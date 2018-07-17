DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Hakkari ve Van'da 'Beyaz Önlük' operasyonu: 39 gözaltı
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve Van'da, para karşılığı sahte evrakla engelli ve heyet raporu veren kişilere yönelik 'Beyaz Önlük' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında hastane personelinin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takipte bulundu. Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 Temmuz Cuma günü operasyon için harekete geçti. Sabah saat 05.00 sıralarında Hakkari merkezli Yüksekova, Şemdinli ilçeleri ile Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hastanelerde çalışan kamu personeli ile sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan 39 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili Hakkari Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Hakkari Devlet Hastanesi'nde düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığının ve sahte raporlarla kamunun zarara uğratıldığının öğrenilmesi üzerine; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takibin sonucu 13.07.2018 tarihinde Hakkari merkezli, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ilinde eş zamanlı yapılan 'Beyaz Önlük' operasyonu sonucunda, hastanede çalışan kamu personeli ile sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Kamuda çalışan şüpheli şahıslar, sahte sağlık kurulu raporları karşılığında para alarak menfaat sağladıkları, sahte sağlık kurulu raporu olan şüpheli şahısların ise bu raporları engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmetleri, araç alımında ÖTV, MTV indimi, engelli olarak işe başlama ve askerlik hizmetinden muaf olmak amacıyla kullandıkları, bu kapsamda şüpheliler hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek, bilişim sistemine izinsiz girmek, sistemi engellemek bozmak verileri yok etmek veya değiştirmek' suçlarından yürütülen soruşturma neticesinde; usulsüz olarak sahte özürlü raporuyla ÖTV ve MTV indiriminden faydalanmak suretiyle alındığı tespit edilen bir adet araca el konuldu."
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Hakkari il emniyet müdürlüğüne bağlı ekipleri evle operasyon yapması
- Şüphelilerin Emniyet müdürlüğüne götürülmesi
- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
- Şüphelilerin Adliyeye sevk edimesi
- Hastaneden Genel Görüntü
- Genel ve Detay
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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2 - Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2) - EK GÖRÜNTÜLER
Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)- MERSİN'de kullanılmayan 2 katlı bir bina çöktü. Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski ve kullanılmayan 2 katlı binanın bir bölümü saat 11.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten çöktü. İçinde kimsenin olup olmadığı bilinmeyen binanın çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevliler yıkıntıların içinde kimsenin olup olmadığını araştırıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Enkazdaki çalışmalardan görüntüler
- Çalışmalardan detay
- Yıkılan binanın genel görüntüsü
- Detay ve genel görüntüler
İş makinesinin olay yerine gelmesi
- İş makinesinin çalışmasından görüntüler
- Enkazın tepeden görüntüsü
- Çevreden genel ve detay görüntüler
- Vatandaşların görüntüsü
- Sokağın genel görüntüsü
- Görgü tanığının konuşması
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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3 - Yozgat'ta 8 milyon yıllık mamut çene kemiği fosili bulundu
YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu düşünülen çene kemiği fosili bularak Yozgat Müzesi Müdürlüğü’ne teslim etti.
Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, bir çiftçinin tarlasında bulduğu fosilin, kendilerine teslim edildiğini ve incelemeye başladıklarını söyledi. Yozgat’ın değişik bölgelerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, şu bilgileri verdi
Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı.
Şenyurt, bulunan fosilin 8 ila 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini belirterek şöyle konuştu
"Artık mamutun iskeletleri tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi'ndeki farklı hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılamasını umuyoruz. Fosiller birçok müzelerde sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik kültür bakanlığında bu şekilde ayağa kaldırılmış çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinozor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fildişi ile ilgili çalışmaları geliştireceğiz."
