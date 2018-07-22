DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Arazi tartışmasında ailesini katletti: 5 ölü BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada cinnet getiren Salih A., babası, ağabeyi, yengesi ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Besni'ye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. Salih A., iddiaya göre sahip oldukları arazinin paylaşımı konusunda babası ve ağabeyi ile tartıştı. Tartışmaya, yeğenlerinin de katılmasının ardından cinnet getiren Salih A., üzerindeki tabancayı çekip, art arda tetiğe basarak, dehşet saçtı. Kurşunlara hedef olan Salih A.'nın babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeni yere yığıldı. Ortalık kan gölüne dönerken, Salih A. daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Salih A.'nın vurduğu babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeninin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. 5 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra intihara teşebbüs ederek ağır yaralanan Salih A. ise hastaneye kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden görüntü

Hastane önünde güvenlik tedbiri alan jandarma ========================= 2 - Görme engelli gazinin dövme tutkusu HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 2010 yılında astsubay olarak görev yaparken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu iki gözünü ve sağ elini kaybeden gazi Hasan Arısoy (36), malulen emekli olduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerine 9 dövme yaptırdı. İnsanların, "Görmediğin bir şeyi niye dövme yaptırıyorsun?" diye sorduğunu aktaran Arısoy, "Hayatımda önemli yer temsil eden şeyleri dövme yaptırmaya özen gösteriyorum" dedi.

Çukurca'da mayın patlamasında yaralandıktan sonra Ankara'da 2 yıl tedavi gören Arısoy, geçen yıl Adana’ya yerleşti. Asker olduğu için dövme tutkusunu bastırdığını dile getiren Arısoy, emekli olduktan sonra ilk olarak dövme sanatçısı Gökhan İşisağlam'ın kapısını çaldığını söyledi. Gazi madalyasını koluna işleterek dövme macerasına başlayan Arısoy, şu anda 9 dövmesi bulunduğunu ve İşisağlam'ın hiçbir dövmeden ücret almadığını kaydetti. Çevresindeki insanların "Yaptırmışsın, güzel ama görmüyorsun. Niye görmediğin bir şeyi dövme yaptırıyorsun?" diye sorduğunu aktaran gazi Arısoy, "Bu benim için biraz da ateşleyici oldu. Görmüyor olmam, dövmenin orada olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Birkaç dövmeden sonra bu bağımlılık şeklinde devam etti. Benim için önemli olan anları, kişileri ve olayları dövme yaptırmaya devam ettim" diye konuştu.

‘DÖVME YAPTIRMIŞ OLMAK İÇİN YAPTIRMIYORUM’

Acı eşiği yüksek olduğu için yaptırdığı dövmelerin canını acıtmadığını dile getiren Arısoy, şunları söyledi:

"Elimin üzerinde eşimin baş harfi var. Kolumda, çocukluğum zamanlarındaki çizgi film kahramanlarım var. Kolumun iç tarafında oğlum Çağan'ın ismi ve çizdiği bir resim var. Boynumda, sol tarafta çocukluk kahramanım Superman’in, sağ tarafta ise gerçek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası var. Sağ kolumda, içinde bulunduğum karanlık durumu anlatan dövmem var. Güllerim, şehit ve gazi olan arkadaşlarımı temsil ediyor. Bacaklarımda da bilime olan saygım nedeniyle Einstein ve burcum olan akrep dövmelerim var. Sırtımda da bir kuzgun dövmesi var. Dövme yaptırmış olmak için dövme yaptırmıyorum. Hayatımda önemli yer temsil eden şeyleri yaptırmaya özen gösteriyorum. Hayatıma yeni dönemde rehber köpeğim Bobi girdi. Yakın zamanda onun ismini dövme yaptırmak istiyorum." Görüntü Dökümü

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- Görme engelli Hasan Arısoy'un görüntüsü

- Dövmelerinden genel ve detay görüntüler

- Hasan Arısoy'a dövme yapılması

- Hasan Arısoy ve köpağinin görüntüsü

- Hasan Arısoy'un röportajı

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:06'23" BOYUT:390 MB

Haber:Nuri PİR -Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ========================= 3 - Başkanın makam aracı gelin arabası oldu Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de evlenen Adem ve Yasemin Yiğit çifti, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'dan gelin arabası istedi. Başkan Ay da makam arabasını süsleterek genç çifte gelin arabası olarak tahsis etti. Düzce'de evlenecek olan bir fabrikada işçi olarak çalışan Adem Yiğit ile Yasemin Yiğit, bir tanıdıkları aracılığı ile Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a ulaşarak, gelin arabası istedi. Başkan Ay da kendi makam arabasını süsleterek genç çift için gelin arabası yaptırdı. Düzce Belediye Başkanlığı'na ait resmi plakalı makam aracı ile gelin evinden alındı. Gelin ve damat daha sonra düğünün yapılacağı alana götürüldü. Gelin arabası olarak makam aracı hayali olan Adem Yiğit, "Eşimle birlikte hayalimiz vardı. Rica ettik bir tanıdık vasıtasıyla ulaştık kendisine. Sağ olsun bizim ricamızı kırmadı. Kendi makam aracını süsletip bize gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine." dedi.

