DHA YURT BÜLTENİ-7

Bor Şeker Fabrikası’na destek ziyaretinde bulunan SP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, Şeker -İş Sendikası Bor Şube Başkanı Celal Tuğrul ve şeker işçileriyle bir araya geldi. Karaman daha sonra partililerle birlikte şeker fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Karaman burada yaptğı konuşmada, "Şeker fabrikalarının satışı hem hem milli varlıkların kaybına, hem de şeker ithaline neden olacaktır. Geçmişte Et-Balık Kurumu'nun pek çok ilde satılması ve kapatılması sonunda canlı hayvan ve et ithalatına neden oldu. Her ne kadar et ve süt kurumu olarak yeniden açılsa bile ithalat durdurulamadı. Tekel sigara fabrikalarının satışı, yabancı sigara ithalatına neden oldu. Şeker fabrikalarının akıbeti de şekerde dışa bağımlılık olacaktır. Ülkemizin geleceği için talihsiz , yanlış bir kararla karşı karşıyayız. Şeker fabrikalarımızın haraç mezat satışa çıkarılması yıllardır tarım ve hayvancılıkta uygulanan yanlış politikaların bir devamı ve sonucudur. Şeker fabrikası, tarımdan hayvancılığa, doğadan sağlığa, sanayileşmeden bölgesel kalkınmaya birçok konuyu kapsayan milli meseledirö dedi.