Tarlasını sürerken fosilin traktörün arkasındaki tarım aletine takıldığını belirten çiftçi Alper Düşünceli ise, “Fosilin çene kemiğini buldum. Devamının da olduğunu düşünerek, bulduğum bölgede tarla işlemeyi durdurdum. İnşallah Yozgat turizmine bir katkım olurö dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fosilden görüntüler
-Müze müdürünün konuşması
-Çiftçinin konuşması
Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT,(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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4 - Baldıza 'cinsel istismar' davasında gizli kamera görüntüsü delil oldu
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da fabrikada işçi Berk D.'nin (35), baldızı B.E.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, mahkemeye delil olarak sunulan gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde sanık Berk D.'nin, kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırıp üzerini açtığı görüldü.
Babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile birlikte yaşayan B.E., ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin yanına gelerek kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Anne ve kızının şikayeti üzerine tutuklanan Berk D. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Berk D., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.
B.E. ise "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girmiş. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" diyerek eniştesini suçladı.
GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Annesi ve ablasının, B.E.'nin anlattıklarının ardından eve yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler de mahkemeye delil olarak sunuldu. Görüntüde, gece eve gelen enişte Berk D.'nin, baldızının uyuduğu salonda önce üzerini değiştirdiği, sonra kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kenarından tutup attığı görüldü. Berk D., kameranın açısından çıkarken üzeri açılan B.E.'nin uyumaya devam ettiği, bir ara yerinde dönerek yorgan ile üzerini tekar örttüğü görüldü.
BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK
Mahkeme heyeti, en son görülen duruşmada, mahkemeye sunulan, sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-B.E. kanepede uyurken (gizli kamera)
-Berk D.'nin yorganı tutup atması (gizli kamera)
-Kızın uyanması, üzerine örtmesi (gizli kamera)
-Adliye görüntüsü
Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA, (DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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5- Yasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attı
Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefali balığının 3 aylık av yasağı sona erdi. Bölgedeki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağlarını göle attı.
Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde görsel bir şölen sunarak adeta uçarcasına tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla, 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme döneminde av yasağı uygulanıyor. Yasaklı dönemde yoğun güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla göldeki balık popülasyonu önemli ölçüde artarken, balığın da daha kaliteli olması sağlanıyor.
15 Temmuz'da yasağın sona ermesiyle merkez Tuşba ilçesi, Adır Mahallesi'ndeki balıkçılar da sabahın erken saatlerinde göle açılarak, avlanmaya başladı.
Bu sezon kaçakçılıkla yapılan mücadelenin geçen yıllara göre çok daha etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "15 Temmuz tarihi itibariyle Van Gölü'ndeki inci kefali av yasakları sona erdi. Balıkçıları ağlarını göle atmaya başladılar. Bu sezon kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının geçmiş sezonlara göre çok daha etkili yürütüldüğünü gördük. Üreme döneminde kaçak avcılara izin verilmediğine şahit olduk. Bugün Van Gölü'nden 14 bin kişi geçimini sağlıyor. Şayet üreme döneminde kaçak avcılığı sıfıra indirgeyebilirsek, bu 14 bin rakamını çok daha fazla yukarılara çekmemiz mümkün. İnci Kefali yaz aylarında üremek için derelere göç ediyor ve 3 aylık bir dönemde kaçak avcıların hedefi oluyor. Geçmiş dönemde ancak 20-21 tane inci kefali 1 kilo ediyordu. Bugüne baktığımızda ise 6-7 tane inci kefalinin 1 kiloyu bulduğunu görüyoruz. Bu yapılan koruma çalışmalarının aslında ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Van Gölü'ndeki balıkçılığın gelecek nesillere aktarmak için üreme dönemindeki avcılığı tıpkı bu sene olduğu gibi çok sıkı bir şekilde önlememiz gerekiyor. Koruma çalışmalarını etkin bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Doğal kaynaklar sınırsız değil, sürdürülebilir kaynaklardır. Bugün Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve bu balık o zamandan beri bu gölde yaşıyor. Şayet bu balığa sahip çıkamazsak, 600 bin yıldır bu gölde yaşayan balığı ileriki yıllarda göremeyeceğiz" dedi.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefali balığını koruma çalışmaları sayesinde balık kalitesinin arttığını ve balığın boyunun uzandığını da ifade ederek, "İnci kefali balığını koruduğumuz sürece bu meslekten çok daha fazla kişinin ekmek yediğini göreceğiz. Üreme dönemindeki koruma çalışmalarının sıkı bir şekilde yapıldığı yıllarda balığın çok daha bol, çok daha büyük boyda olduğunu görüyoruz. Fakat üreme dönemlerindeki koruma çalışmalarında bir aksaklık olursa balık miktarı hemen düşüyor. Bugün çekilen ağlardaki balıkların boylarına baktığımız zaman her bir balığın boyunun 23-24 santim olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönemlerde kullanılan ağların göz açıklıkları 18 milimetreyken, bugün ağ göz açıklığının 24 milimetre olduğunu ve daha büyük gözlü ağlara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Sezonun başındayız, ama yaptığmız tespitlere göre koruma çalışmaları çok başarılı geçmiş" diye konuştu.
24 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkra ise kaçak avcılık yapan kişilere verilen cezayı az bulduğunu, kaçakçılara daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Balıkçı Çıkra, "Bugün sezonu açtık ve ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Bu gölden 14 bin insan geçimini sağlıyor. Bereketli bir gölümüz var. Koruma faaliyetlerinin daha sık olmasını istiyoruz. Bu sene yapılan koruma çalışmalarından çok memnunuz. Umarım bundan sonraki yıllarda yine böyle devam eder. Koruma çalışmalarının etkin yapıldığı yıllarda balıktaki artışı hemen görüyoruz. Ama kaçak avcılara verilen cezayı az buluyorum. Bu cezalar daha da caydırıcı olmalı. Gözlemlediğimiz kadarıyla, koruma çalışmalarından dolayı balık sayısında artış var. Ben 1994 yılında bu işle başladığımda normalde 21 tanesi 1 kilo geliyordu. Son 5 yılda yapılan koruma çalışmaları nedeniyle 6-7 balık 1 kiloyu buluyor."
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalini koruma çalışmalarında rol alan Van İl Jandarma Komutanlığı'na, Emniyet ve Zabıta Müdürlüklerine ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Drone ile balıkçı teknesiyle yolculuk
-Balıkçı teknelerinden görüntü
-Balıkçıların ağları toplaması
-Ağa takılan balıklardan görüntü
-Drone ile tekneden görüntüler
-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile ropörtaj
-Detaylar
-Balıkçı Ahmet Çıkra ile ropörtaj
-Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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6 - Yolcu gemisinden inen turistler esnafın yüzünü güldürdü
MUĞLA'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yanaştı. 1881 yolcu ve 746 personeli bulunan gemi, yapılan alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.
Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama bayraklı, 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Marella Discovery 2', ilçeye bu yıl 3'üncü seferini gerçekleştirdi. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan bu sabah ilçeye gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz 1881 yolcu ve 746 personeliyle esnafı memnun etti. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih etti. Bazı turistler ise ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti. Şehir merkezine yürüyerek inmeyi tercih eden turistler, Bodrum manzarasını da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Geminin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya şehrine gideceği öğrenildi. Geminin yaz aylarında Bodrum'a 2 sefer daha yapacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yolcu gemisinden görüntü
- Gemiden inen turistlerden görüntü
- Yürüyüş yapan turistlerden görüntü
- Genel ve Detay görüntü
Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , (DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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7 - Sivas'ta ormandaki macera parkında sona gelindi
İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi tarafından Kardeşler Ormanı'na 200 bin metrekarelik alana macera parkı yapılıyor. Seyir terasları, atlama kuleleri, tırmanma duvarları ve slacklining gibi heyecanı yüksek aktivitelerin yapılacağı parkın büyük bölümü tamamlandı.
