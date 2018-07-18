DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Kılıçdaroğlu tren kazasında yaralananlar ile ölenlerin yakınlarını ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralılar ile yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 24 kişini öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından, bugün yaralıları ve yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, önce beraberinde milletvekilleri ve belediye başkanları, il başkanları ile Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 4 yaralıyı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra kazada 2 kızı ve 2 torunun kaybeden Remzi Güvenç'in Vakıflar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Aileye başsağlığında bulunan Kılıçdaroğlu, Büyük geçmiş olsun, tabi çok üzgünüz dedi. Kazada kızı 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Zehra Bilgin, Bu bir cinayet, doğal afet olamaza. Bunun başka bir tarifi yok, olamaz da dedi. Kılıçdaroğlu ise, Biz bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz, peşini bırakmayacağız dedi.

Kılıçdaroğlu, kazada eşi Derya ve 5 aylık kızı Beren'i kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan Melih Kurtuluş'u teselli etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, daha sonra kazanın hemen ardından seferber olarak olay yerine traktörleriyle giderek, kazazedelere ilk yardımı yapan Sarılar Mahallesi'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu'nun hastane ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun hastane koridorlarında

Hastaneden ayrılma

Kılıçdaroğlu'nun Güvenç ailesini ziyareti

Ziyaretten detaylar

Üzüntü yaşayan aile

Aile ile konuşma

Detaylar

Haber-Kamera Mehmet YİRUN-Ali Can ZERAY-Cansel KİRAZ-Ruhan YALÇIN-Yılmaz BEZGİN-İbrahim MAŞETEKİRDAĞ,EDİRNE, (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ===================== 2 - Hayvanlar, su ve buzlu yiyeceklerle serinletildi BURSA Hayvanat Bahçesi’nde sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu yiyeceklerle beslenip suyla ıslatılarak serinletildi. Bursa'da, 30 derecenin üzerine çıkan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Halk, daha serin olan çay bahçeleri ve parklarda vakit geçirdi. Sıcak hava hayvanları da etkiledi. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan 95 türden yaklaşık 700 hayvanın sıcaktan etkilenmemesi için çeşitli yöntemlere başvuruldu. Görevliler, sıcaktan bunalan hayvanları, içi buzla doldurulmuş kaplara konulan meyveler ile besledi. Ayılar, hayvanat bahçesindeki küçük göletlere girerek serinlerken bir taraftan da buzlu kaplar içinde verilen meyveleri yedi. Kökeni tropikal iklime sahip Madagaskar adası olan lemurlar, ağaçların gölgesine sığınırken develer de hortumlu su sıkılarak serinletildi.

Görüntü dökümü:

-Buzlu yiyeceklerin getirilmesi

-Lemurların beslenmesi

-Ayıların beslenmesi

-Develerin suyla serinletilmesi

-Detaylar

Dosya adı: 1807hayvanatbahcesi

Boyut: 440 MB Süre: 3.56 Dak.

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ================= 3 - Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu (2) HASTANEYE BAŞVURU SAYISI 3 GÜNDE 488 KİŞİ Suşehri ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine 300 kişi geldi. Gece saatlerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenler yoğunluk oluşturdu. Hastaneye daha önce de aynı şikayetlerde başvurular olduğu, serum takılıp, tedavi edildikten sonra taburcu oldukları belirtildi. Son üç günde 488 kişinin hastaneye aynı şikayetlerle başvurduğu öğrenilirken, rahatsızlıklarının su kaynaklı olabileceğini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, incelenmek üzere şebeke suyundan numune alındığı belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden görüntü

-Genel Detay

Haber-Kamera: Bülent TATLI

(107 MB) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ============ 4 - Bayındır'daki yangında 45 hektarlık orman ve zeytinlik alan yandı İZMİR'in Bayındır ilçesinde dün (salı) başlayan ve sabah söndürülen orman yangınında, zeytinlik arazilerin de yer aldığı toplam 45 hektarlık alan yandı.

Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında, dün (salı) saat 15.30'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine çevre illerden gelen destek ekiplerle birlikte 11 helikopter ve 3 uçak havadan, 40 teknik eleman, 275 orman işçisi, 44 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi ise karadan söndürme çalışmaları yürüttü. Gece boyu çalışmalar sürdü. Bugün saat 07.30'da yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 hektar orman, 20 hektar da sahipli zeytinliğin yandığı öğrenildi. Toplam 45 hektarlık alanın yandığı yangın bölgesinde, halen soğutma çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Bölgeden ve çalışmalardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü