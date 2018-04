DHA YURT BÜLTENİ-7

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 306 MB

Çorum’da fabrikada yangın

Çorum'da yumurta kolisi üreten fabrikada çıkan yangın, çok sayıda ekibin çalışmasıyla söndürüldü.

Yumurta kolisi üretimi yapılan bir fabrikada sabaha doğru yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Gece vardiyasında çalışan işçiler durumu itfaiye ekiplerine birdirerek yardım istedi. Alevlere Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sulama araçları ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçları müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MHP İl Başkanı Karataş: İzmir'de tatlı bir yarış yaşayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. Gazetecilerin yerelde ittifak olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Necat Karataş, "İzmir'de tatlı bir yarış yaşayacağız" yanıtını verirken, Şengül ise şu anda yerelde ittifaka dair bir çalışmanın olmadığını belirtti.

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, il başkanı olduktan sonra Karataş ile ilk kez bir araya geldiklerini söyledi. Bundan sonraki süreç içinde daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Şengül, "Son dönemde gündemde, MHP ile AK Parti'nin yaptığı bir ittifak anlaşması var. Meclisten geçti. Ona bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah 2019'da yereldeki çalışmayı AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla eş güdüm içerisinde yürüteceğiz. Onlar kendi çalışmalarını yürütecek, biz kendi çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi. Gücünü sadece sandıktan alanların yerli ve milli olduğunu söyleyen Şengül, devletin milletle barıştığı bir sürecin yaşandığını ifade etti. Şengül, "Geldiğimiz noktada düşmanlarımızın çoğaldığını net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bir olma, iri olma, diri olma zamanıdır. AK Parti ve MHP arasındaki ittifak, kardeşlik, dava ittifakıdır. Ben diyenlerin yerine, önce vatanım diyenlerin ittifakıdır. Bizler yerelde üstümüze düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz" diye konuştu.

"HER SİYASİ PARTİ BU NOKTADA OLMALI"

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise MHP'nin kurulduğu günden bugüne kadar Türk Milleti'nin menfaatleri gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için çalıştığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk günden bu yana "Önce ülkem ve milletim" diyerek siyaset yaptığını kaydeden Başkan Karataş, "Türkiye uzun süredir bir terör belası, PKK belasıyla mücadele vermiştir. Sonrasında FETÖ terör örgütünün Türkiye faaliyetleri ve yapılanması neticede seneler geçtikten sonra 15 Temmuz 2016 günü akşamı daha net ve anlaşılır şekilde karşımıza çıkmıştır. Bu süreçten sonra Devlet Bahçeli'nin geçmişteki hassasiyetleri de göz önünde bulundurulursa, kaygılarını göz önünde bulundurursak 15 Temmuz sonrası Türkiye'de artık milli birliğin ve beraberliğin oluşması noktasında gereklilik hepimizin malumu. Genel Başkanımız Yenikapı Ruhu dediğimiz o büyük mitinge katılarak gerekeni söylemiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi noktasında 16 Nisan 2017 referandumunda sonuna kadar destek vermiş ve hayata geçmesinde büyük çabalar sarf etmiştir. Cumhur ittifakının oluşması ve Türkiye'de daha emin ve güvenli bir ittifakın oluşması için Türk Milleti adına çaba sarf etmiştir. Önümüzdeki süreç Türk Milleti için daha güvenli olacak düşüncesindeyiz. Her siyasi partinin bu noktada olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"MHP OLARAK BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

MHP'nin milli ittifakın kurulması için büyük çabalar sarf ettiğini dile getiren Necat Karataş, il yönetimi olarak bu doğrultuda hareket edeceklerini vurguladı. Karataş, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Söz konusu Türk Milleti olduğunda burada siyasi partilerin kaygılarını bir tarafa bırakmak lazım. Biz MHP olarak Türk Milleti'nin umudu olduğumuzu düşünüyoruz ve geleceğimizden kaygı duymuyoruz. Biz MHP olarak Cumhur İttifakı noktasında üzerimize düşen her türlü çalışmaları yapacağımızı buradan ilan ediyoruz. MHP'nin önümüzdeki süreçte yapacağı gayretler teşkilatın bütün mensuplarıyla tamamının birlikte atacağı adım, ortaya koyacağı birlik beraberlikle yapacağını buradan beyan ediyorum." Gazetecilerin yerel seçimlerde ittifak yapılmasının düşünülüp düşünmediğine dair sorusuna yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Geneldeki ittifakımız kamuoyuyla paylaşıldı. Genel merkezimiz gerekli kararı alıp bilgilendirmeyi yapıyorlar. Şu an yerelde böyle bir çalışma yok. Olursa gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Sizlerin haberi olur" dedi. Karataş da aynı soruya, "Devlet Bahçeli siyasi hayatı boyunca kapalı kapılar arından bir çalışma içinde olmamıştır. Net olmuştur. Burada cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bir ittifak söz konusu. Ne genel merkez ne yetkili kurullarımız yerel yönetim seçimleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlardır. İlerleyen süreçte İzmir'de AK Parti ile tatlı rekabet yaşayacağız diye düşünüyorum" yanıtı verdi.