Sivas Belediyesi tarafından, mesire alanı olarak da kullanılan Kardeşler Ormanı'nda oluşturulan macera parkının kısa süre içinde hizmete sunulması bekleniyor. 200 bin metrekarelik alana kurulan macera parkına seyir terasları, atlama kuleleri, tırmanma duvarları ve ip üzerinde denge etkinliği olan slacklining gibi heyecanı yüksek aktiviteler yapılacak. Parka ayrıca 335 metrelik mesafeye halatla kayma aktivitesi olan zipline hattı kuruldu. Aktiviteler arasında 35-40 metre yükseklikten atlayışlar da gerçekleştirilecek. Projede, doğayla iç içe çeşitli sporların yapılacağı tırmanma parkurları ile vatandaşların vakit geçirebilecekleri kafe ve restoranlar da yer alacak. Yaklaşık 5 milyon TL harcama yapılan parkın yakın zamanda hizmete açılması bekleniyor.
'GENÇLERİMİZİN İLGİ GÖSTERECEĞİ BİR PROJE'
Proje hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Yaklaşık 200 bin metrekare alanı Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Sivas Belediyesi olarak kiraladık. Projelerimiz Orman Su İşleri Bakanlığımız nezninde onaylandı ve 2017 yılındaın itibaren de burada çalışmalarımızı başlattık. Şuan bulunduğumuz alan Macera Parkı. Özellikle üniversiteye yakın olması nedeniyle gençlerimizin çok ilgi göstereceğini ön gördüğümüz bir projeydi. Bir bölümünü Oran Kalkınma Ajansı'ndan hibe alarak bu bölümünü yaklaşık 1 milyon 600 bin lirayla tamamladık. Şu ana kadar projeye, alt yapı, kanalizasyon, su, yollar, yürüyüş yolları, koşu yolları başta olmak üzere mesire alanı ile ilgili düzenlemeler, halısahalar, gençlerin yine farklı spor aktivitilerini yapacakları alanlarla beraber yaklaşık 5 milyon gibi bir harcama yaptık. Hala bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Ancak macera parkımız tamamlandı." dedi.
'YAKIN ZAMANDA HİZMETE SUNULACAK'
Park içinde bulunan aktiviteler hakkında bilgi veren Başkan Aydın, "Macera parkımızda 2 zorluk seviyeli 16 oyunlu macera parkurumuz mevcut. Yine 11 metre yüksekliğinde tırmanma duvarımız var. 330 metre uzunluğunda 2 adet zipline hattı mevcut. İnşallah yakın zaman içerisinde de diğer eksikleride tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Biz Sivas'ta istiyoruz ki toplumun her kesiminin gidebileceği, dinlenebileceği, boş zamanlarını geçirebileceği, eğlenebileceği sosyal alanlarımız olsun. Bu kapsamda her geçen gün yeni ilave çalışmalar yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu sistem belki riskli, bakıldığı zaman insanı tereddüte sevk eden bir görüntüsü var ama emniyet tedbirleri burada hiçbir hataya meydan vermeyecek şekilde uygulanıyor. Uluslararası standartlara göre yapılan bir çalışma. Zaten birçok malzemesi de ithal olarak getirildi. Velilerimizin bu anlamda herhangi bir endişe duymasına gerek yok. Şu an çalışmalarımız tamamlandı. Resmi bir açılış tarihi belirlemedik. Etrafta yürüyüş yollarındaki düzenlemelerimiz devam ediyor. Hedefimiz okulların açılma döneminde burayı da resmi olarak açmak ama şu anda kullanılmasına engel bir durum yoktur." diye konuştu.
Görüntü Dökümü
-Macera parkından görüntüler
-Aktivitelerden görüntüler
-Drone ile havadan görüntü
-Başkan Aydın röportaj
-Genel Detay
Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER
(522 MB HD Görüntü)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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