu en büyüğüydü, en kalabalığıydı. Yalova'dan cumhurbaşkanı adayı olunca bu normaldir. Partiler üstü bir konumdayım zaten. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Ben Yalovalıların, hemşerilerimin beni yalnız bırakmayacaklarını, burada siyasi parti gözetmeksizin herkesin destek olacağına inanıyorum. Cumhuriyetin kuruluşunda Yalova baş rollerdeydi. Atatürk'ün yazlık başkentiydi Yalova. İnşallah bu yeni dönemde de Yalova yine baş rollerde olacak. Olağanüstüydü. O meydanda defalarca miting yapmış biri olarak söylüyorum, kalabalığn ucu bucağı yoktu zaten" dedi.

İnce, "Bugün İstanbul'da 4 tane mitingim var. Yarın sabah Elazığ, Tunceli, Tokat var. Maraş, Antep ve Kilis var. Hatay, Antalya var. Ankara var. En son cumartesi günü İstanbul'da bitiriyoruzö şeklinde konuştu.

Hemşerileriyle çay ocağında sohbet eden ve çayını burada yudumlayan İnce, ardından İstanbul'da yapılacak mitingler için yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Muharkem İnce köy meydanında

-Çay içerken

-Sohbet ederken

-Açıklamada bulunurken Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) ============================================================= 2)ANTALYA'DA YAĞMUR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU TURİZMİN başkenti Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur renkli görüntüleri oluşturdu. Kent sakinlerinin bir kısmı sağanak nedeniyle dışarı çıkmazken kimisi denize girdi kimisi sahilde spor yaptı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, renkli görüntüler oluşturdu. Kent sokaklarında yağmura hazırlıksız yakalananlar bu anların keyfini çıkardı. Yağmur altında yürüyenler seyir teraslarında manzarayı izledi, yürümeye devam etti. Kimileri ise otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na gelenler ise yağmura aldırış etmeden deniz keyfi yaptı. Kimileri denize girdi, kimileri güneş şemsiyelerinin altında yağmurun dinmesini bekledi. Turistler ise bisiklet sürdü. Gençler, ellerinde şemsiyelerle yağmur altında yürüdü. Çocuklar anne ve babalarıyla yağmurun tadını çıkardı. Cumhuriyet Meydanı'nda turistler şemsiyelerinin yardımıyla kültür gezilerini sürdürdü.

Yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Demokrasi Kavşağı'ndaki altgeçit şiddetli yağış nedeniyle su doldu. Trafiğe geçici olarak kapatılan altgeçit, suyun tahliye edilmesinin ardından yeniden açıldı.

ÖĞLEDEN SONRA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışın öğleden sonra devam edeceği belirtildi. Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağının belirtildiği açıklamada, vatandaşın ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Görüntü Dökümü

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Yağmurda araç trafiğinden görüntü

Yağmurdan korunmaya çalışanların görüntüsü

Yağmur altında yüzenlerden görüntü

Sahilde plaj şemsiyesi altında oturanların görüntüsü

Sahilde koşu yapan şahsın görüntüsü

Otobüs durağında bekleyen turistlerin görüntüsü

Yağmur altında şemsiye ile yürüyenlerden görüntü

Yağmur sonucu kapanan alt geçidin görüntüsü

Detaylar

314 MB 02.51 /// HD Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ========================================================= 3) ANTALYA'DA FIRTINA VE DOLU TARIM ALANLARINI VURDU ANTALYA'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki dolu ve rüzgar ağaçları devirirken, seralar ve tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Demre'de saat 09.30 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu, ardından da şiddetli rüzgara bıraktı. İlçe merkeziyle Köşkerler, Beymelek, Çevreli, Kapaklı ve Gürses mahallelerinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, seraların plastik örtülerini yırttı. Bazı seralar ise çökerken, içindeki ürünler de zarar gördü.

Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, zarar gören bölgelerde inceleme ve tespit çalışmalarına başladı.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Şu anda tespit çalışmalarına başladık. Zarar gerçekten çok büyük. Bu yaz gününde büyük bir şok yaşıyoruz. Dolu sağlam plastik örtü bırakmadı. Fırtına birçok serayı yerle bir etti. Cam seraların camları kırıldı. Kesin zarar konusunda belki akşama doğru bir rakam verilebilir" dedi.

