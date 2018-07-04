DHA YURT BÜLTENİ-6

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan yakılmış köpek ölüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, mezarlık bölgesinde bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarının inceleneceği belirtildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda önceki gün yakılmış köpek ölüsü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılan köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği alıp, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getiren Ekmekçiler, "Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek, tedavisini yaptırdık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca köpeğin yakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından olayın basın- yayın organlarında yer alması ve Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler'in suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçildi. Köpeği yakan kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, mezarlık bölgesindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) -

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2)AK PARTİNİN DİYARBAKIR'DAN SEÇİLEN 3 VEKİLİ MAZBATALARINI ALDI

DİYARBAKIR'da, Ak Partiden Milletvekili seçilen Mehdi Eker, Ebubekir Bal ile Oya Eronat mazbatalarını i seçim kurulundan aldı. Mazbatasını alan eski bakan ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, " Bu şehrin en büyük sorunu, temel sorunu maalesef terörün komplikasyonlarıdır. Bu komplikasyonların en büyüğü de işsizlik ve istihdam eksikliğidir. Bu şehirde on binlerce işsiz var. Ve bu insanların aş ve iş sahibi olmak beklentileri var. Adalet ve Kalkınma partisinin milletvekilleri bütün mesailerini harcayarak Diyarbakır'ın mevcut ve süreç içerisinde gelişebilecek yeni sorunlarını çözmek için kullanacak " dedi.

24 Haziran seçimlerinde Ak Partiden Diyarbakır milletvekili seçilen eski bakan ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat Milletvekili mazbatalarını aldı. Diyarbakır Adalet Sarayı Ek binaya gelen Milletvekilleri, mazbatalarını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Diyarbakır'daki seçmenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Eker, üstlendikleri görevin aynı zaman da çok ağır sorumluluğu olan görev olduğunu belirtirek, şöyle konuştu:

"Çünkü, millet sizi kendi temsilcisi olarak seçiyor. Ve millettin meselelerini ve sorunlarını biz doğrudan üstümüze almış oluyoruz. Bunun ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Diyarbakır'a inşallah bu dönem yeni bir sayfayla, taze bir başlangıçla, Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekilleri bütün mesailerini harcayarak Diyarbakır'ın mevcut ve süreç içerisinde gelişebilecek yeni sorunlarını çözmek için kullanacak. Bu şehrin en büyük sorunu, temel sorunu maalesef terörün komplikasyonlarıdır. Bu komplikasyonların en büyüğü de işsizlik ve istihdam eksikliğidir. Bu şehirde on binlerce işsiz var. Ve bu insanların aş ve iş sahibi olmak beklentileri var. Biz Ak Parti milletvekilleri olarak, şehrin bu meselesi başta olmak üzere yine tüm meseleleriyle ilgili çözümler geliştirmenin sürekli uğraşısı içerisinde olacağız. Diyarbakırlı hemşerilerimizi bu güne kadar olduğu gibi en iyi ve en güzel şekilde bundan sonrada onların başını yere eğdirmeyeceğiz."