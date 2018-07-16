DHA YURT BÜLTENİ 6

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA))

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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hotar rektörlük görevini teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne (DEÜ) atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar devir teslim töreniyle görevine başladı. Öğrenciliğini ve akademik kariyerini tamamladığı üniversitede görev almaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Hotar, "FETÖ’ye teröre sıfır toleranslıyız. Bunun dışındaki her türlü çalışmaya bilimsel özgürlük çerçevesinde destek olmaya hazırız" dedi.

Ak Parti'de uzun yıllar genel başkan yardımcılığı ve İzmir milletvekilliği görevinde bulunduktan sonra 24 Haziran seçimlerinde kendi tercihiyle milletvekili adayı olmayan Prof. Dr. Nükhet Hotar, atandığı DEÜ Rektörlüğü görevini teslim aldı. Rektörlük binasında yapılan devir teslim törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve görevi teslim eden Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik de katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kendisi için önemine değinen Bakan Pakdemirli, "Sayın rektörümüzün atandığını duyduğumda erken saatlerde ilk arayanlardan biri bendim. Sevinçle kendisini aradım. Kendisiyle uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin benim için ayrı bir önemi var. Rahmetli babam Ekrem Pakdemirli de buranın kuruluşunda kurucu rektör yardımcısı olarak yer aldı. Çimentosunda onun da bir miktar harcı var. Bu yüzden gururluyum. Erdal Çelik Hocamız kısa bir süre görev yapmasına rağmen güzel işler başardı. Nükhet Hocamız'ın da gerçekten uçuracağına inanıyorum. Devlet tecrübesiyle üniversiteye inşallah çağ atlatacak" dedi. Görevi teslim eden Prof. Dr. Erdal Çelik, Hotar’a görevinde başarılar dileyerek, "Sancılı bir süreç geçirdik. Burada devlet mekanizmasının uygulanmasını sağladık. Üniversitemizin bir marka seviyesi var. Bu seviyeyi hocamızla birlikte daha ileri seviyelere götüreceğiz. Çünkü hocamız devleti biliyor, siyasetten geliyor. Daha güzel işlerin yapılacağına inanıyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİSİ, AKADEMİSYENİ OLDUĞUM YERDE GÖREV ALMANIN HEYECANINI YAŞIYORUM'

Öğrenci olarak başladığı ve akademisyen olarak çalıştığı Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev almanın heyecanını yaşayan Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Çok heyecanlı bir gün benim için. 1980 yılında öğrenci olarak başladığım, 1985 yılında da akademik kariyerime ilk adımı attığım üniversitemde, 2002 yılına kadar profesör oldum. Akademik kariyerimi siyasete geçtikten sonra kısa bir süre noktalamıştım. Bugün tekrar kendi üniversitemde böyle bir görev almanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Başta cumhurbaşkanımız, meclis başkanımız, vekillerimiz ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu görevlere gelirken, çok dışarıdan tepeden görünse de çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Daha sonra bu görevler veriliyor. Allah mahcup etmesin diyorum. Mahcup olmamak için hepimizin, üniversite ailemizin en tepeden her türlü personelin el birliğiyle tek bir hedefinin olması, üniversitemizin evrensel kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslar arası boyutta yükseltilmesi için çalışması gerekir. Herkesin ortak hedefinin bu olması gerekir. Bu ortak hedef için ben üniversitemizin tüm kaynakları tüm imkanları ile destek olmaya hazırım. Bu yola çıkan herkese iddia ediyorum, belki de Türkiye’de tüm üniversitelerden verebileceği imkanların en üst düzeyde imkanlarını sunmaya çalışacağım. Bu bizim üniversitemizin avantajı olacak" dedi.