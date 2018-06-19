DHA YURT BÜLTENİ 6

1)TORBALI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in (20) şehadet haberi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine ulaştı. Ailesi, aldıkları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Şırnak'taki Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Güçlükonak ilçesinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Torbalılı Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu. Şehit Dinç'in acı haberi, memleketinde büyük üzüntü yarattı. Askeri yetkililer bu sabah, sağlık ekiplerinin eşliğinde, Torbalı'nın kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde yaşayan şehidin çiftçilik yapan babası Erkan Dinç ile fabrika işçisi annesi Dilek Dinç'e acı haberi verdi. İki erkek kardeşin küçüğü olan Dinç'in şehadet haberi, büyük üzüntü yarattı. Şehidin 2 katlı müstakil evlerine büyük bir Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları ve mahallede yaşayanlar taziye için Dinç ailesinin evine gelmeye başladı.

7 HAZİRAN'DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in geçen 7 Haziran'da doğduğu ve vatani görevini yaparken yaş gününü kutladığı öğrenildi. Şehidin acı haberini alanlardan, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan teyzesi en son telefonla konuştuğunu belirterek, seçim öncesi bulundukları bölgede karışıklık çıkmasından endişe ettiğini anlatarak ağladı.

Şehidin yarın (çarşamba) toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin fotoğrafı

- Şehit yakınları

- Şehidin evi

- Taziyeye gelenler

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA) ================================================== 2)BURSA'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN BURSA'da bir soğuk hava deposunda bugün henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 itfaiye aracı ve 2 arazözün müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa merkez Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan bir soğukhava deposunda bugün yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu belirtilen adrese 9 adet itfaiye aracı ve 2 arazöz ile çok sayıda ambulans gönderildi. İtfaiye görevlilerinden birinin dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sürerken alevlerin çevredeki bina ve işyerlerine sıçramaması için önlemler alındı.

Söndürme çalışmaları süren yangınla ilgili soruşturmaya başlandı Görüntü Dökümü

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Söndürme çalışmaları Gürkan DURAL/Mehmet İNAN/BURSA (DHA)

=================================================== 3)300 YILLIK TARİHİ CAMİ KADERİNE TERK EDİLDİ SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 300 yıl önce inşa edilen, içinde çeşitli motiflerin bulunduğu cami kaderine terk edildi. Mahalle halkı, 25 yıldır ibadete kapalı olan tarihi caminin restore edilmesini istedi. Akyazı Çengeller Mahallesi'nde 300 yıl önce inşa edilen yapıdaki cami, adeta zamana direniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 17 yıl önce restorasyon kararı aldı. Aradan yıllar geçmesine rağmen cami üzerinde hiçbir işlem yapılmadı. Dış cephesinde dökülmeler oluşan caminin, içindeki kökboyası ile yapılan motiflerin ise hala ilk günkü gibi yeni durması dikkat çekiyor. İçindeki bazı bölümleri zamanla yıkılan tarihi camide 25 yıldır ibadet yapılmıyor. Vatandaşlar, içine girip dolaşan kişilere tarihi adeta hissettiren caminin restore edilerek, ibadete açılmasını istedi. Mahallede yaşayan Veysel Özdamar, caminin köylünün göçünden sonra boş kaldığını belirterek, "Bu cami aşağı yukarı 300 yıllık var. 70 yıl önce bir tadilat görmüş. Yaklaşık 25 yıl önce ibadete kapatıldı. Bizim evimizde buradaydı, buradan aşağıya göç ettik. Buraya bir daha hoca gelmedi. Bir hayırsever vatandaş bulsaydık yaptıracaktır ama olmadı." dedi. Mahalle sakini 88 yaşındaki Mehmet Emin caminin kötü durumda olduğunu belirterek, "Yıllar önce tadilat gördü ama şu anda perişan halde. İbadet yapılabilmesi için bir çalışma gerekiyor." diye konuştu.