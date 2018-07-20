DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Giresun'daki operasyonda uzman çavuş şehit oldu (2) GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu şehit olduğu olayla ilgili Giresun Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Giresun İlimiz Doğankent İlçemize bağlı Şadi Yaylası bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar sırasında Jandarma Uzman Çavuşumuz Recep Öncebe kazaen açılan ateş sonucu şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat detaylı olarak devam etmektedir. Şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" ================= 2 - Sokakta bulunan 2 yaşındaki Ahmet, ailesine teslim edildi BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde annesinin terliklerini giyerek evden çıkan 2 yaşındaki Ahmet Deniz Acar, polis tarafından sokaktan alınıp karakola götürüldü. Burada huzursuzlanınca parka götürülen çocuk, bu sırada bulunan ailesine teslim edildi.

Yenimahalle'de sabah 08.00 sıralarında ayağında annesinin terlikleriyle tek başına dolaşan Ahmet Deniz Acar'ı görenler polise haber verdi. Polisler, küçük çocuğu alarak karakola götürdü. Polis, Ahmet Deniz Acar'ın ailesini bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada karakolda huzursuzlanan küçük çocuk, yakındaki parka götürüldü. Ahmet, polisler eşliğinde parkta eğlenirken ailesine de ulaşıldı. Yenimahalle'de oturduğu belirlenen aile, haber verilmesiyle gelerek çocukarını parkta polisten teslim aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Küçük çocuk polisin kucağında

Çocuk parkında eğlenirken Ender DURMAZ/SUSURLUK(Balıkesir), (DHA) ======================== 3 - MUĞLA Yatağan Termik Santrali'ndeki çökme anı kamerada Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçinin yaralandığı, 2 işçinin öldüğü o anların, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. O anlarda, kömür sevk kanalının bir anda çöktüğü görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

//// Güvenlik kamerası görüntüsü

Çökme anı

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), (DHA) ================= 4 - Zabıtanın operasyonunu sosyal medyadan canlı yayın yaparak protesto etti AFYONKARAHİSAR'da, Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince seyyar satıcılara yönelik operasyon yapıldı. Seyyar satıcı İlyas Çimen zabıta operasyonunu sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaparak protesto etti.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki seyyar satıcılara yönelik kaldırımları işgal ettikleri, taşıt trafiğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle operasyon düzenledi. Patates, testi, çanak ve patatesli köy ekmeği satışı yapan seyyar satıcıları geçen hafta yazılı ve sözlü uyarak zabıta ekipleri, bölgenin boşaltılmasını istedi. Ancak satıcılar bölgede satış yapmaya devam edince ekipler baskın yaptı. Polisin güvenlik önlemi aldığı operasyonda kaldırımlardaki tabela, testi, ekmek ve ekmek raflarına el konuldu, satıcılara da cezai işlem uygulandı. El konulan malzemeler tutanakla zabıta ekipleri ve temizlik işçileri tarafından traktörlerle belediye depolarına taşındı.

SÖKÜLEN TABELANIN ALTINDA 'JANDARMA' YAZISI ÇIKTI

Sökülen tabelalardan birindeki çıkartmanın yırtılması üzerine altında 'Jandarma yazısı ve jandarma amblemi' olması dikkati çekti. Polis, tabelanın çalınmış olma ihtimali üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri tabelayı incelemek üzere götürdü.

CANLI YAYIN YAPTI

Seyyar satıcılardan İlyas Çimen ise zabıta operasyonunu sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak protesto etti. "Adamına göre muamele, şu an ekmeğimle oynadınız ya çok mu rahatsınız" diyerek tepki gösteren İlyas Çimen, "Biz eşyalarımızı alacağımızı söyledik zaten, aldık da nitekim. Ona rağmen 7 ekmek dolabımı götürdüler. Bunları canlı yayın olarak paylaştım facebook ve twitter hesaplarımdan" dedi.

