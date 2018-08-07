DHA YURT BÜLTENİ 6

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali' kapsamında en hızlı çay içme yarışması düzenlendi. 8 ülkeden temsilcilerin katıldığı yarışmayı, Türkiye adına katılan Oğuzhan Çalapkulu kazandı. Fındıklı ilçesinde gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Fındıklı Belediyesi önünde toplanan halk dansları toplulukları, tulum ve gayda ezgileriyle ülkelerine özgü dans figürleri ve ülke bayraklarıyla Hasan Kartal Gösteri Merkezi'ne yürüdü. Festivale Rize, Ankara ve İstanbul'dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen yaklaşık 450 dansçı da katıldı. Burada halk dansları toplulukları, tek tek sahne alarak bölgelerine ve ülkelerine ait halk oyunlarını sahneledi. Gösterilerin ardından en hızlı çay içme yarışması yapıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen gurupları temsilen birer yarışmacı 2 dakikada boyunca önlerindeki 5 bardak sıcak çayı içmeye çalıştı. Eğlenceli anların yaşandığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmayı, 2 dakikada 4 bardak sıcak çayı içen Rizeli Oğuzhan Çalapkulu kazandı. Günde yaklaşık bir demlik çay içtiğini belirten Çalapkulu'na, festival komitesi tarafından birincilik kupası verildi. Çalapkulu, kupayı ekip arkadaşları ile birlikte kaldırdı. Bir hafta sürecek olan festival, kent merkezinde düzenlenecek gösterilerle sona erecek.

MERSİN'de bir akaryakıt istasyonunun ofisinden, içinde para ve çok sayıda çek ile senetin bulunduğu kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında, Şevket Sümer mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen 5 şüpheli, pompa görevlisini etkisiz hale getirerek, iş yerinin ofisine girdi. İçinde; bin 200 dolar, 100 Euro ve 400 TL ile 400 bin TL civarındaki müşteri çeki ve 150 bin TL'ye yakın alacak senedinin bulunduğu çelik kasayı araca yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı. Görevlinin ihbarı üzerine iş yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirlği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alıp, şahısların kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan D.E., M.A., M.Ö., M.A.K. ve Y.S., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Erdoğan Özel, etkinliğin asıl amacının göl temizliğine dikkat çekmek olduğunu belirterek, "5 gün sürecek, 4 gece de kamp yapacağımız bir etkinlik. Buradaki amacımız Van Gölü ve çevresini gezmek. Van Gölü'nün doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini bir farkındalık oluşturarak duyurmak istiyoruz. Farklı illerden katılımcılar var. Ankara'dan, İzmir'den, Hatay'dan, Sivas'tan gruplar bize katıldı. Amacımız ilk önce Van Gölü'nü ülkemize tanıtımak, seneye bunu daha farklı şekilde yapmayı planlıyoruz. Adilcevaz'dan yola çıktık, ilk durağımız Erciş balık bendi oldu. Oradan da Muradiye Şelalesi'ne gittik. Hem yolda hem de merkezden geçtiğimiz zaman insanlar bize yoğun ilgi gösterdi. İnsanlar ya korna çalarak ya da el sallayarak bizim bu etkinliğimize bir şekilde destek oldu. Güzel bir farkındalık oldu. Mavi bayraklı plaja gittik. Etkinliğimizin bir parçası da gittiğimiz yerlerde gölün kenarını temizliyoruz. Farkındalığın da asıl amacı bu zaten. Biz Van Gölü'nün özellikle kirlenmemesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sloganımız da Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" dedi.

İzmir'den bisikleti ile yola çıkan emekli kimya mühendisi, doğasever Nursal Beşün (63) ise, "Gerçekten benim için de çok sürpriz oldu. Önce Trakya'yı dolaştım. Sonra Kuzey Anadolu Dağları'nın altından Çorum'dan Kars'a kadar geldim. Kars'tan Doğubayazıt'a geçerken Van'da böyle bir etkinliğin olduğunu duydum. Mutlaka bu etkinliğe katılmam gerek deyip arkadaşlardan ayrıldım ve buraya geldim. Van Gölü aktivistleriyle beraber göl çevresini dolaşıyoruz. Zaten daha önce göl kenarını dolaşmaya niyetim vardı. Ama onlarla beraber dolaşarak çok daha fazla yerel bilgiler aldım. Çok mutluyum, insanlar çok sıcak. Buranın müthiş bir doğası var" diye konuştu.

Bisikleti ile 2 bin 800 kilometre yol kattetiğinin de söyleyen doğasever Beşün, "Buradan sonra da yoluma güneyden devam edeceğim. Diyarbakır, Mardin tarafından giderek, yolculuğumu İzmir'de tamamlamayı düşünüyorum. Van Gölü, düşündüğümden çok daha büyük. Yani bir göl gibi değil de deniz gibi gördüm. Aktivistlerin burada temizlik konusunu da gündeme getirmeleri çok değerli. Burayı o kadar kirlenmiş görmüyorum ama bu yolda tedbir alınması, burayı yaşanılır kılmak için önemli. Ben Samsun, Amasya, Sivas, Gaziantep çizgisinin doğusuna ilk kez geçiyorum. İzmir'den Van'a kadar gelene kadar 2 bin 800 kilometre yaptım. Sanırım İzmir'e varmam için turumu tamamlamam için 2 bin kilometrem daha var" dedi.