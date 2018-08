DHA YURT BÜLTENİ 6

'ALLAH BİZİ KORUDU' Olay anını anlatan Ayşegül Kesimal, balkonda oturdukları sırada elini kahve fincanına uzattığı sırada bir şey düşer gibi ses duyduğunu belirterek Elime bir şey isabet ettiğini fark ettim. Ses duymadık, aniden geldi. Baktık mermi olduğunu gördük. Nereden nasıl geldi farkında değiliz. Eğer elime gelmeseydi karşıda kayınvalidem oturuyordu. Vücuduna, gözüne denk gelebilirdi. Amcam burada oturuyordu, ona da denk gelebilirdi. Yaz günü, gündüz vakti evimin önündeyim. Bu çok tehlikeli bir şey. Allah bizi korudu. Daha kötü şey olabilirdi. Mermi can alıcı bir yerimizi gelebilirdi. Yapmasınlar böyle şeyler. Silah kullanmasınlar dedi. Olay sırasında orada bulunan Zeki Kesimal de karşı köyden mermi geldiğini belirterek Gelinimizin eline mermi çekirdeği isabet etti. Hastaneye gittik. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde doktor yoktu. Bize 'Salı gününe kadar bekleyin, doktor o gün gelecek' dediler. Ambulans dahi vermediler. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik dedi. Yörede kontrolsüz silah atışları olduğunu kaydeden Kesimal, Buna bir el atılması lazım. Kullanamıyorsan silahı kullanma. Ben Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu işe el koyalım. Bugün bana, yarın komşuma. İleride daha büyük kazalar yaşanabilir diyerek önlem alınmasını istedi.

Tatilciler, su parkında eğlendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bunaltıcı ve sıcak havada rahatlamak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, su parkını doldurdu.

Kemer'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, sıcak hava, tatilcileri bunalttı. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 65 olarak kaydedildiği ilçede, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için Kiriş Mahallesi'ndeki DoluSu Parkı'na akın etti. 1000 kişi kapasiteli su parkını tamamen dolduran tatilciler, sudan çıkmadı.

Özellikle dalga havuzunda son günlerin revaçta olan spor aktivitelerinden flyboard gösterisi, tatilcilerden tam not aldı. Flyboard kullanıcısı, turistleri bol bol ıslatarak serinletti. Yine dalga havuzunda DJ'lerin eşliğinde sahne alan go go dansçıları şovlarıyla büyüledi. Tatilciler, 21 metrelik 'Slip N Fly-Kay Uç' kaydırağıyla ise adrenalin yüklemesi yaptı.