KUMLUCA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kumluca ilçesinde saat 10.30 sıralarında hafif yağmurun hemen ardından dolu başladı. Kumluca merkeziyle Kavak, Hacıveliler, Yenimahalle ve Narenciye mahallelerinde etkili olan yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi, plastik seraları delip, cam seraları kırdı. Park halindeki bazı araçların camları kırılırken, kaportalarında da hasar oluştu. Bazı bölgelerde ise enerji nakil hatları koptu. İlçe merkezinde bazı ağaçlar devrilirken, dolu nedeniyle caddelerde de su birikintileri oluştu. Özellikle Gödene Caddesi'nde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

'BAHÇELER VE SERALARDA ZARAR VAR'

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Göven, "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre özellikle zeytin ve narenciye bahçelerinde zarar var. Plastik ve cam seralar zarar görmüş. Birkaç yerden ağaç devrilmesi bilgileri geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hemen bölgeye giderek çalışma başlattı. Su birikintileri nedeniyle kanalizasyon hatlarında tıkanmalar oldu, onları açmak için ekiplerimiz yoğun şekilde çalışma yapıyor. Biz de vatandaşın yanına ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Dolu yağışı anından görüntüler

- Yollardaki su birikintileri

- Yola savrulmuş plastik sandalyelerin suda görüntüleri

- Yerdeki dolu taneleri detay

- Su birikintilerinde ilerleyen araçlar detay

- İş yeri önündeki dolu tanelerini temizleyen esnaf detayı

- Motosikletle su birikintisinde ilerleyen bir aile

- Su birikintilerinden detaylar

- Elma ağacı ve yere dökülen elmalar detay

- Devrilen ağaç detayı

- Yağıştan görüntüler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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- Yağıştan detay

- Sokaklardan detay

- Doludan görüntü

- Sokaktan akan sudan

- Seralardan görüntü

- Ağaçlardan görüntü

( HABER- KAMERA: Ahmet ACAR- Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) ============================================================= 4)CENAZE ALMAYA GİDEN ARAÇ KAZA YAPTI:3 ÖLÜ ŞRNAK'ın Silopi ilçesinde, vefat eden akrabalarının cenazesini almaya giden 3 kişi, ilçe girişindeki polis noktasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Silopi'nin Başverimli beldesinden, vefat eden yakınları Mehmet Aytış'ın cenazesini almak için Silopi Devlet Hastanesi'ne giden Ramazan Aytış(48), İsa Aytış(19) ve Halil Aytış'ın (23) içinde bulunduğu 73 SJ 047 plakalı kamyonet tipi araç, ilçe girişindeki polis noktasında kaza yaptı. İddiaya göre; hastaneye yetişmek için aşırı hızlı bir şekilde seyreden Ramazan Aytış yönetimindeki araç, polis kontrol noktasına geldiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip, takla attı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanlara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ramazan Aytış'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan İsa Aytış, Halil Aytış ve 2 kişi ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen İsa Aytış ile Halil Aytış da hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Aytış, İsa Aytış ve Halil Aytış yapılan otopsi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere Başverimli belde mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Hastaneden görüntüler

- Toplanan kalabalık

- Cenazelerin hastaneden çıkarılması Haber - Kamera:Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) - ================================================== 5)ALEVLER OTOMOBİLİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Çevredeki diğer araç sürücülerinin yangın tüpleriyle ilk müdaheleyi yaptığı alevler itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Denizli'nin travertenleri ile ünlü Pamukkale ilçesinde, dün (Cuma) saat 20.00 sıralarında seyir halindeki 48 LV 003 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü, yolun sağında durup, durumu itfaiyeye bildirip, yardım istedi. Bu sırada otomobildeki dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki diğer araç sürücüleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak, çabaları yetersiz kaldı. Bu sırada gelen itfaiye ekibi, su sıkarak alevleri söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yangının otomobilin elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı sanılırken, polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilden alevlerin yükselmesi

-Çevredeki otomobil sürücülerinin yangın tüpüyle alevlere müdahale etmesi

-Dumanların yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

-Genel ve detay görüntüler (Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ======================================================= 6)HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 YARALI ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Ferhat yönetimindeki 02 FL 424 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim Ferhat ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Sağlık görevlileri

