DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - En hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandı
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali' kapsamında en hızlı çay içme yarışması düzenlendi. 8 ülkeden temsilcilerin katıldığı yarışmayı, Türkiye adına katılan Oğuzhan Çalapkulu kazandı.
Fındıklı ilçesinde gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Fındıklı Belediyesi önünde toplanan halk dansları toplulukları, tulum ve gayda ezgileriyle ülkelerine özgü dans figürleri ve ülke bayraklarıyla Hasan Kartal Gösteri Merkezi'ne yürüdü. Festivale Rize, Ankara ve İstanbul'dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen yaklaşık 450 dansçı da katıldı. Burada halk dansları toplulukları, tek tek sahne alarak bölgelerine ve ülkelerine ait halk oyunlarını sahneledi.
Gösterilerin ardından en hızlı çay içme yarışması yapıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen gurupları temsilen birer yarışmacı 2 dakikada boyunca önlerindeki 5 bardak sıcak çayı içmeye çalıştı. Eğlenceli anların yaşandığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmayı, 2 dakikada 4 bardak sıcak çayı içen Rizeli Oğuzhan Çalapkulu kazandı. Günde yaklaşık bir demlik çay içtiğini belirten Çalapkulu'na, festival komitesi tarafından birincilik kupası verildi. Çalapkulu, kupayı ekip arkadaşları ile birlikte kaldırdı. Bir hafta sürecek olan festival, kent merkezinde düzenlenecek gösterilerle sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Festivalden dans görüntüleri
-Çay içme yarışmasından görüntüler
-Çay içme şampiyonunun kısa röportajı
Boyut: 444 Mb
HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/FINDIKLI (Rize),(DHA)
============
2 - Yaşlı kadın doğum gününde ölü bulundu
AFYONKARAHİSAR'da yalnız yaşayan Sultan Akdemir (85), doğum gününde evinde ölü bulundu.
Olay dün saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Sultan Akdemi'in yakınları, durumu apartman görevlisi Ahmet Demiral'a iletti. Demiral, Akdemir'in kaldığı dairenin kapısını çalmasına rağmen açan olmayınca yakınlarına haber verdi. Kısa süre sonra kadının evine gelen yakınları, kapıyı çilingir yardımıyla açtı.
Yakınları, Sultan Akdemir'i yattığı odada hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 ekipleri, Akdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Akdemir'in cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sultan Akdemir'in doğum gününde yaşamını yitirdiği, eşinin 2009 yılında trafik kazasında, oğlunun da eşinin ölümünden 6 ay sonra bir rahatsızlık sonucu öldüğü kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
-Olay yerindeki polis otosundan detay
-Olay yerindeki polislerden detay
-Kadının öldüğü apartman dairesinden detay
-Olay yeri inceleme ekibinden detay
-Polis komşularla konuşurken
-Cenaze aracının gelişinden detay
-Ceset evden çıkartılırken
-Cenaze aracına ceset konulurken
-Cenaze aracı olay yerinden hareket ederken
Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ, AFYONKARAHİSAR (DHA)
=================
3 - Kasa yağmacıları polisten kaçamadı
MERSİN'de bir akaryakıt istasyonunun ofisinden, içinde para ve çok sayıda çek ile senetin bulunduğu kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında, Şevket Sümer mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen 5 şüpheli, pompa görevlisini etkisiz hale getirerek, iş yerinin ofisine girdi. İçinde; bin 200 dolar, 100 Euro ve 400 TL ile 400 bin TL civarındaki müşteri çeki ve 150 bin TL'ye yakın alacak senedinin bulunduğu çelik kasayı araca yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı. Görevlinin ihbarı üzerine iş yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirlği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alıp, şahısların kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan D.E., M.A., M.Ö., M.A.K. ve Y.S., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
---------------------------
- Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri
- Emniyet Müdürlüğü'nün giriş görüntüsü
- Zanlıların emniyetten çıkarılması ve polis aracına bindirilmesi
- Polis aracının emniyetten ayrılması
SÜRE: 02'00" BOYUT: 235 MB
Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
===============
4 - Niğde’de AFAD bir koyun daha kurtardı
NİĞDE’de su kuyusuna düşen koyun AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çiftlik İlçesine bağlı Azatlı Kasabasında Muzafer Demirbaş'a ait koyun 12 metrelik su kuyusuna düştü. Demirbaş durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine uzman AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede halat yardımıyla koyunu düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti.
AFAD ekipleri önce günde bir koyunu düştüğü kuyudan kurtarmıştı.
Görüntü Dökümü
--------------------------
- AFAD ekiplerinden görüntü
- Koyunun halatla kuyudan çıkarılması
SÜRE:01'49 BOYUT: 12 MB
Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
===============
5 - Farkındalık için pedal çevirdikleri Van Gölü kenarında çöp topladılar
Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü'nün turizme kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden başlattıkları bisiklet turuna devam ediyor. 450 kilometre pedal çevirecek aktivistler, Van'a ulaştı. Van Gölü manzarası izleyerek yolculuklarına devam eden aktivistler, sahilde çöp toplamayı da ihmal etmiyor.
Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden başladı. 'Van Denizini Pedallıyoruz' sloganı ile başlayan, 5 gün 4 gece boyunca sürecek 1'inci Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği'ne katılan 50 sporcu, yaklaşık 450 kilometrelik yolu kamp yaparak bisikletle tamamlayacak. Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen bisiklet tutkunları ve doğaseverler, Adilcevaz'dan başlayarak sırasıyla Erciş, Muradiye, Van, Edremit, Gevaş, Tatvan, Bitlis ve Ahlat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak.
Bisikletle Erciş'ten Muradiye'ye gelen aktivistler, birinci günün akşamında Muradiye Şelalesi'ne gelerek geceyi geçirmek için burada kamp kurdu. Aktivistler ikinci günün akşamında ise tarihi Van Kalesi eteklerinde kamp kurarak, gece burada kaldı. Daha sonra Van Gölü kıyı şeridi boyunca pedal çeviren aktivistler, Gevaş ilçesinde sahildeki çöpleri topladı, çevre temizliği yaptı.
Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Erdoğan Özel, etkinliğin asıl amacının göl temizliğine dikkat çekmek olduğunu belirterek, "5 gün sürecek, 4 gece de kamp yapacağımız bir etkinlik. Buradaki amacımız Van Gölü ve çevresini gezmek. Van Gölü'nün doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini bir farkındalık oluşturarak duyurmak istiyoruz. Farklı illerden katılımcılar var. Ankara'dan, İzmir'den, Hatay'dan, Sivas'tan gruplar bize katıldı. Amacımız ilk önce Van Gölü'nü ülkemize tanıtımak, seneye bunu daha farklı şekilde yapmayı planlıyoruz. Adilcevaz'dan yola çıktık, ilk durağımız Erciş balık bendi oldu. Oradan da Muradiye Şelalesi'ne gittik. Hem yolda hem de merkezden geçtiğimiz zaman insanlar bize yoğun ilgi gösterdi. İnsanlar ya korna çalarak ya da el sallayarak bizim bu etkinliğimize bir şekilde destek oldu. Güzel bir farkındalık oldu. Mavi bayraklı plaja gittik. Etkinliğimizin bir parçası da gittiğimiz yerlerde gölün kenarını temizliyoruz. Farkındalığın da asıl amacı bu zaten. Biz Van Gölü'nün özellikle kirlenmemesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sloganımız da Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" dedi.
İzmir'den bisikleti ile yola çıkan emekli kimya mühendisi, doğasever Nursal Beşün (63) ise, "Gerçekten benim için de çok sürpriz oldu. Önce Trakya'yı dolaştım. Sonra Kuzey Anadolu Dağları'nın altından Çorum'dan Kars'a kadar geldim. Kars'tan Doğubayazıt'a geçerken Van'da böyle bir etkinliğin olduğunu duydum. Mutlaka bu etkinliğe katılmam gerek deyip arkadaşlardan ayrıldım ve buraya geldim. Van Gölü aktivistleriyle beraber göl çevresini dolaşıyoruz. Zaten daha önce göl kenarını dolaşmaya niyetim vardı. Ama onlarla beraber dolaşarak çok daha fazla yerel bilgiler aldım. Çok mutluyum, insanlar çok sıcak. Buranın müthiş bir doğası var" diye konuştu.
Bisikleti ile 2 bin 800 kilometre yol kattetiğinin de söyleyen doğasever Beşün, "Buradan sonra da yoluma güneyden devam edeceğim. Diyarbakır, Mardin tarafından giderek, yolculuğumu İzmir'de tamamlamayı düşünüyorum. Van Gölü, düşündüğümden çok daha büyük. Yani bir göl gibi değil de deniz gibi gördüm. Aktivistlerin burada temizlik konusunu da gündeme getirmeleri çok değerli. Burayı o kadar kirlenmiş görmüyorum ama bu yolda tedbir alınması, burayı yaşanılır kılmak için önemli. Ben Samsun, Amasya, Sivas, Gaziantep çizgisinin doğusuna ilk kez geçiyorum. İzmir'den Van'a kadar gelene kadar 2 bin 800 kilometre yaptım. Sanırım İzmir'e varmam için turumu tamamlamam için 2 bin kilometrem daha var" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
- Aktivistlerin tek sıra halinde bisiklet sürüşünden detaylar
- Drone detayları
- Aktivistlerin göl kıyısında çöp toplamasından detaylar
- Drone detayları
- Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Erdoğan Özel ile röportaj
- Detaylar
- Doğasever Nursal Beşün ile röportaj
426 MB
==============
6 - Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 7 bini aştı
KURBAN Bayramı için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 7 bini aştı. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapına gelen Suriyeliler, zaman zaman izdihama yol açıyor.
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra sınırı geçiyor. Geçişlerin 7'nci gününde işlem yaptırıp, ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 7 bini aştığı belirtildi. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden Suriyeliler, zaman zaman sıra yüzünden izdihama neden oluyor. Jandarma ve polisin sıraya koymakta güçlük çektiği Suriyeliler, işlemlerini yaptırıp, sınırı geçiyor.
Suriyeli Neccar El Sait, 5 yıldır Türkiye’de olduğunu belirterek, "Gaziantep’te tek başıma yaşıyorum. Ailem Suriye’de, onları çok özledim. Ailemi Türkiye’ye getirmek istiyorum" dedi.
Suriyeli Ali El Teyyar ise 6 yıldır Türkiye'de kaldığını dile getirerek, "İstanbul’da mobilya işi ile uğraşıyorum. Bayramı ülkemde geçirmek için gidiyorum. Ülkemi çok özledim. Akrabalarım Halep’te yaşıyor, onları çok özledim. Yanlarına gidiyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
- Uzun kuyruktan görüntü
- Girişte yoğunluk
- Yaşanan izdiham
- Yapılan röportajlar
- Kayıtları yapılırken
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-(DHA)
344 MB
Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Özel Akıllı Okullara ve öğretmenlere operasyon!
Uzmanlar uyardı: Bu işin geri dönüşü yok
İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek
California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı
Ünlü model sahilde aşka geldi! Bir anda arkasını dönünce...
Bağcılar'da dehşet: 2 ölü
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum