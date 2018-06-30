DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - AK Partili Çalık: Ceza indirimi söz konusu olmayacaktır Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara Polatlı'da kaybolup, cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili sıfır tolerans gösterileceğini belirterek, "Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve her yerde aranırken cesedi gömülü bulunan küçük Eylül'le ilgili açıklamalarda bulundu. Malatya'da sabah saatlerinde 24 Haziran seçimleriyle ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Partili Çalık, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Küçük Eylül'ün ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı. Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini, buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadıkları vaka tüyler ürpertici bir vaka olduğunu, bununla ilgili yasal düzenlemenin bütün hassasiyetiyle devam edeceğini ve yerini bulacağını söyledi. Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü belirten Çalık, şunları söyledi:

"Mutlaka bulunacak. Kaçırıldıysa kaçıranlar ya da Allah muhafaza başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Canlıların hiçbirinde şiddet olmasın. Çocuklarımız bizim en korunaklı olması yerde, evinde, bahçesinde, köyünde olması gerekirken onlara saldıranları şiddetle kınıyoruz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çalık'ın konuşması

Detaylar =========== 2 - Eyyübiye Belediyesi, sınava girenlere su dağıttı ŞANLIURFA Eyyübiye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına 28 okulda girecek öğrencilere ve velilere su dağıttı. Şanlıurfa'da YKS'nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde itibaren sınava girecek adaylar, kimlik kontörlünün ardından güvenlik kontörlünden geçirilerek sınav salonuna alındı. Okul önünde çocuklarını bekleyen aileler dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu yıl ilk defa yapılan YKS sınavının ilk oturumunda, sınava girecek öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelip başarılar diledi. Eyyübiye Belediyesi ilçe sınırlarında sınav yapılan 28 okulda öğrenci ve velilere su dağıttı. Eyüp Göncü Anadolu Lisesinde öğrencilere başarılar dileyen Başkan Ekinci, sınav öncesi heyecanlarını gizleyemeyen öğrencilere de nasihatler verip sakin olmaları konusunda uyardı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Ekinci, "Gençlerimiz bugün ve yarın üniversite sınavlarına giriyorlar. Rabbim kardeşlerimizin emeklerini boşuna çıkarmasın. Gençler yoğun bir emekten sonra sınav sürecine giriyorlar. Dolayısıyla onlar kadar bizler de aileler de heyecanlı. Benim de oğlum bu sınava giriyor. Bu vesileyle tüm gençlere başarılar diliyoruz. Eğitim-öğretimin bilincinde olan bir yerel yönetimiz. İlçemizde bu oranın çok az olması bizleri ciddi çalışmalar yapmamıza yöneltmeli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle irtibatlı bir şekilde Eyyübiye Belediyesi olarak ciddi destekler veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Gerek Üniversiteye hazırlık gerekse de lise sınavlarına hazırlıkta Gençlik Merkezlerimizde öğrencilerimize yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor. Gençlik Merkezlerimizde materyallerimizi de oradan temin edebilecek şekilde öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Umarım bu tarz çalışmalarla ilçemizde eğitimde hak ettiği yere gelir. Ben bir kez daha tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınava giren öğrencilere başarılar dileyen başkan Mehmet Ekinci

- Adaylar güvenlik kontrolünden geçerek sınıflara girmesi

- Okul bahçesindeki velilere ve öğrenciler su dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA) 78MB ============= 3 - Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı (2) BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sapanca Gölü kenarında bulunan 10 kafeteryanın yanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, iş yerlerinin enkazları iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı. Yanan iş yerlerinin yanında kafeterya işleten Ayşe Alpay, yangından iş yerlerinin kıl payı kurtulduğunu belirterek, "Gece gelen telefon üzerine işletmemize geldik. Geldiğimizde korkunç bir manzara ile karşılaştık, bütün kafeler alev alev yanıyordu. Koca kış yaz gelmesini bekledik. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte işlerin açılacağı bir dönemde böyle bir olayın yaşanması bizi çok üzdü. Sapanca adına çok üzüldük. Bu olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi.

FOTOĞRAFLI

Görüntü dökümü

-Enkazların kaldırılması

-Enkaz yerinden detaylar.

-Enkaz çalışması yapılırken diğer yandan Arap turistlerin deniz bisikletine binmeleri

-Ayşe Alpay ile röportaj

============= 4 - Ehliyetle sınava giremediler KAHRAMANMARAŞ'ta, gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı öğrenciler nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyeti gösterince sınava alınmadı.

Bu yıl ilk defa uygulanan YKS, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde de gerçekleştirildi. YKS'ye girecek olan öğrenciler erken saatlerde okulların bahçesinde toplanmaya başladı ve sınav saatinin yaklaşması ile birlikte içeri alınmaya başladı. Anahtara dahi izin verilmeyen sınavda öğrenciler görevliler tarafından tek tek arandıktan sonra içeri alındı. Kahramanmaraş'ta YKS'nin yapıldığı okullardan biri olan merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Hasan Balcı İlkokulu'nda 2 aday kimlik olarak ehliyeti gösterdiler ancak görevliler kabul etmedi. Adaylardan Özcan Büyüksakallı, ikinci bir üniversite için sınava girmek istediğini ancak yanında kimlik olmadığı için sınava alınmadığını söyledi. Yanında getirdiği sürücü belgesinde TC kimlik numarasının yanı sıra biyometrik fotoğraf ve kendisini tanıtacak tüm bilgilerin yer aldığını ancak sınava alınmadığını belirten Büyüksakallı, "Niye veriyorlar o zaman?" dedi.

Bir diğer aday ise ehliyetin diğer resmi kurumlarda geçtiğini ancak sınavda geçmediğini belirterek kendisini sınava almayan görevlilere, "Farkı ne?" diye sordu.

Öte yandan içeride öğrenciler sınavda ter dökerken, ailesi ve yakınları da onları okul bahçesinde bekleyerek başarılı olmaları için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencilerin okula girmesi

- Polisin öğrencileri acele etmeleri için uyarması

- Özcan Büyüksakallı'nın ehliyetinin kabul edilmemesi

- Büyükakallı'nın okuldan çıkması

- Büyüksakallı ile röp.

- Ehliyetle alınmayan diğer öğrencinin tepkisi

- Kapıların kapatılması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

228 MB ============ 5 - Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın' ÇANAKKALE Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, altın fiyatlarının her geçen gün yükselmesi nedeniyle düğün sezonunda, fiyatı 45 lira olan '0.25 çeyrek gram altın' ile fiyatı 95 lira olan '0.5 yarım gram altın'a talebin arttığını söyledi. Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşların altın tercihleri değişmeye başladı. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların yeni gözdesi fiyatı 45 lira olan '0.25 çeyrek gram altın' ile fiyatı 95 lira olan '0.5 yarım gram altın' oldu. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki artışının devam ettiğini söyledi. Bunun jeopolitik, ekonomik ve sosyolojik olmak üzere çeşitli nedenleri olduğunu belirten Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak şu anda dünya üzerindeki altının çok yüksek fiyatlarda seyretmesinin altında yatan gerekçelerin birkaç tanesinin başında karşılıksız doların ciddi derecede dünyada rahatsızlık verici olmasıdır. Bunu istinaden de güçlü ekonomilerin, Amerikan ve Çin ekonomilerinin ekonomik savaşları yüzünden, netice itibarıyla bu da değerli madenlere olan altının güvenli liman olmasına istinaden yatırımcıyı daha çok oraya çekiyor. Bu da doğal olarak altın fiyatını devamlı yukarıda tutuyor. Neticede TL karşılığında da baktığımız zaman doların özellikle seçim öncesindeki artışının paralelinde altın fiyatları da TL bazında ciddi yükseliş verdi." Altında bu yılki fiyatların geçen yıla göre yüksek pozisyonda olduğunu kaydeden Timur Ay, "Doğal olarak tüketici de düğün sezonunun başladığı dönemlerde zamanında çeyrek altın, yarım altın, tam altın alırken, şu anda gram altın, yarım gram altın ve çeyrek gram altına olan talebi arttı. Gram altının yaklaşık 185-190 lira, yarım gram altının olarak 90-95 lira, çeyrek gram altının da 40-45 lira bandında olması tüketicinin düğünlerdeki ilgisini karşılayabiliyor. Bu yüzden sektörümüz içerisindeki bizler gibi sektör temsilcileri de düğün sezonunda altın açıklarını gram altınla tamamlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet altını 1227 TL, tam altını 1200 TL, yarım altın 602 TL ve çeyrek altın ise 301 TL'den satılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Vatandaşların altın almalarından genel ve detay görüntü. -Altınlardan genel ve detay görüntü -'1 gram' ile '0.5' yarım gram altından genel ve detay görüntü -Timur Ay ile röp. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) HD - 413 MB. ========== 6 - Oğlu sınava alınmayan anne: Çocuğum zorluklarla okudu, geleceği ile oynamayın ÇORUM’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bir dakika geç kalan öğrenci, sınava alınmayınca annesi güçlükle sakinleştirildi. Çorum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı belirlenen okullarda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde sınava girecek öğrenciler okullara gitmek üzere yola koyuldu. Öğrenciler sınavların yapıldığı okula üstleri arandıktan sonra alındı. Çorum Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan Murat Coşkuner isimli öğrenci, bir dakika geç kalınca sınava alınmadı. Öğrenci, büyük üzüntü yaşarken annesi Selver Coşkuner, ise yaşananlara tepki gösterdi.