- Aracın ters dönmesi

- Jandarmanın güvenlik önlemi alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB ======================================================= 7)VALİ, KONAĞINDA ÇOCUKLARI VE YAŞLILARI AĞIRLADI EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Ramazan Bayramı’nda sevgi evlerinde kalan çocuklarla, huzurevindeki yaşlıları Vali konağının bahçesinde ağırladı. Çocuklarla ve yaşlılarla tek tek bayramlaşan Vali Özdemir, bahçedeki mangalda pişirilen köfte ve sucukların servisine de yardım etti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, önceki yıllardaki bayramlaş programını değiştirerek Vali konağını çocuklara ve yaşlılara açtı. Konağa davet ettiği çocukları ve yaşlıları kapıda karşılayan Vali Özdemir, bahçeye kurulan mangalda pişirilen köfte ve sucukların ikramına da yardım etti.

Bayramlaşma programında bu yıl değişiklik yaptıklarını ve çocuklarla yaşlılara konağına davet ettiğini kaydeden Özdemir, “Öncelikle Ramazan Bayramı’nın Edirne’ye, ülkemize ve tüm İslam alemine, insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Edirne’de Selimiye Camii’nde başladığımız bayramlaşmayı Huzurevinde ki yaşlılarımızla ve aynı zamanda çocuk evlerimizdeki çocuklarımızla bu şekilde tamamladık. Özellikle bu sene bayramlaşmayı Vali konağında bahçemizde samimi bir ortamda bir ev sahipliği yaparak bayramlaşmak istedik. Evimizde misafir ettik. Gerçekten memnun olduk, gelenlerde memnun. Gazilerimiz, aileleri daha sonra şehit ailelerimizle Vali konağında halkımızla iç içe, bu şekilde Vali konağını da halka, millete açmış oluyoruzö dedi.

Vali konağı bahçesindeki yemeklerin ardından Vali Özdemir, yaşlılarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Oldukça samimi ortamdaki bayramlaşmada en az 500 kişiyi ağırlayacaklarını ifade eden Vali Özdemir, gaziler ve şehit aileleriyle de bir araya geleceklerini sözlerine ekledi. Görüntü Dökümü:

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-Vali konağı bahçesi

-Gelen yaşlılar

-Masalarda yemek yemeleri

-Vali Özdemir’in onlar sohbeti

-Vali Özdemir röp.

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- ======================================================= 8)TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN NURİYE NENEDEN İNSANLIK DERSİ ADANA'da Ramazan Bayramı öncesi 500 lira yaşlılık maaşının kendisinden habersiz çekildiğini öğrenince gözyaşlarına boğulan 90 yaşındaki Nuriye Tekintamgaç huzurevine yerleştirildi. Türkiye'nin her köşesi ve yurt dışından yardım yağan Tekintamgaç, "Devletim ve vatandaşlar bana sahip çıktı. Bana gönderilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın" dedi.35 yaşındayken eşini kaybeden 5 çocuk annesi Nuriye Tekintamgaç, ilerlemiş yaşına rağmen elektriği, suyu ve pencere camı olmayan Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki müstakil eve hayatını güçlükle sürdürürken Ramazan Bayramı öncesi maaş şoku yaşadı. Bayram ihtiyaçları için komşularının yardımıyla 11 Haziran'da PTT Bank'a giden Nuriye nene yaşlılık maaşı olan 500 liranın bir süre önce çekildiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Polisi arayarak şikayetçi olan yaşlı kadın, parayı torunun banka kartını evden alıp, kendisinden izinsiz çekmiş olabileceğini ileri sürdü. Evinin kapısının önünde ağlayarak yardım isteyen Tekintamgaç, "Ne yaptım, benden ne istediler? Bir emekli maaşım vardı, onu bile bana çok gördüler. Ramazan Bayramı öncesi beni bu hale soktular. Evimde elektrik, su yok. Hastayım yattığım yatağa bakın. İnşallah bana yaptıklarını herkes görür" dedi. Yaşlı kadın yaşadığı şoku atlamayınca dinlenmek için, emekleyerek merdivenlerden çıkıp yatağına yattı. Yıkılmak üzere olan tek gözlü bir odada yaşam mücadelesi veren Tekintamgaç'ın ise günlerdir yumurta ve bozulmaya yüz tutmuş peynirleri yediği ortaya çıktı.