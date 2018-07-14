DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Zeugma Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan ve 'Çingene kızı' mozaiğiyle ünlenen Zeugma Antik Kenti civarında 'Mousalar Evi' olarak adlandırılan Roma villasında yeni eserlerin çıkarılması için 2005 yılından bu yana devam eden kazıların bu sezonki etabı başladı. Nizip'e 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarında bulunan, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındıran Zeugma Antik Kenti'nde yeni sezon kazı çalışmaları başlatıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancının ziyaret ettiği, dünyanın en büyük müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesindeki pek çok mozaiğin çıkarıldığı antik kentte zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcaklar altında yürütülen kazılarda çıkan eserler araştırmalar yapılarak değerlendiriliyor. Bu sabah kazı çalışmalarının başlatılması ve Zeugma’da gün doğumunu izlemek üzere Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay, Belkıs Mahallesine gitti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Fırat Nehri kıyısındaki Zeugma'da çok güzel gün doğumu manzarası izlendiğini söyledi. Bölgenin tarihi zenginliklere sahip olduğunu ifade eden Öztürk, Bu güzellikleri insanlarımıza yaşatmak için çok güzel ve yerinde projelerimiz var. Tanıtım rehberlerimiz, yürüyüş yollarımız, seyir teraslarımız olacak. Bizim buradaki amacımız nasıl ki Gaziantep merkezde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi açısından çok iyi bir durumdaysa burayı da ayrı duruma getirmek. Zeugma'yı ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerimiz için karşılama merkezimizi de yapıyoruz. Bu çalışmamızı eylül ayına kadar bitireceğiz. Çalışmanın sonunda insanlarımız daha rahat bir şekilde Zeugma'ya gelerek hem buradaki gün doğumunu seyredebilecekler hem de kazılarda çıkan eserleri rahatlıkla görme imkânına sahip olacaklar diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zeugma havadan görüntüler

- Zeugma'da güneşin doğuşu

- İncelemelerin yapılması

- Kazı çalışmalarının yapıldığı alan

- Bülent Öztürk ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA) 335 MB =========== 2 -İzmir'de, 2'nci yılında 15 Temmuz konuşuldu İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde, İzmir'de 2'nci yılında '15 Temmuz ihaneti ve milli iradenin zaferi' konulu konferans düzenlendi. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümünde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve MÜSİAD tarafından bir otelde düzenlenen '2'nci yılında 15 Temmuz ihaneti ve milli iradenin zaferi' konulu konferansa 20'nci dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, böyle bir ülkede yaşamaktan ve böyle bir ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. 15 Temmuz'da yaşananları izlerken çok duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ülkü, "Böyle olaylar bizleri birbirimize bağlıyor. Bizler Türk insanı ve müslüman olarak darbeye darbeyle karşılık veren milletin insanlarıyız. Rabbimize şükürler olsun. İnşallah böyle günleri bir daha yaşamayız. Bundan sonra aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Bu olaylar bilinçli olan, olmayan herkese ders olmuştur. Kimsenin oyununa gelmeyelim. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan içeride ve dışarda güçler var. Bizler bize layık olanı, inanç ve iman ruhuyla kenetlenip, ülkemizi ve İslam alemini temsil edecek nesilleriz" diye konuştu.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan örgütün dünya tarihinin ender gördüğü örgütlerden biri olduğunu belirterek, dini kullanarak kitleleri harekete geçirdiklerini anlattı. Kendilerini çok iyi kamufle eden örgüt liderlerinin, insanların zayıf noktalarını bulduklarını savunan Köse, "İnsanları ağlarına düşürdüler. Çok profesyonelce ortaya çıkıp birçok şeyi gölgelediler. Bu tehlike bitmedi. Çünkü bunu planlayanlar hala koruma altında" dedi. "ANADOLU BÜTÜN İNSANLIĞIN İKİNCİ BEŞİĞİDİR" 20'nci dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, konuşmasında Türk tarihinden örnekler vererek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı darbe girişimlerini anlattı. Türkiye'nin Anadolu topraklarını miras almasıyla büyük bir sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Yılmaz şöyle konuştu: "Din ile devlet ruh ile ceset gibidir. Dinsiz devlet olmaz, devletsiz de din yaşanamaz. Peygamberler özgür ortamda Allah'a kul olabilmek için vatan gerçeğine dikkat çeker. Hele bu vatan Anadolu olunca üzerimize sorumluluk düşüyor. Çünkü tehlikeli bir yer bize emanet edilmiş. Anadolu bütün insanlığın ikinci beşiğidir."

"BU MİLLETİN MAYASI SAĞLAM" Tarih boyunca Türk milletini dışardan hiçibir düşmanın yenemediğini söyleyen Şevki Yılmaz, hep içerden düşmanlarla mücadele edildiğini dile getirdi. Şevki Yılmaz, birçok darbeyi birebir yaşadığını belirterek, "12 Eylül 1980'i yaşadım. 28 Şubat'ın 5 yasaklısından biriyim. Mağdur değilim, şerefimle gazi oldum. 15 Temmuz'u da birlikte yaşadık. Bu darbelerin ikisi din adına yapılmıştır. Diğerleri 'laiklik elden gidiyor' yalanıyla yapılmıştır. Baktılar laiklik tutmuyor, 15 Temmuz'da yeniden Abdülhamit'i devirdikleri oyunu tezgahladılar. Abdülhamit'i din adına yıktılar. Sarıklı cübbeli hocalar sokağa döküldü. Kazım Karabekir Paşa genç bir subayken dini korumak için yola çıktı. 25 subay öldürüldü. Ama bu milletin mayası sağlam, milleti susturamadılar. İlk milli hareket Kazım Karabekir Paşa'nın hareketidir" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Toplantıya katılanlardan detay görüntü, -MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü'nün ağlamaklı konuşmasından görüntü, -Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'nin konuşmasından görüntü,

-Şevki Yılmaz'ın konuşmasından görüntü. KJ: Haber - Kamera: Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== 3 - Ayıları izlemek isteyenler tatil köyüne akın etti ARTVİN'in Şavşat ilçesinde aç kalan boz ayıların, bölgedeki tatil köyünde beslenmesi, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

İlçede aç kalan boz ayılar, Kocabey köyündeki Sahara Milli Parkı'nda yer alan tatil köyünün daimi ziyaretçisi oldu. Belirli aralıklarda özellikle akşam saatlerinde tesis çevresine dadanan ayıların çöp kutularından karnını doyurması, tesiste yemek yiyenlerin de ilgisiyle karşılaşıyor. Çevredeki insanlara aldırış etmeden karınlarını doyuran, sonra da ormanlık alana dönen ayıları görmek isteyenler de aileleriyle birlikte soluğu tatil köyünde almaya başladı. Tesis müşterileri bir yandan yemeklerini yerken bir yandan cep telefonlarıyla çöp kutularından besleyen ayıların bu anlarını görüntülüyor.

İşletme sahibi Metecem Çelik, ayıların misafirleri olduklarını belirterek, "Her akşam bir boz ayı misafirimiz oluyor. Tesisten yayılan yemek kokuları ve çöp kutularındaki atıklar nedeniyle geceleri çevrede ayılar geziniyor. Ayıları karnını doyururken izlemek isteyenler de tesise geliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Ayıların cep telefonu görüntüleri Müşteriler ve işletmeden görüntüler Boyut: 159 mb HABER: Adem GÜNGÖR KAMERA: ARTVİN-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4 - Kahramanmaraş'ta suç örgütü operasyonunda 3 tutuklama KAHRAMANMARAŞ'ta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipleri, tefecilik ve yağma suçları kapsamında organize suç örgütü oldukları öne sürülen kişilere yönelik geçen salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 kişiyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 1 uzi otomatik silah, 1'i M16 tipi olmak üzere 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 260 bin lira para, 628 tabanca mermisi, bıçak, hortum ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu, alacak defteri ele geçirdi.

Organize suç örgütü oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Veysi B., Murat B. ve Cahit B. mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis otobüsü

- Şüphelilerin otobüsten indirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- hastaneden çıkarılmaları

- Polis otobüsüne bindirilmeleri

- Operasyonda ele geçirilenler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

84 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5 - Sinop’ta tur otobüsü yandı SİNOP'ta, içinde yolcuların bulunduğu tur otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, alevlere itfaiye müdahale etti. Olay, saat 12.00 sıralarında kent merkezindeki Pervane yokuşu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İsa Çayıroğlu yönetimindeki 34 TT 4885 plakalı, içinde çok yolcu bulunan tur otobüsünün motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü dumanları görüp otobüsü durdurdu. Yolcular hemen tahliye edildi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Bu sırada kısa süreli panik yaşanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan otobüsten detay

(SÜRE:27 sn) (BOYUT:50.3 MB) Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== 6 - Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

BALIKESİR'de otogardan çıkış yapıp İzmir yönüne giden yolcu otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü otobüsü yol kenarına çekip, 18 yolcu ve 3 personeli kurtardı. Yangın sonucu otobüs demir yığınına dönüştü. Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bu sabah saat 10.30 sıralarında, 18 yolcu ve 3 personel ile İzmir yönüne gitmek için hareket eden Alper Bademler yönetimindeki 45 RG 134 plakalı Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü, çevre yolunun 5'inci kilometresinde alev aldı. Otobüsün motor kısmından çıkan yoğun duman ve alevler üzerine, sürücü Alper Bademler, aracı yol kenarına park ederek hemen yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otobüsün büyük bölümü kül oldu. Otobüsün yanmaya başladığı yerin yanında benzin istasyonun bulunması vatandaşları korkuttu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yoldan geçen vatandaşlar ve yolcular ise yangın anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Otobüsün yanma anından cep telefonu görüntüleri

KJ: Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) Görüntü Süresi: 38 saniye, Boyutu: 8.97 MB.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 7 - Eşini fuhuş yapmaya zorlayan Suriyeli gözaltına alındı MALATYA'da eşi Suriyeli Rabarın A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorladığı, karşı çıkınca da dövdüğü iddia edilen Yasser A. (34) ile fuhuş yapmak için eve gelen Ahmet El H. (32) gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Cevherizade Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katında oturan 2 çocuk annesi Rabarın A.'yı dün gece telefonla arayan eşi Yasser A., iddiaya göre Suriye uyruklu Ahmet El H.'nın eve geleceğini söyledi. Bir süre sonra eve gelen Ahmet El H.'nin, para karşılığı ilişkiye girmek istediği Rabarın A., buna karşı çıktı. Bunun üzerine Ahmet El H. telefonla Yasser A.'ya haber verdi. Eve gelen Yasser A., eşi Rabarın A.'yı tartakladı. Kadının çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Rabarın A.'nın şikayeti üzerine Yasser A. ve Ahmet El H. gözaltına aldı. Kadın ve 2 çocuğu ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

3 yıl önce 2 çocuğuyla Malatya'ya yerleşen Rabarın A.'nın ifadesinde eşi Yasser A.'nın baskısıyla daha önce de para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini söylediği belirtildi. Suriyeli kadın, ifadesinin ardından çocuklarıyla evine dönerken, şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.