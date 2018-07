DHA YURT BÜLTENİ 6

AFYONKARAHİSAR'da, Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince seyyar satıcılara yönelik operasyon yapıldı. Seyyar satıcı İlyas Çimen zabıta operasyonunu sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaparak protesto etti. Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki seyyar satıcılara yönelik kaldırımları işgal ettikleri, taşıt trafiğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle operasyon düzenledi. Patates, testi, çanak ve patatesli köy ekmeği satışı yapan seyyar satıcıları geçen hafta yazılı ve sözlü uyarak zabıta ekipleri, bölgenin boşaltılmasını istedi. Ancak satıcılar bölgede satış yapmaya devam edince ekipler baskın yaptı. Polisin güvenlik önlemi aldığı operasyonda kaldırımlardaki tabela, testi, ekmek ve ekmek raflarına el konuldu, satıcılara da cezai işlem uygulandı. El konulan malzemeler tutanakla zabıta ekipleri ve temizlik işçileri tarafından traktörlerle belediye depolarına taşındı. SÖKÜLEN TABELANIN ALTINDA 'JANDARMA' YAZISI ÇIKTI Sökülen tabelalardan birindeki çıkartmanın yırtılması üzerine altında 'Jandarma yazısı ve jandarma amblemi' olması dikkati çekti. Polis, tabelanın çalınmış olma ihtimali üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri tabelayı incelemek üzere götürdü. CANLI YAYIN YAPTI Seyyar satıcılardan İlyas Çimen ise zabıta operasyonunu sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak protesto etti. "Adamına göre muamele, şu an ekmeğimle oynadınız ya çok mu rahatsınız" diyerek tepki gösteren İlyas Çimen, "Biz eşyalarımızı alacağımızı söyledik zaten, aldık da nitekim. Ona rağmen 7 ekmek dolabımı götürdüler. Bunları canlı yayın olarak paylaştım facebook ve twitter hesaplarımdan" dedi. Daha önce uyarıldıklarını söyleyen satıcılardan Ali Osman Gönen ise "Belediye bize bir hafta öncesinden kaldırımları boşaltmamız için tebligat yaptı. Biz de buna uyarak kaldırımları boşalttık. Kanunsuz bir şey varsa da almalarında bir sakınca yok" diye konuştu. Zabıta ekipleri ise yaptığı açıklamada, satıcıları bir hafta önce uyardıklarını, buna rağmen kaldırımların boşaltılmadığını, satıcıların yaya ve taşıt trafiğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi’nde sona gelindi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın da destek olduğu proje kapsamında Yeşilırmak Nehri’nin Amasya kent merkezinden geçen yaklaşık 300 metrelik kısmında kurulan kauçuk bentlerle su seviyesi 2 metre 80 santim yükseltildi. Su seviyesi yükseltilen bu alanda kayıkla turistik nehir gezintisinin yapılacağı belirtildi. Ayrıca kurulan bentlerin yanına kurulan sistemle elektrik üretimi yapılacak. Üretilen elektrik belediye hizmet binası ve bölgedeki rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırma için kullanılacak. Şişirilebilir kauçuk bent sistemi ve Türkiye'de tek yatay akarsu üzerinde enerji üretim projelerinde test aşamasının başarı ile sonuçlandığı belirtildi.

Proje ile ilgili bilgi veren Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Amasya'nın ortasından şehri boydan boya geçen bir Yeşilırmak'ımız var. Yıllardır bu su akıyor, ama bu suyun güzelliklerinden şehir olarak yeterince istifade edemiyorduk. Burada bir den çok amacımız olan bir proje geliştirdik. Birincisi mevsimsel olarak suyun debisinin azaldığı dönemlerde çevre kirliliğini önlemek, ve suyun seviyesini yükselterek belli miktarda su bırakarak, ırmağın yatağında sürekli su bulundurmak amaçlı. İkincisi ise rekraasyon çevre düzeni amaçlı. Üçüncüsü ırmak üzerindeki her türlü motorlu araçların yani tekne ve su botlarının rahat hareket edebileceği ve su sporlarının yapılacağı bir ortam. Dördüncüsü de Türkiye’de ve dünyada hatta ilk sayabileceğimiz arşiment burgusu dediğimiz yani helozon yöntemiyle ırmak içerisinde kısa mesafede akan suyun enerjisini kullanarak enerjiye dönüştürme projemiz vardı. Bu nihayet test aşamalarından geçti. Şuanda kauçuk bentle şişirmemiz tamamlandı. Suyun en derin noktadaki 2 metre 80 santim derinden 2 kilometre mesafeye kadar her türlü su aracının, her türlü su motorlarının rahat hareket edebileceği bir ortam oluştu" diyerek sözerine şöyle devam etti: