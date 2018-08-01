DHA YURT BÜLTENİ-6

Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören (EK)

1)BEBEĞİNİN YASTIĞINI ELİNDEN BIRAKMADI Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim'de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Şehit anne ve bebeği için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda da uğurlama töreni düzenlendi.Buradaki törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Kokmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova'daki törene bebeğinin yastığı ile geldi. Karakaya'nın tören boyunca yastığını elinden bırakmaması yürekleri dağladı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, uçakla memleketlerine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ YÜKSEKOVA/DHA ======================================================= 2)TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST BİNBAŞIYI ŞEHİT ETMİŞ TUNCELİ'de 2 Haziran günü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin cesetlerinde yapılan DNA incelemesinde, 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden Deniz Düzgün'ün de aralarında bulunduğu ortaya çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröriste ait cesetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı belirtilere şöye denildi:

"Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine, Deniz Düzgün'ün Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

SİGARA İZMARİTİNDEN TESPİT EDİLDİ Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde 26 Eylül 2015 tarihinde şehit edilen Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden PKK'lı terörist 'Mazlum Karakoçan' kod aldı Deniz Düzgün'ün binbaşıyı şehit ettiğinin sigara izmaritinden belirlendiği öğrenildi. Tunceli Valiliği, yaptığı açıklamada, binbaşı Güzel'i şehit eden, PKK'lının DNA eşleşmesiyle tespit edilidğini açıklarken, olayın detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 25 Eylül 2015 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin ateş açtığı bölgede arama tarama faaliyeti yapan ekipler, teröristlerin içtiği sigara izmaritini buldu. Olay yerinde bulunan deliller inceleme yapılması üzerine toplandı. Ele geçirilen sigara izmaritinde bulunan tükürükten DNA testi alınarak, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda muhafaza altına alındı.

2 Haziran 2018 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla köyü yakınlarında çıkan çatışma sırasında ölü ele geçirilen 7 PKK'lının cesetlerine DNA testi yapıldı. Teröristlerin cesetlerinde yapılan DNA incelemesinde, 25 Eylül 2015 tarihinde şehit binbaşı Güzel'in olayında ele geçirilen sigara izmaritlerinde elde edilen DNA ile eşleştirildi. Yapılan DNA eşleşmesinde, öldürülen 7 teröristten birinin sigara izmaritinde tükürüğü tespit edildi. Yapılan incelemede tükürük eşleşmesi Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden PKK'lı 'Mazlum Karakoçan' kod aldı Deniz Düzgün'e ait oluduğu ortaya çıktı. Düzgün'ün, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar terörist listesinin 'Gri' listesinde yer aldığı belirtildi.

Olayı, Tunceli Valiliği, "3 yıl önce şehit edilen Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı" açıklamasıyla duyurdu. TUNCELİ, (DHA)- =================================================== 3)TACİZCİYE LİNÇ GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA BURDUR'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istenen ve polisin kurtardığı Osman K.'ye (46) linç girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Konak Mahallesi'nde bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin Osman K. olduğunu belirleyen polis, dün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı'nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı.

Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman K.'yı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

İnşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenilen Osman K. de dün akşam Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı öğrenilen Osman K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelinin taciz ettiği çocuğun ailesinin de polis merkezinde şikayetçi olduğu kaydedildi.

LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Diğer yandan linç girişimi anı güvenlik kameralarıyla vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde polislerin gözaltına aldığı Osman K.'yi götürürken, çevredeki bazı vatandaşların şüpheliye saldırmaya çalıştığı görüldü. Polislerin şüpheliyi hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, vatandaşların da koşarak peşlerinden gittiği görüntülerde yer aldı. Polisin şüpheliyi linçten korumak amacıyla girdiği iş yerinden çıkarken de kalabalığın saldırma anları görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Pazar yerinde yakalanma anı (Güvenlik kamerası)

- Polisin götürürken çevredekilerin linç girişimi (Güvenlik kamerası)

- Şüphelinin iş yerinden çıkarılırken kalabalığın saldırması (Vatandaş cep telefonu) HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, (DHA) ================================================== 4)5 YILDIR ARANAN FİRARİ CİNAYET ZANLISI YAKALANDI BOLU'da, 2013 yılında bar kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak ölen Akın Yaman'ın(35) firari katil zanlısı İsmail Altıntop(38) yakalandı.

Olay, 2013 yılının Aralık ayında D-100 Karayolu'nun kenarındaki barda meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda garsonluk yapan, aynı zamanda amatör kulüplerde futbol oynayan Akın Yaman, iddiaya göre eğlenmek için gittiği barda bilinmeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Akın Yaman bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Akın Yaman'ın kavga eden grup arasında kaldığı, bıçaklanmasının ardından da barın kapısının önüne atıldığı, daha sonra arkadaşları tarafından kol ve bacaklarından tutularak götürüldüğü yer aldı. Akın Yaman kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra serbest kaldı. Evli 1 çocuk babası Akın Yaman'ı bıçakladığı iddia edilen İsmail Altıntop ise olayın ardından bulunamadı.

5 yıldır firari olarak aranan İsmail Altıntop'un, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Bolu'da olduğu belirlendi. Ekipler, yaptığı operasyonla cinayet zanlısını Karamanlı Mahallesi'nde bir otomobil içinde yakaladı. Gözaltına alınan Altıntop'un 5 yıl boyunca çevre illerde bulunan akrabalarında dönüşümlü olarak kaldığı öğrenildi. 3 ayrı yaralama ve 1 evrakta sahtecilik suçlarından da aranan katil zanlısı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-28 Aralık 2016 tarihli arşiv görüntüsü eklenecek

Süre: 00.57-Boyut: 116 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ========================================================

5)GAZİANTEP'TE 350 KİLO FISTIK HIRSIZLIĞI KAMERADA GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde 5 kişi, plakasını siyah renkli bantla kapattıkları hafif ticari araçla, şafak vakti yanaştıkları evde bulunan 350 kilo Antep fıstığını, 2 dakika 45 saniyede çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi sabahı saat 05.52'de ilçeye bağlı Zöhrecik köyünde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi, plakasını siyah renkli bantla kapattıkları hafif ticari araçla bir evin önüne gelip, önce etrafı kontrol etti. Evde kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, 50'şer kiloluk 7 çuval Antep fıstığını aracın bagajına taşıdı.

2 DAKİKA 45 SANİYEDE ÇALDILAR

Toplam 350 kilo Antep fıstığını 2 dakika 45 saniyede araca taşıyan hırsızlar, ardından hızla uzaklaşıp kaçtı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içerisinde şoförle birlikte 5 kişinin bulunduğu aracın eve yanaştığı ve hırsızların çevreyi kontrol ettikten sonra evdeki fıstık çuvallarını araca taşıdıkları ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. Görüntülerde hırsızların, aracın plakasını da siyah renkli izole bantla kapattıkları fark ediliyor. Jandarma, hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.