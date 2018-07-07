DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ABDULLAH GÜL, BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ 11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de babası Ahmet Hamdi Gül'ün ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Gül ve kardeşi Macit Gül, teknolojiyi kullanarak cep telefonundan Yasin Suresi'ni okudu. Kendi adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) ilk mezuniyet töreni için baba ocağı Kayseri'ye gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geceyi annesi Adeviye Gül'ün Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evinde geçirdi. Sabah annesi ve kardeşi ile kahvaltı yapan Abdullah Gül, daha sonra Asri Mezarlık'a giderek, geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybettiği babası Ahmet Hamdi Gül'ün mezarını ziyaret etti. Abdullah Gül, cep telefonundan Yasin Suresi'ni bulup, okuduktan sonra kardeşine verdi. Macit Gül'ün de Yasin'i Şerif'i okumasının ardından 2 kardeş, amcaları ve yakınlarının mezarlarını da tek tek ziyaret ederek, dua etti. Uzun süredir Kayseri'ye gelmediğini belirten Abdullah Gül, "Gece, Abdullah Gül Üniversitesi'nin ilk mezuniyet törenine katıldım. Bu sabah da babam ve aile büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ederek güne başladım. Yakınlarımızla ve dostlarımızla hasret giderdikten sonra İstanbul'a döneceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasını mezarını ziyareti

- Kardeşi Macit Gül'ün cep telefonundan Kuran okuması

- Mezarlık ziyaretinden detay görüntü

- Diğer detay ve genel görüntüler Haber: Oktay ENSARİ-Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA)

2 dakika 13 saniye /249 MB ============================================================= 2)PARA NAKİL ARACI SOYGUNUNA KATILAN BİR KİŞİ DAHA ADLİYEYE ÇIKARILDI İZMİT'te, 19 Şubat tarihinde para nakil aracı soyguncularından 3'ü Eskişehir'de çaldıkları paralarla yakalanırken, olaya karıştığı tespit edilen bir şahıs daha yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, 19 Şubat tarihinde İzmit Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak üzerinde meydana gelmişti. Banka nakil aracına paraları yükledikten sonra belirlenen güzergahtan çıkarak bir ara sokakta araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren B.M.Ç. isimli sürücü, başka bir otomobil ile kendisine yardıma gelen R.Ö. ve kimliği belirsiz bir şahıs ile birlikte 1 milyon 879 bin 900 TL tutarında parayı çalarak kaçtı. Olaydan 2 gün sonra B.M.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile S.E. isimli kadın Eskişehir Sivrihisar'da çalınan paralarla yakalandı. 2 valiz içerisinde ele geçirilen paralar sayıldıktan sonra bankaya teslim edilirken, B.M.Ç., R.Ö. ve S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soygun esnasında B.M.Ç. ve R.Ö.'ye yardım ettikten sonra firar eden kimliği belirsiz şahıs ise polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda banka aracını soyduktan sonra kayıplara karışan kişinin E.D.(33) olduğu belirlendi. Dün, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.D.'nin olay esnasında para nakil aracı üzerindeki güvenlik kameralarına sprey boya sıktığı ve araçtan paraların taşınmasına yardım ettiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.