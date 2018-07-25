DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Genelkurmay Başkanı Güler, Erzincan'da ERZİNCAN, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ilk ziyaretini Erzincan'a yaptı. Orgeneral Güler, Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ettikten sonra 3'ücü Ordu Komutanlığı'na geçti.

Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Orgeneral Güler ilk resmi ziyaretini Erzincan'a yaptı. Kara Kuvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte havayolu ile Erzincan'a gelen Orgenaral Güler, ilk olarak Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti. Burada Vali Arslantaş ile görüşen Orgenaral Güler, daha sonra 3'üncü Ordu Komutanlığı'na geçti. Orgeneral Güler'in bundan sonraki ziyaretleri hakkında ise bilgi verilmedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Paşanın gelişi ve karşılanması

-Paşanın çıkışı ve araca binişi (KJ:Haber-Kamera: ERZANCAN, (DHA) ========== 2 - Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist öldürüldü HAKKARİ, (DHA)- KUZEY Irak'tan Türkiye'ye sızmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Alay Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı 4 teröristin Yüksekova İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunduğu İHA ile tespit edildi. Bunun üzerine yer ve konumları belirlenen teröristler bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

=========== 3 - Bakan Ersoy'dan Can Gürzap'a geçmiş olsun ziyareti Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da motosikletin çarpması sonucu yaralanan ünlü oyuncu Can Gürzap'I tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte Can Gürzap'ın tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi sonrası yoğun bakım ünitesinden çıkartılarak normal servise alınan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ı ziyaret edip, yetkililerden durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane yetkilileri Can Gürzap'ın her geçen gün sağlık durumunun daha iyi gittiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Ersoy'un hastane odasından görüntüsü ============== 4 - Samsun'un kahramanı Fatma Çavuş SAMSUN'da Kurtuluş Savaşı sırasında bugünkü Dağköy Mahallesi'ne, Nebiyan bölgesinden gelen Rum ve Ermeni çetelerine karşı silah kuşanıp mücadele eden Fatma Çavuş'un hikayesi, aradan geçen zamana karşın hala anlatılıyor. Fatma Çavuş'un hikayesini duyanlar, mezarını ziyaret edip dua ediyor.

Samsun'da Kurtuluş Savaşı döneminde Nebiyan Dağı çevresinde Dağköy mevkiine soygun ve talan için baskına gelen Rum ve Ermeni çetelerine karşı mücadele eden Fatma Çavuş’un kentte bulunan heykeli ve mezarı yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında mezarının yanına yapılan Fatma Çavuş heykeli de ilgi görüyor. Fatma Çavuş’un hikayesi de halen dilden dile anlatılıyor. 1897 yılında doğan ve 1963'te vefat eden Fatma Çavuş olarak bilinen Fatma Yalçın'ın mezar taşında, 'Türk kadının kurtuluş savaşındaki başarısında Dağköylü Fatma Çavuş görev duygusunun yüceliği ile Dağköy'ün sesini duyurabildiği için 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'ye çağırılmış, fakat gidememiş, daha sonra kendisine çavuş unvanı verilmiştir' yazısı bulunuyor. Fatma Çavuş'un hikayelerinin anlatıldığı türküler ve bir kitap da bulunuyor. Dağköy Mahallesi Muhtarı Dursun Eğen, "Ölmeden önce Fatma Çavuş'u ben gençken gördüm. Çok dirayetli bir kadındı. Savaş döneminde zaten köyde erkek kalmamış. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmış. Fatma Çavuş da silah kuşanıp, o dönem Rum ve Ermeni çetelere karşı köyü savunmuş, mücadele etmiş. Hiç evlenmemiş. Kendisi bizim mahallemiz için her zaman gurur kaynağıdır. Burada mezarı ve bir heykeli bulunmaktadır. Kahramanlıkları, hikayesini duyan insanlar, buraya gelip mezarını ziyaret ederek dua ediyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Bayram Bulut ise "Kurtuluş Savaşı sırasında mahallemizin olduğu bölgeden 121 asker savaşa gidiyor ve birkaçı dışında çoğu geri dönmüyor. O dönemde bölgedeki Rum ve Ermeni çeteleri buradaki halka baskı yapmaya çalışıyor. Fatma Çavuş da burada bulunanlarla köylerini bu çetelere karşı savunuyorlar. Silahlı mücadele veriyorlar. O dönem köyde kalan kişiler, Fatma Çavuş'un önderliğinde birleşip bu mücadeleyi vermişler. Atatürk daha sonra Ankara'ya Meclise çağırmış, ama imkansızlıklar nedeniyle gidememiş. Daha sonra kendisine çavuşluk unvanı verilmiştir. Biz de babalarımızdan, dedelerimizden Fatma Çavuş'un hikayelerini dinleyerek büyüdük" diye konuştu. GENÇ KIZI RUM EŞKİYADAN KURTARDI Fatma Çavuş ile ilgili halk arasında dilden dile dolaşan hikayelerden ikisi özetle şöyle: "Bir Rum eşkıya, su almak için Kocakulak çeşmesine gelen Zeynep isimli Türk kızına saldırır. Bu sırada bölgede bulunan Fatma Çavuş, olayı görünce müdahale eder. Silahının dipçiğiyle Rum eşkıyaya vurur. Neye uğradığını şaşıran eşkıya koşarak uzaklaşır. Fatma Çavuş, genç kızı alarak köye götürür."