Daha önce uyarıldıklarını söyleyen satıcılardan Ali Osman Gönen ise "Belediye bize bir hafta öncesinden kaldırımları boşaltmamız için tebligat yaptı. Biz de buna uyarak kaldırımları boşalttık. Kanunsuz bir şey varsa da almalarında bir sakınca yok" diye konuştu.

Zabıta ekipleri ise yaptığı açıklamada, satıcıları bir hafta önce uyardıklarını, buna rağmen kaldırımların boşaltılmadığını, satıcıların yaya ve taşıt trafiğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıta ekipleri tutanak tutarken, İlyas Çimen bu çalışmaları cep telefonu ile kayıt ederken görüntü

-Temizlik işçileri etrafda ki çöpleri toplarken İlyas Çimen cep telefonu ile görüntü kaydederken görüntü

-RÖP1:İlyas Çimen(yol kenarı satıcılarından)

-Zabıta tutanak tutarken görüntü

-RÖP2:Ali Osman Gönen(Yol kenarı satıcısı)

-Temizlik işçileri ve zabıta yol kenarında satış yapılan toprak testileri traktörün römorkuna yüklerken görüntü

-Kaldırımda bulunan tabelalar zabıta tarafından indirilirken görüntü

-İndirilen tabelalarda jandarma'ya ait bulunan tabeladan görüntü. 363 MB /// 03.17'

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(AFyonkarahisar),(DHA) ================== 5 - Amasya'da Yeşilırmak Nehri hem elektrik üretecek hem turizme katkı verecek AMASYA Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Yeşilırmak Nehri'nin 300 metrelik kısmına kauçuk bentler kurularak su seviyesi yükseltildi. Proje ile nehir üzerinde kayıklarla tur düzenlenecek. Ayrıca kulan bentlerle üretilecek elektrik belediye hizmet binası, bölgede rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırmada kullanılacak.

Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi’nde sona gelindi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın da destek olduğu proje kapsamında Yeşilırmak Nehri’nin Amasya kent merkezinden geçen yaklaşık 300 metrelik kısmında kurulan kauçuk bentlerle su seviyesi 2 metre 80 santim yükseltildi. Su seviyesi yükseltilen bu alanda kayıkla turistik nehir gezintisinin yapılacağı belirtildi. Ayrıca kurulan bentlerin yanına kurulan sistemle elektrik üretimi yapılacak. Üretilen elektrik belediye hizmet binası ve bölgedeki rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırma için kullanılacak. Şişirilebilir kauçuk bent sistemi ve Türkiye'de tek yatay akarsu üzerinde enerji üretim projelerinde test aşamasının başarı ile sonuçlandığı belirtildi. Proje ile ilgili bilgi veren Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Amasya'nın ortasından şehri boydan boya geçen bir Yeşilırmak'ımız var. Yıllardır bu su akıyor, ama bu suyun güzelliklerinden şehir olarak yeterince istifade edemiyorduk. Burada bir den çok amacımız olan bir proje geliştirdik. Birincisi mevsimsel olarak suyun debisinin azaldığı dönemlerde çevre kirliliğini önlemek, ve suyun seviyesini yükselterek belli miktarda su bırakarak, ırmağın yatağında sürekli su bulundurmak amaçlı. İkincisi ise rekraasyon çevre düzeni amaçlı. Üçüncüsü ırmak üzerindeki her türlü motorlu araçların yani tekne ve su botlarının rahat hareket edebileceği ve su sporlarının yapılacağı bir ortam. Dördüncüsü de Türkiye’de ve dünyada hatta ilk sayabileceğimiz arşiment burgusu dediğimiz yani helozon yöntemiyle ırmak içerisinde kısa mesafede akan suyun enerjisini kullanarak enerjiye dönüştürme projemiz vardı. Bu nihayet test aşamalarından geçti. Şuanda kauçuk bentle şişirmemiz tamamlandı. Suyun en derin noktadaki 2 metre 80 santim derinden 2 kilometre mesafeye kadar her türlü su aracının, her türlü su motorlarının rahat hareket edebileceği bir ortam oluştu" diyerek sözerine şöyle devam etti: