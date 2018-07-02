DHA YURT BÜLTENİ - 6

1)BAKAN GÜL: EN AĞIR CEZAYI ALACAKTIR, TASARI KANUNLAŞACAKTIR ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın titiz ve hızlı şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Biliyorsunuz tasarıyı meclise sevk etmiştik ama meclisin tatile girmesiyle yasalaşmamıştı. İlk dönemde bu konu da yine kanunlaşacaktır" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti milletvekilleriyle birlikte Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kaybolduktan 1 hafta sonra şu an tutuklu bulunan Uğur K. tarafından dikilen elektrik direğinin dibine gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, olayla ilgili yargılama sürecinin hızlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Bu konuda gerçekten bir baba, bir Adalet Bakanı, bir milletvekili olarak bu menfur olayla ilgili öfkemizi söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı makamları bu soruşturmayı yapmaktadır ve bizler de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Olayla ilgili bir tutuklu ve gözaltılar söz konusu" dedi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAĞINA KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Bakan Gül, soruşturmanın tamamlanmasının ardından durumun tüm açıklığıyla ortaya çıkacağını ifade ederek, "Soruşturma makamı bu hususlarla ilgili ifadeleri ve gerekli incelemeleri yaptıktan sonra durum tüm açıklığıyla ortaya elbette çıkacaktır. Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı da yine adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bu konuyla ilgili tam bu fiilin olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemek erken. Adli tıp incelemeleri de devam etmektedir. Bu olayla ilgili özellikle sosyal medyada da işte cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesini ve bu alçak fiilden sorumlu olan kişinin ya da kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağına kimsenin şüphesi olmasın. Biz de bu olayın takipçisi olacağız. Başsavcılık makamı da soruşturmayı tüm boyutlarıyla araştırıp, sebebini ve bu konudaki tüm failleri en net bir şekilde ortaya koyacaktır" diye konuştu.

TASARI KANUNLAŞACAK

Bakan Gül, cinsel istismar suçlarıyla ilgili yasa tasarısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu konuda biliyorsunuz AK Parti olarak cezaları arttırdık. Ancak yine Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bir komisyon kuruldu. Özellikle suça giden sebepleri engelleyecek, caydıracak neler olabilir bunları ortaya koyduk. Faillerin mağdurla ya da yakınlarıyla irtibata geçebileceği, ortamlarda bulunabileceği gelişmeleri engelleyecek çalışmalardan tutun da cezaları, infazları artıracak çalışmalara kadar tüm düzenlemeleri yaptık. Bu husus da meclisimizin ilk gündem maddelerinden olacaktır. Biliyorsunuz tasarıyı meclise sevk etmiştik ama meclisin tatile girmesiyle yasalaşmamıştı. İlk dönemde bu konu da yine kanunlaşacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mazbata töreni

- Bakan Gül'ün mazbatasını alması

- Bakan Gül'ün açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 221 MB 2)MAHALLELİNİN ÇÖP KOKUSU EYLEMİ OSMANİYE'de, katı atık bertaraf tesisinin çevresinde yaşayan mahalle sakinleri, kötü koku nedeniyle eylem yapıp, sorunlarına biran önce çözüm bulunmasını istediler.

Vatan Mahallesi'ndeki 2 bin 700 nüfuslu Yeveriye TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, yıllardır devam eden kötü koku nedeniyle isyan etti. Site içerisindeki park alanında toplanan mahalle sakinleri, ellerinde taşıdıkları 'Nefes almak istiyoruz', 'Çöp kokusu yüzünden temiz havaya hasret kaldık', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür' ve 'Yarının doğası bugünden yaratılır' gibi dövizler taşıyıp, yüzlerine maske takarak, sorunlarına dikkat çekmek istedi. 'MAHALLEMİZ YAŞANILMAZ BİR HALE GELDİ' 11 yıl önce kurulan sitede 922 daire 52 apartman ve 1 okulun bulunduğunu aktaran Vatan Mahallesi muhtarı Baki Bayram, yıllardır devam eden Osmaniye Çöp Döküm Sahası’nın yaymış olduğu kokulardan dolayı bir araya gediklerini belirterek, "Özellikle yaz aylarında dayanılmaz hale gelen bu koku yüzünden, mahallemiz yaşanılamaz bir hale gelmiştir. Defalarca yetkililere müracaat etmemize rağmen şuana kadar bir çözüm sağlanmamıştır. Bizlerde Vatan Mahallesi ve Yaverpaşa Mahallesi olarak Osmaniye Merkez ve ilçelerden gelen günlük ortalama 500 ton dökülen çöpün kokusuna maruz kalıyoruz. Çocuklarımız, anne adaylarımız, hastalarımız ve yaşlılarımız için ise bu durum olumsuz sağlık sorunlarını da beraberinde getirmeye devam etmektedir. Son 5 yıla bakıldığında bu sağlıksız durumdan dolayı olduğunu düşündüğümüz hastalık oranlarında ciddi oranda artışlar olduğu bir gerçektir" dedi. Vatandaşların çöp kokusu eylemine bazı mahalle muhtarları da katılarak destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çöp döküm sahasından genel görüntü

- Park içerisinde toplanan kalabalık

- Vatandaşların 'Temiz hava isteriz' diye bağırması

- Mahalle Muhtarı Baki Bayram'ın konuşması

- Mahalle sakinleri ile röportajlar BOYUT: 126 MB SÜRE: 03'59" Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA) ==================================================== 3)'YEĞENİMİN PEŞİNİ BIRAK' DEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ kONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vuralarak öldürüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar küfürleşmeye dönüştü. Buna sinirlenen Muhammet Doğan yanına aldığı ruhsatsız tabanca ile hastanesinin otoparkına geldi. Doğan, Tüdeş'i arayarak otoparka gelmesini söyledi. Mutfaktan aldığı satırla otoparka gelen Tüdeş, Doğan'ı kovalamaya başladı. Muhammet Doğan da yanında getirdiği tabanca ile Tüdeş'e 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Tüdeş ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile servise alınan Zülfikar Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ARAYIP 'BEN ADAM VURDUM' DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabançayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülen Doğan, poliste susma hakkını kullandı.

İfadesine başvurulan Ebru A. ise şunları söyledi:

"Muhammet ile sevgiliydik. Ancak bir süre sonra ayrıldık. Ancak o beni ve ailemi tehdit ediyordu. 6 Mayıs tarihinde evimizi de kurşunladı. Polise gidip şikayetçi olduk. Peşimi bir türlü bırakmıyordu" dedi.

Daha önce yaralama suçundan 5 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Muhammet Doğan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Emniyet binası detaylar Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)) 4)EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNUN KAYBOLMASINDAN BABASINI SORUMLU TUTUYOR IĞDIRLI Nur Akarsu, 2016 yılında annesini öldürdüğü iddiasıyla cezaevine giren ve bu yılın Şubat ayında şartlı tahliye edilen babası Eyüp Yıldızhan'ın, geçen yıl 26 Haziran'da eşi Uzman Çavuş Nurettin Akarsu (30) ve iki çocuğunu kaçırdığını söyledi. 3'üncü çocuğuna hamile Nur Akarsu, kayıp eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını çevresindekilere göstererek, görüp görmediklerini soruyor. Nur Akarsu, annesini öldürdüğü iddiasıyla önce tutuklu daha sonra şartlı tahliye edilerek yargılanan öz babası Eyüp Yıldız'ın hayatı kendilerine zehir ettiğini belirtti. Üç yıl önce mutlu bir evlilik yaptığını ve bu evlilikten biri 2,5 yaşında 'Tanem' ve 7,5 aylık 'Rahman' adlı iki çocuğu olduğunu, 3'üncü çocuğu için hamileliğinin 3'üncü ayını yaşadığını anlatan Akarsu, 26 Haziran'da kaybolan eşi ve çocuklarının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Bu yılın Şubat ayında cezaevinden çıkan babasının sürekli kendilerini arayıp, 'Sizi devlete PKK'lı ya da FETÖ'cü diye şikâyet edeceğim. Hem siz benden izinsiz nasıl evlendiniz. Bana para verirseniz huzurlu yaşarsınız' dediğini belirten Nur Akarsu, babasına ilk olarak 20 bin lira verdiklerini ancak bir süre sonra 30 bin lira daha istediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Annemin üzerine ailesinden kalan arsa ve ev vardı. Babam onları istiyor ancak annem vermiyordu. 2016 yılında, kamera kayıtlarına göre, eve giren annem bir daha hiç çıkmıyor. Babam annemin kaybolduğunu söyledi. Hâlbuki evin içindeki eşyalar kan olmuştu. Babam da bunun annemin âdet kanı olduğunu iddia ediyordu. Babam şüpheli olarak tutuklanıp yargılanmaya başladı. Bu yılın Şubat ayında şartlı tahliye olunca bize hayatı zindan etti. Babamı şikâyet etmek için sabahın erken saatinde karakola giderken eşim de kız kardeşimde kalan çocuklarımız Tanem ve Rahman'ı alıp yanıma geleceğini söyledi. Eşim, kız kardeşimin evine gidip çocukları almış. Ama o günden sonra eşimden ve evlatlarımdan hiçbir haber alamıyorum. Bunun tek sorumlusu babam. Çünkü eşimi sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Onların hayatından endişe ediyorum. Ne olur bana evlatlarımı ve eşimi bulun. Babam Eyüp Yıldızhan birçok kez bizi tehdit edip hakaret dolu sözler söylemesine, annemle alakalıda birçok delile rağmen savcılık bunlara takipsizlik veriyor. İlla ölmemiz mi gerek. Ölmeden önce önlem alınmasını istiyoruz." Nur Akarsu, başvurusu üzerine polisin arama çalışması başlattığını söyledi. Akarsu, kendisi de eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını çevresindekilere göstererek, onları görüp görmediklerini soruyor.

Görüntü Dökümü

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-Nur Akarsu ile röp

-Nur Akarsu eşi ve çocuğunun fotoğraflarını vatandaşlara göstermesi (Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

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5)ŞIRNAK'TA PKK İŞBİRLİKÇİLERİNE OPERASYON: 15 GÖZALTI ŞIRNAK'ın Karacadağ bölgesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra bölgede gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne işbirliği sağladıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karacadağ bölgesi kırsalında dün gerçekleştirelen yakın hava harekatında 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyonlarda 11 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.