Yasemin Yiğit ise, "Bu çok güzel bir duygu. Kendisinin bize bu jesti yapması bizi çok memnun etti ve duygulandırdı. Biz hayalimizi başkanımıza ilettik. Kendisi de bizi kırmadı. Arkadaşlarımız da biz zaman zaman böyle bir ricada bulunmamızı söylemişlerdi. Eşimin de böyle bir hayali vardı." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Makam arabasının görüntüsü

Gelin almaya giderken görüntü

Gelin almasıdnan görüntü

Damat ve gelin ile röp

Düğünden görüntü ve detaylar var ========================= 4 - Edremit Körfezi'nde erken zeytin hasadı BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, Kazdağlarının eşsiz doğal ortamında yetişen zeytinin hasadı, kışın ılık ve Haziran ayına kadar yağışlı geçmesi nedeniyle bu yıl 20 gün erken başlayacak. Yüksek rekoltenin beklendiği zeytinde üreticiyi telaşlandıran ise ılık geçen kışta ölmeyen zeytin sineğinin, ürüne zarar vermesi ihtimali. Kazdağları ve Madra Dağı'nın eteklerinde, deniz ve dağ havası içerisinde yetişen, Edremit Körfezi'nin dünya tadım yarışmalarında her yıl ödül alan zeytininin hasadı, bu yıl yaklaşık 20 gün önce başlayacak. Bu kışın ılık geçtiği Edremit Körfezi’nde, Haziran ayına kadar da verimli yağışlar oldu. Bu nedenle zeytinin normal iklim şartlarından 20 gün önce kendisini göstermeye başladığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanvekili Ali Yılmaz Diker, en büyük endişelerinin ise zeytin sineğinin sert soğuklara maruz kalmaması nedeniyle erken ortaya çıkması olduğunu söyledi.

Ege bölgesinin genellikle ilkbahar yağışlarıyla anıldığını, ancak bölgenin bu sene Haziran ayında da oldukça yağış aldığını belirten Diker, "Kışın ağaçlara zarar vermeyen yağışlar ile birlikte Haziran ayında da verimli yağışlar aldık. Bu sayede zeytinin büyümesi normal şartlara göre yaklaşık 20 gün önden gidiyor. Bu sebeplerden dolayı zeytin kalite ve kalibraj olarak çok erken irileşti. Sürecin bu şekilde ilerlemesiyle de zeytin hasadı ve bölgenin eşsiz zeytinyağları da daha erken üretilmeye başlanacak" dedi. 'DEZAVANTAJ ZEYTİN SİNEĞİ' Tüm bu gelişmelerin dezavantajının da olduğunu belirten Diker, hava sıcaklıklarının yüksek geçmesi nedeniyle, zeytin sineği zararlısının ölmediğini ve kış dönemini ergin olarak geçirdiğini söyledi. Zeytinin erken irileşmesiyle de şimdiye kadar hiç görülmediği kadar Temmuz ayında zeytin sineği vuruklarının meydana geldiğini kaydeden Diker, "Zeytin sineğinin bu durumu bizi hazırlıksız yakaladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık olarak hazırladığı stratejik planda zeytin sineğine karşı mücadeleyi kendisi yapma kararı almıştı. Ancak vaktinden erken görülen zeytin sineği vurukları, tarımsal kuruluşları da hareketlendirdi. Bu konuda da ilk aşamada, zeytin üreticisinin, zeytin sineğine karşı yer aletleriyle birinci ilaçlamayı kendilerinin yapması ilan edildi. Yerden atılan ilaçlamanın etkisi geçtikten sonra da ikinci etap olarak havadan ilaçlama yapılacak" diye konuştu.

REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSEK Tarım sektörünü üstü açık bir fabrikaya benzeten Ali Yılmaz Diker, zeytinde şu anki mevcut veriminin normal şartlarda Ağustos’un 15 ila 20’si arasında görüldüğünü söyledi. Diker sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut durumda zeytin rekoltesindeki beklentimiz geçtiğimiz seneye göre yüksek. Yeni hasat yöntemleri ile zeytin ağaçları sırıkla dövülmüyor ve bu sayede var-yok senesi kavramı da kalktı. Erken hasat edilmesi ve makine ile zeytinin toplanması ile ağaçlar zarar görmüyor. Rekolte bir aksilik olmadığı sürece artış da gösteriyor. Bu yıl yine 15 bin ton civarı zeytin rekoltesi olacağı yönünde beklentimiz var. Tabi tarım, üstü açık bir fabrikaya benziyor. Doğa şartları, iklim şartları tarımı etkiliyor. Her şey çok güzel giderken, tam hasat döneminde bile sektörü olumsuz etkileyecek faktörler olabilir. Bizler her şeye hazırlıklı olmalıyız." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zeytin ve zeytin ağaçlarından genel ve detay görüntü

Ali Yılmaz Diker röp Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 5 dakika 15 saniye, Boyut: 583 MB

========================= 5 - İzolasyon yapılırken çatı tutuştu İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın korkuttu. Olay sabah saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Cesur Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları merdivenli araç ile 3 katlı binanın çatısındaki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma ile yangın söndürülürken, binanın çatısında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiyenin çalışması

-Çalışmaları izleyen mahalle halkı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli) ========================= 6 - 4 katlı binanın teras katındaki kafede yangın Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) -VAN'ın Erciş ilçesinde 4 ktalı binanın teras katındaki kafede çıkan yangında, büyük zarar meydana geldi.