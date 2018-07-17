DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Hakkari ve Van'da 'Beyaz Önlük' operasyonu: 39 gözaltı Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve Van'da, para karşılığı sahte evrakla engelli ve heyet raporu veren kişilere yönelik 'Beyaz Önlük' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında hastane personelinin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takipte bulundu. Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 Temmuz Cuma günü operasyon için harekete geçti. Sabah saat 05.00 sıralarında Hakkari merkezli Yüksekova, Şemdinli ilçeleri ile Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hastanelerde çalışan kamu personeli ile sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan 39 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili Hakkari Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Hakkari Devlet Hastanesi'nde düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığının ve sahte raporlarla kamunun zarara uğratıldığının öğrenilmesi üzerine; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takibin sonucu 13.07.2018 tarihinde Hakkari merkezli, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ilinde eş zamanlı yapılan 'Beyaz Önlük' operasyonu sonucunda, hastanede çalışan kamu personeli ile sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Kamuda çalışan şüpheli şahıslar, sahte sağlık kurulu raporları karşılığında para alarak menfaat sağladıkları, sahte sağlık kurulu raporu olan şüpheli şahısların ise bu raporları engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmetleri, araç alımında ÖTV, MTV indimi, engelli olarak işe başlama ve askerlik hizmetinden muaf olmak amacıyla kullandıkları, bu kapsamda şüpheliler hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek, bilişim sistemine izinsiz girmek, sistemi engellemek bozmak verileri yok etmek veya değiştirmek' suçlarından yürütülen soruşturma neticesinde; usulsüz olarak sahte özürlü raporuyla ÖTV ve MTV indiriminden faydalanmak suretiyle alındığı tespit edilen bir adet araca el konuldu."

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hakkari il emniyet müdürlüğüne bağlı ekipleri evle operasyon yapması

- Şüphelilerin Emniyet müdürlüğüne götürülmesi

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Şüphelilerin Adliyeye sevk edimesi

- Hastaneden Genel Görüntü

- Genel ve Detay GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================== 2 - Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2) - EK GÖRÜNTÜLER Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)- MERSİN'de kullanılmayan 2 katlı bir bina çöktü. Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski ve kullanılmayan 2 katlı binanın bir bölümü saat 11.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten çöktü. İçinde kimsenin olup olmadığı bilinmeyen binanın çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevliler yıkıntıların içinde kimsenin olup olmadığını araştırıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Enkazdaki çalışmalardan görüntüler

- Çalışmalardan detay

- Yıkılan binanın genel görüntüsü

- Detay ve genel görüntüler

İş makinesinin olay yerine gelmesi

- İş makinesinin çalışmasından görüntüler

- Enkazın tepeden görüntüsü

- Çevreden genel ve detay görüntüler

- Vatandaşların görüntüsü

- Sokağın genel görüntüsü

- Görgü tanığının konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 3 - Yozgat'ta 8 milyon yıllık mamut çene kemiği fosili bulundu YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu düşünülen çene kemiği fosili bularak Yozgat Müzesi Müdürlüğü’ne teslim etti. Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, bir çiftçinin tarlasında bulduğu fosilin, kendilerine teslim edildiğini ve incelemeye başladıklarını söyledi. Yozgat’ın değişik bölgelerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, şu bilgileri verdi

Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı. Şenyurt, bulunan fosilin 8 ila 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini belirterek şöyle konuştu

"Artık mamutun iskeletleri tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi'ndeki farklı hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılamasını umuyoruz. Fosiller birçok müzelerde sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik kültür bakanlığında bu şekilde ayağa kaldırılmış çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinozor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fildişi ile ilgili çalışmaları geliştireceğiz."

Tarlasını sürerken fosilin traktörün arkasındaki tarım aletine takıldığını belirten çiftçi Alper Düşünceli ise, “Fosilin çene kemiğini buldum. Devamının da olduğunu düşünerek, bulduğum bölgede tarla işlemeyi durdurdum. İnşallah Yozgat turizmine bir katkım olurö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fosilden görüntüler

-Müze müdürünün konuşması

-Çiftçinin konuşması Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============ 4 - Baldıza 'cinsel istismar' davasında gizli kamera görüntüsü delil oldu Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da fabrikada işçi Berk D.'nin (35), baldızı B.E.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, mahkemeye delil olarak sunulan gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde sanık Berk D.'nin, kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırıp üzerini açtığı görüldü.

Babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile birlikte yaşayan B.E., ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin yanına gelerek kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Anne ve kızının şikayeti üzerine tutuklanan Berk D. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Berk D., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.

B.E. ise "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girmiş. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" diyerek eniştesini suçladı. GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Annesi ve ablasının, B.E.'nin anlattıklarının ardından eve yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler de mahkemeye delil olarak sunuldu. Görüntüde, gece eve gelen enişte Berk D.'nin, baldızının uyuduğu salonda önce üzerini değiştirdiği, sonra kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kenarından tutup attığı görüldü. Berk D., kameranın açısından çıkarken üzeri açılan B.E.'nin uyumaya devam ettiği, bir ara yerinde dönerek yorgan ile üzerini tekar örttüğü görüldü. BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Mahkeme heyeti, en son görülen duruşmada, mahkemeye sunulan, sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-B.E. kanepede uyurken (gizli kamera)

-Berk D.'nin yorganı tutup atması (gizli kamera)

-Kızın uyanması, üzerine örtmesi (gizli kamera)

-Adliye görüntüsü

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================== 5- Yasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attı Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefali balığının 3 aylık av yasağı sona erdi. Bölgedeki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağlarını göle attı.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde görsel bir şölen sunarak adeta uçarcasına tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla, 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme döneminde av yasağı uygulanıyor. Yasaklı dönemde yoğun güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla göldeki balık popülasyonu önemli ölçüde artarken, balığın da daha kaliteli olması sağlanıyor. 15 Temmuz'da yasağın sona ermesiyle merkez Tuşba ilçesi, Adır Mahallesi'ndeki balıkçılar da sabahın erken saatlerinde göle açılarak, avlanmaya başladı. Bu sezon kaçakçılıkla yapılan mücadelenin geçen yıllara göre çok daha etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "15 Temmuz tarihi itibariyle Van Gölü'ndeki inci kefali av yasakları sona erdi. Balıkçıları ağlarını göle atmaya başladılar. Bu sezon kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının geçmiş sezonlara göre çok daha etkili yürütüldüğünü gördük. Üreme döneminde kaçak avcılara izin verilmediğine şahit olduk. Bugün Van Gölü'nden 14 bin kişi geçimini sağlıyor. Şayet üreme döneminde kaçak avcılığı sıfıra indirgeyebilirsek, bu 14 bin rakamını çok daha fazla yukarılara çekmemiz mümkün. İnci Kefali yaz aylarında üremek için derelere göç ediyor ve 3 aylık bir dönemde kaçak avcıların hedefi oluyor. Geçmiş dönemde ancak 20-21 tane inci kefali 1 kilo ediyordu. Bugüne baktığımızda ise 6-7 tane inci kefalinin 1 kiloyu bulduğunu görüyoruz. Bu yapılan koruma çalışmalarının aslında ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Van Gölü'ndeki balıkçılığın gelecek nesillere aktarmak için üreme dönemindeki avcılığı tıpkı bu sene olduğu gibi çok sıkı bir şekilde önlememiz gerekiyor. Koruma çalışmalarını etkin bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Doğal kaynaklar sınırsız değil, sürdürülebilir kaynaklardır. Bugün Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve bu balık o zamandan beri bu gölde yaşıyor. Şayet bu balığa sahip çıkamazsak, 600 bin yıldır bu gölde yaşayan balığı ileriki yıllarda göremeyeceğiz" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefali balığını koruma çalışmaları sayesinde balık kalitesinin arttığını ve balığın boyunun uzandığını da ifade ederek, "İnci kefali balığını koruduğumuz sürece bu meslekten çok daha fazla kişinin ekmek yediğini göreceğiz. Üreme dönemindeki koruma çalışmalarının sıkı bir şekilde yapıldığı yıllarda balığın çok daha bol, çok daha büyük boyda olduğunu görüyoruz. Fakat üreme dönemlerindeki koruma çalışmalarında bir aksaklık olursa balık miktarı hemen düşüyor. Bugün çekilen ağlardaki balıkların boylarına baktığımız zaman her bir balığın boyunun 23-24 santim olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönemlerde kullanılan ağların göz açıklıkları 18 milimetreyken, bugün ağ göz açıklığının 24 milimetre olduğunu ve daha büyük gözlü ağlara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Sezonun başındayız, ama yaptığmız tespitlere göre koruma çalışmaları çok başarılı geçmiş" diye konuştu. 24 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkra ise kaçak avcılık yapan kişilere verilen cezayı az bulduğunu, kaçakçılara daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Balıkçı Çıkra, "Bugün sezonu açtık ve ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Bu gölden 14 bin insan geçimini sağlıyor. Bereketli bir gölümüz var. Koruma faaliyetlerinin daha sık olmasını istiyoruz. Bu sene yapılan koruma çalışmalarından çok memnunuz. Umarım bundan sonraki yıllarda yine böyle devam eder. Koruma çalışmalarının etkin yapıldığı yıllarda balıktaki artışı hemen görüyoruz. Ama kaçak avcılara verilen cezayı az buluyorum. Bu cezalar daha da caydırıcı olmalı. Gözlemlediğimiz kadarıyla, koruma çalışmalarından dolayı balık sayısında artış var. Ben 1994 yılında bu işle başladığımda normalde 21 tanesi 1 kilo geliyordu. Son 5 yılda yapılan koruma çalışmaları nedeniyle 6-7 balık 1 kiloyu buluyor."

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalini koruma çalışmalarında rol alan Van İl Jandarma Komutanlığı'na, Emniyet ve Zabıta Müdürlüklerine ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone ile balıkçı teknesiyle yolculuk

-Balıkçı teknelerinden görüntü

-Balıkçıların ağları toplaması

-Ağa takılan balıklardan görüntü

-Drone ile tekneden görüntüler

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile ropörtaj

-Detaylar

-Balıkçı Ahmet Çıkra ile ropörtaj

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================== 6 - Yolcu gemisinden inen turistler esnafın yüzünü güldürdü MUĞLA'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yanaştı. 1881 yolcu ve 746 personeli bulunan gemi, yapılan alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama bayraklı, 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Marella Discovery 2', ilçeye bu yıl 3'üncü seferini gerçekleştirdi. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan bu sabah ilçeye gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz 1881 yolcu ve 746 personeliyle esnafı memnun etti. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih etti. Bazı turistler ise ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti. Şehir merkezine yürüyerek inmeyi tercih eden turistler, Bodrum manzarasını da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Geminin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya şehrine gideceği öğrenildi. Geminin yaz aylarında Bodrum'a 2 sefer daha yapacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: