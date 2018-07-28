DHA YURT BÜLTENİ 6

Urartuların dikili taşları turizme kazandırılıyor Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde, 2 bin 800 yıl önce Urartular döneminde matematiksel hesapla inşa edilen ve 1600 metrekarelik alana sığdırılan 2 bin 475 dikili taş, 25 oda mezarı ve 4 taş halkanın bulunduğu sit alanının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Urartuların bu taşları takvim ve astrolojide kullandıklarını, benzer bir yerin Ortadoğu'da bulunmadığını söyledi.

Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde, 2004 - 2007 yılları arasında kazı çalışması yapıldı. Müze Müdürlüğü başkanlığında, YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda, yabancı bilim insanlarının da görüşleri alındı. Çalışmada, 2 bin 800 yıl önce Urartular döneminde dikilen taş 2 bin 475 taş, aynı dönemde inşa edilen 25 oda mezarı ve 4 taş halka bulundu. Matemetiksel hesapla 1600 metrekarelik alana sığdırılan yapılar, incelemeye alındı.

URARTULAR ASTRONOMİDE KULLANMIŞ

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgeyi 'Urartuların kompleks bir alanı' diye adlandırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Buranın, Urartuların astronomi ile ilgili kameri ay sistemi dediğimiz yani yılı 12 aya böldükleri ve gözlem yaptıkları yer olduğunu düşünüyoruz. Bizim kazı ve araştırma yaptığımız dönemde yabancı bilim insanları da buraya getirildi. Onlarla da yaptığımız fikir alışverişinde, burayı gök bilimini, takvim sistemini, bayram yapacakları ayları belirlemek için düzenledikleri bir alan olarak kullandıklarını düşünüyoruz" dedi.

ORTADOĞU'DA ÖRNEĞİ YOK

Böyle bir yapının Ortadoğu'da bir benzerinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Ortadoğu bölgesinde 2 bin 475 tane dikili taş, 55'e 45 sırasıyla matematiksel bir hesaplamayla yerleştirilmiş. Ve bunun hemen batısında 4 tane de taş halka bulunuyor. Burada ilginç olan nokta, bu halkaların Ortadoğu'da bir benzerinin bulunmamış olması" diye konuştu.

TURİZME KAZANDIRILIYOR

Sit alanı içinde yer alan bölgenin turizme kazandırılması ve arkeolojik verilerin korunması için Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Müze Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesi tarafından girişimlere başlandı. Çalışmalar kapsamında sit alanı içine çevre temizliği, çevre düzenlemesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi için levhalar konulacak. Ayrıca Van'ın tarihi yerlerini görmeye gelen turistlerin bölgeyi de ziyaret etmesi sağlanacak.

'MUAZZAM SİSTEM'

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu bölgenin önemine vurgu yaparak, "Buraya gelecek vatandaşlar 2 bin 800 yıl önceki insanların muazzam sistemle yaptığı dikili taşları, taş halkaları görecekler. Oda mezarlarını ziyaret edecekler. O dönemdeki insanların sosyal yaşantısının ne kadar canlı olduğunu görecekler. En önemlisi, Ortadoğu'da benzeri olmayan bir sistemi görecekler. Milattan önce 2 binden itibaren özellikle Mezopotomya bölgesinde gökyüzünü gözlemliyorlar, biz bunu biliyoruz. Fakat özellikle 7'nci yüzyıldan itibaren Babil'de 12 burcun en erken belirlendiğini biliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dikili taşların bulunduğu alandan dron görüntüleri

-Alandan detay görüntüler

-Rafet Çavuşoolu'nun açıklamaları

-Taşlardan yakın plan görüntüler

-Taşların bulunduğu alan

GÖRÜNTÜLER VAN DOSYASINA GEÇİLDİ

============== Muhtarlardan Kleopatra Koyu tepkisi ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki mahalle muhtarları Kleopatra Koyu'nun özel bir firmaya kiralanmasına tepki gösterdi.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kleopatra Koyu'nun özel bir şirkete 29 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin mahalle muhtarları eylem yaptı. İlçedeki muhtarlar adına konuşan Tekirova Mahalle Muhtarı Ahmet Adaletli, "Kleopatra Koyu diye adlandırdığımız turizm alanı olan bir yerimiz, halkın piknik alanı olarak kullandığı yerimizi Turizm Bakanlığı bir şirkete kiralamış. Orası Milli Park olduğu halde, Milli Park'tan çıkartarak Tabiat Parkı olarak işlemişler ve bir turizm şirketine vermişler. Biz bunun verilmesini istemiyoruz. Kemer bölgesinde halkın denize girecek bir yeri yok oranın dışında. Tünellerden Tekirova'ya kadar denize girecek hiçbir yerimiz kalmadı. Seçimden önce orada bir bildiri yayınladık. Mahkemede davamızı açtık. Davamız devam ettiği halde tekrar verildiğini duyduk" dedi.

Davanın devam etmesine rağmen bölgede çalışacak eleman arayanların kendisine ulaştığını vurgulayan Ahmet Adaletli, "Tekiorva'da orada çalışacak kimsenin olmadığını, dışarıdan gelenleri de orada çalıştırmayacağımızı söyledik. Döndü gittiler. Biz Kemer'in bütün muhtarları bugün buradayız, hepimiz de bunun takipçisi olacağız. Oranın halkın malı olarak, halka kalmasını istiyoruz. Sadece Tekirova'ya ait değil Kemer'e ait bir yerdir. Kemer halkının denize girecek hiçbir yeri kalmamıştır. Orada giderse biz denizi akvaryumda izler gibi izleyeceğiz, giremiyoruz denize" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kleopatra Koyu detaylar

Tekirova Muhtarı Ahmet Adaletli açıklama

Daha önce yapılan eylemden detay

Tekirova Muhtarı Ahmet Adaletli açıklama

Daha önce yapılan eylemden detay

Muhtarlardan detay

03:31 dakika ve 682 MB (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) ========= Sokak hayvanları için dağ evine taşındı Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Arzu Boncuk(40), ilçe merkezindeki evinde sokak hayvanlarına baktığı için mahallelinin rahatsız olması üzerine ormanlık alandaki dağ evine taşındı. Tek katlı bahçeli evini sokak hayvanlarına açan Boncuk, 100'ü aşkın kedi ve köpeğin bakımını üstlendi.

Arzu Boncuk, 4 yıl önce hayvan sevgisi nedeniyle oturduğu sitede sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Sitedeki kedi ve köpek sayısının artması üzerine mahalleli rahatsız oldu. Arzu Boncuk ise sokak hayvanlarını bırakmayarak eşi Rıfat Boncuk(50) ile birlikte Ören Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan müstakil eve taşınmaya karar verdi. Mahalledeki kedi ve köpekleri de yanına alan Arzu Boncuk, evin içinde ve dışından sayıları 100'u geçen sokak hayvanlarına bakıyor.

5 YIL ÖNCE KEDİLERDEN ÇOK KORKARDIM

Arzu Boncuk, 5 yıl öncesine kadar kedi ve köpeklerden korktuğunu ancak bunu onlarla ilgilenerek yendiğini söyledi. Sokak hayvanlarının bakıma ihtiyaçları olduğunu ve onlar için düşünmeden evini değiştirdiğini anlatan Boncuk, şöyle dedi:

"Eşim köpekleri ve kedileri çok seviyordu. Hatta bana bir kedi aldı. Arabada kedi görünce 'ya onu atacaksın ya da beni arabadan atacaksın' demiştim. Daha sonra bir tanede köpeğim sonra köpeklerim olmaya başladı. Ondan sonra köpeğim bir hastalığa yakalandı. Çözülemedi yaklaşık 13 gün boyunca aç kaldı. Hiç bir şey yediremedik serumla besledik ve sonra öldü. O aç öldüğü zaman bir karar verdim. Hiçbir hayvanın aç kalmasını istemedim. Ne bir kedinin, ne de bir köpeğin bir çöp kenarında yemek aramasını istemedim. Ondan sonra onlara olan merhamet, sevgi artık adı her neyse böyle değişik hastalık boyutuna geçti. Ve artık şuan sokakta her gördüğüm canlıyı eğer hastaysa, yaşlıysa, sakatsa, yavruysa onlara sırtımı dönemez hale geldim. Ona sırtını dönme buna sırtını dönme derken şimdi evimde 100'ü aşkın kedi ve köpek birlikte yaşıyoruz."

MAMA DESTEĞİ BEKLİYOR

Hayvanların beslenmesinden hastalıklarına kadar ilgilendiğini anlatan Boncuk, kansere yakalanan bir köpeğinin kemoterapiyle sağlığına kavuşturduğunu söyledi. Sokak hayvanları için aylık 5 bin lira gideri olduğunu, hayvan severlerden sadece mama desteği beklediğini ifade eden Boncuk, "Kemoterapi gören Fadik'i yolda bulduğumuzda küçücük bir yavruydu. Sonra hastalandı. Yaklaşık 5 gün serum tedavisi gördü. Veterinerimiz kurtulmaz dedi. Ama biz onu kurtardık. Sonra ağzında yaralar çıktı. Bu bir hastalık, onun için kemoterapi gördük. Şimdi de iyi, sağlıklı. Eskiden esnaflık yapıyordum. Şuan sadece eşim çalışıyor. Elimden geldiğince canlılara bakmaya çalışıyorum. Keşke imkânım, fırsatım olsa da daha çok cana baksam. Benim için hiçbir zorluğu yok. Bakım anlamında yani kişisel onlara sevgimi vermek, temizliklerini yapmak, bakımlarını yapmak bunlar çok kolay benim için. Burada kedi ve köpekler sevgi içinde birlikte yaşamlarını sürdüyüroylar. Bu çok güzel." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Arzu Boncuk ’un evi

-Evin içindeki köpekler

-Evin girişinde ki kediler

-Arzu Boncuk’ un bahçedeki köpeklerle oynaması

-Arzu Boncuk’ un ev içindeki köpeklerle oynaması

-Arzu Boncuk ile röp.

Süre: (8.50) Boyut: (1.58 GB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ============ Eski eşini bıçakladı, "Namusumu temizledim" dedi İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Ercan Ç. (Çiçekdağ) (39)boşandığı eşi Derya Ş.'yi (39) sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastaneye kaldırılırken, yakalanan Ercan Ç. gözaltına alındı. Olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay bugün saat 09.00 sıralarında, Rafet Paşa Mahallesi 5180 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ercan Ç., boşandığı eşi Derya Ş.'ye, bir başkasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle sokak ortasında bıçakla saldırdı, ardından yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Derya Ş.'yi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Derya Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.