Öğrencinin annesi Selver Coşkuner, “Hocam benim çocuğumu lütfen sınava alın, ayağınızın altına kurban olayım. Benim çocuğum ne zorluklarla okudu. Onun geleceği ile oynamayın” diyerek tepkisini gösterdi. Çevrede bulunan diğer öğrencilerin velileri de yaşananlara tepki gösterdi. Öte yandan Eğitim Sen Çorum Şube Sekreteri Hıdır Aygün ise "Burada çok sayıda öğrenci velisi bu yaşananlara şahittir. Öğrenci arkadaşımız sınava 1 dakika kala okulun kapısının önüne gelmesine rağmen içeriye alınmamıştır. Yetkililerle görüşmemize rağmen bu öğrencimizi içeriye aldıramadık, yazıktır günahtır” dedi. Polisin gelmesiyle ortam sakinleştirilirken, yetkililer kamera kayıtlarına bakılıp ona göre işlem yapılacağını bildirdi. Görüntü Dökümü:

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- Öğrenci velisi kadının okul bahçesinde öfkesi -Yetkililere yalvarışı -Oğluyla birlikte görüntüsü -Tepkiler - Eğitim Sen sekreteri Hıdır Aygün açıklama - Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) 330 MB ============= 7 - Sınava giderken hayatını kaybetti, babası yaralandı

Halit YILMAZ/ SORGUN, (Yozgat) (DHA) YOZGAT’ın Sarıkaya ilçesinden kızı Esra Özbek’i (18) gireceği sınava götüren Abdullah Özbek’in (55) kullandığı otomobil kaza yaptı. Kazada Esra Özbek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken baba Özbek’in tedavisi sürüyor.

Sarıkaya ilçesinden dün akşamsaatlerinde Yozgat merkeze kızını gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) götürmek üzere yola çıkan Abdullah Özbek’in kullandığı 66 NG 558 plakalı otomobil Sorgun ilçesi Cihanşarlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Abdullah Özbek ile kızı Esra Özbek (18) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada durumu ağır olan Esra Özbek, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Abdullah Özbek’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü -Otomobilden detay görüntüler ================== 8 - İki kız öğrenciye cinsel saldırı sanığı TIR şoförüne 45 yıl hapis istemi

ÇORUM’da yaşları 17 ve 18 olan lise öğrencisi iki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan TIR şoförü G.V. (41) hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çorum'da geçen yıl Kasım ayında, TIR şoförü G.V., yük almak için geldiği Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı'na aracını park ettikten sonra T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takip ederek binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürükleyip, cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O.'nun elini ısırıp çığlık attığı saldırgan, kaçtı. Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı liseli genç kız da Çevreyolu kenarındaki Leblebiciler mevkiinden geçerken G.V.'nin saldırısına uğradı. G.V., eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K’yi yere yatıran G.V., burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması sonucu G.V., kaçtı. GARAJDA YAKALANDI Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aramaları Nakliyeciler Sitesi TIR Garajı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşgalini belirlediği G.V.'yi garajda yakaladı. Suçlamaları kabul etmeyen G.V., “Ben TIR şoförüyüm. Rize’den Çorum’a yük getirdim. Çevreyolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Öyle bir şey yapmadım” dedi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.V., tutuklanarak cezaevine kondu.

Olayla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Suçlamaları kabul etmeyen G.V.’nin olay yerine attığı sigara izmariti ile alınan kan örneği üzerinde yapılan DNA çalışması da tamamlandı. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın 27.11.2017 tarih ve 19603-1886 sayılı raporunda; "Şüpheli G.V.’ye ait kan örneğinden elde edilen DNA profili ile olay yerinden alınan sigara izmaritinden elde edilen erkek genotipte DNA profilinin uyumlu olduğu belirtilmiştir” denildi. Hazırlanan iddianame Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. TIR şoförü G.V. hakkında, 'Cinsel İstismara teşebbüs, Cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma, cinsel amaçla cebir, tehdit ve silah kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından 25 ile 45 yıl arasında hapis cezası istendi. Davanın ilerleyen günlerde görülmeye başlanacağı belirtildi.