Fatma Çavuş ve beraberindeki köylüler, köye yağmaya gelen Rum çetelerini tuzağa düşürür. Köylüler köyün etrafına hendek kazar. Gelen çetenin lideriyle Fatma Çavuş Rumca konuşur. Fatma Çavuş'un yanına doğru çektiği çete lideri, köylüler tarafından vurularak öldürüldü. " FATMA ÇAVUŞ ADINA YAZILAN TÜRKÜ Fatma Çavuş adınan yöre halkının dilden dile söylediği türkünün sözleri ise şöyle: İnişli yokuşlu Dağköyün yolu/ Gökçe kaluk yanı eşkiya dolu/ Fatma çavuş kollar hem sağı, solu/ Beşli mavzer elde, ateş saçıyor- Karayağız Fatma, fidan boyludur/ Bu yerlerde doğmuş bir Dağköylüdür/O bir Türkmen kızıdır, asker huyludur/Sanki dersin, kanat takmış uçuyor- Bomba deresinde urum dolanır/ Engiz çayı kızıl kana bulanır/ Fatma çavuş, Allah deyip direnir/ Bozguna uğramış çete kaçıyor. Görüntü Dökümü-HD

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-Fatma Çavuş’un mezarından detay

-Fatma Çavuş’un heykelinden detay

-Dağköy Mahallesinin dağlarından detay

-Mahalle sakinlerinden Bayram Bulut ile röportaj

-Dağköy Mahallesi Muhtarı Dursun Eğen ile röportaj

(SÜRE: 04.27 DK.)-(BOYUT: 500 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN-DHA ============ 5 - İki odası ve tuvaleti toprak altında kalan evde yaşıyor İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'TE 2 yıl önce bir yamaçta yapılan inşaat sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yamacın altındaki evin içerisine toprak girdi. 2 odası ve tuvaleti kullanılamaz halde olan evin içerisinde yaşayan Emine Karakuzu (74), her an evin göçmesinden korkuyor.

Doğan Mahallesi Değirmen Sokak'ta Emine Karakuzu'nun yaşadığı müstakil evin arkasındaki yamacın üst tarafında bulunan Hatipköy Mahallesi'nde 2 yıl önce yapılan inşaattan dolayı zaman zaman meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 odası ve tuvaleti toprak altında kaldı.

Kendilerinin evi onaracak durumlarının olmadığını söyleyen Emine Karakuzu, "İki senedir belediyeye gidip geliyorum. Gelip evin fotoğrafını çekiyorlar, 'Teyze biz yapacağız' deyip gidiyorlar. Sonra gelen giden yok. Geçtiğimiz hafta yine gittim. Sıraya aldıklarını geleceklerini söylediler. Ben farelerden korkumdan yaşayamıyorum. Az bir tıkırtı olsa kalkıyorum. Bağırıp, çağırıyorum ama gelen giden yok. Çocuğuma haber verecek olsam telefonum bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Kimseye haber de veremiyorum. Ben burada korku ile yaşıyorum. Benim yaşamım bu şekilde. Bana belediye ne yapacaksa yapsın. Hiç olmazsa ölürsem evimde rahat öleyim. Bıktım artık. Yemek yiyemiyorum, ekmek yiyemiyorum korkudan. Bir tıkırtı olsa kapının önüne çıkıyorum. Çok zor durumdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

'BEN BU ŞEKİLDE BURADA YAŞAYAMADIM'

Evlerinin üst tarafta yapılan inşaattan dolayı toprak altında kaldığını anlatan Emine Karakuzu'nun ilk eşinden olan oğlu Hüseyin Üstünel, "2 sene önce evimiz bu hale geldi. Toprak kaydı. Mutfağımız, tuvaletimiz toprak altında kaldı. Evimizin yapılmasını istiyoruz. Yukarıda yol yapıldığı dönem suyla birlikte toprak kaydı. Ben bu şekilde burada yaşayamadım. Çocuklarımı alıp kiraya çıkmak zorunda kaldım. Annem hasta, ben de kiradayım. İşlerim yolunda değil. Kiramı ödeyemiyorum. Belediyemizin veya bir müteahhidin yardımını bekliyoruz. Bu şekilde yaşayamıyoruz. Eve yılan giriyor, fare giriyor. Annem yaşlı, tek başına burada yaşamak istiyor. Bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Defalarca dilekçe verdik ama gelip sadece fotoğraf çektiler. Yetkililerin sahip çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.