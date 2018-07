DHA YURT BÜLTENİ 6

===========

3 - Bakan Ersoy'dan Can Gürzap'a geçmiş olsun ziyareti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da motosikletin çarpması sonucu yaralanan ünlü oyuncu Can Gürzap'I tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte Can Gürzap'ın tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi sonrası yoğun bakım ünitesinden çıkartılarak normal servise alınan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ı ziyaret edip, yetkililerden durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane yetkilileri Can Gürzap'ın her geçen gün sağlık durumunun daha iyi gittiğini söyledi.

4 - Samsun'un kahramanı Fatma Çavuş

SAMSUN'da Kurtuluş Savaşı sırasında bugünkü Dağköy Mahallesi'ne, Nebiyan bölgesinden gelen Rum ve Ermeni çetelerine karşı silah kuşanıp mücadele eden Fatma Çavuş'un hikayesi, aradan geçen zamana karşın hala anlatılıyor. Fatma Çavuş'un hikayesini duyanlar, mezarını ziyaret edip dua ediyor.