DHA YURT BÜLTENİ-7

İZMİR'in Çeşme ilçesine 3 hafif ticari araçla gelen, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeyi amaçlayan 43 Suriyeli ile 3 organizatör, ilçeye girişte otoyol gişelerinde polisin operasyonla yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, dün (çarşamba) bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için kente geleceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, otoyolun Çeşme girişindeki gişelerde 3 hafif ticari aracı durdurdu. Araçların kapılarını açan ekipler, balık istifi Suriyelilerle karşılaştı. Ekipler, araçtaki organizatör olduğu belirlenen H.O., A.Ü ve T.Ö.'yü gözaltına aldı. 14'ü çocuk 43 Suriyeli ile 3 organizatör emniyete götürüldü. Suriyeliler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Organizatörler ise bugün adliyeye sevk edildi.

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü’nün mütevelli heyetine yönelik operasyonda, aralarında eski komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 3’ü kadın 4 kişi tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı kadın M.B. eski kadın öğretmen M.K. ile N.E. ve H.D’nin, örgütün mütevelli heyeti üyesi oldukları tespit edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u da kullandıkları belirlenen dört kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişiler adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 30 yaşındaki İran vatandaşı Arman H. (Hakjhoee) bir inşaatta, ellerini önden puşisiyle bağladıktan sonra boynuna geçirdiği iple kendini iskeleye asarak intihar etti. Arman H.'nin kement haline getirip, boynuna geçirdiği iple çektiği özçekimi (selfie) intihar etmeden önce arkadaşlarına gönderdiği belirlendi. Bugün saat 09.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi'ndeki çalıştıkları inşaata gelen işçiler, zemin kattaki iskeleye iple asılı, önden elleri puşiyle bağlı bir erkek cesedi gördü, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri, iskeleye asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede intihar ettiği belirlenen kişinin 30 yaşındaki İran uyruklu Arman H., olduğu belirlendi. Kaçak yollardan bir süre önceTürkiye'ye giriş yaptığı ve parklarda yatıp kalktığı belirlenen Arman H.'nin üzerinden çıkan cep telefonundan, kement haline getirip, boynuna geçirdiği iple çektiği özçekimi (selfie) intihar etmeden önce arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı. Arman H.'nin özçekimi gönderdikten sonra boynundaki puşiyle önden ellerini bağladığı da belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Arman H.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, Arman H.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-İnşaattan ve polislerden görüntü

-Cesedin kaldırılmasından görüntü

-İntihar eden Aman H.'nin son özçekimi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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İzmir Barosu avukatları günlerini kutladı

İzmir Barosu, 110'uncu kuruluş yıldönümü ve Avukatlar Günü'nün 60'ıncı yılını kutladı. Törende konuşan Baro Başkanı Aydın Özcan, "Görevimizi yaparken, kimseye, ne müvekkile ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı" dedi.

İzmir Barosu avukatları, hem günlerini hem de bağlı bulundukları baronun kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladı. İzmir Bayraklı Adliyesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan avukatlar adına Baro Başkanı Aydın Özcan açıklama yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Turan Eğlenoğlu'nun da hazır bulunduğu törende konuşan Aydın Özcan, şunları söyledi:

"Hukuk devletinin ilkelerinin gerçekleştirilmesi, insan haklarının güvence altına alınması ve temel hak ve özgürlüklerin korunması da ancak demokratik rejimlerde mümkündür. Demokratik rejimlerin vazgeçilmezi ise kuvvetler ayrılığı ilkesi ile güçlü savunmayı içinde barındıran yargı bağımsızlığıdır. Yargıya siyaseti karıştırmamak, yargıç ve savcıların özlük işlerini üyeleri kendileri tarafından seçilecek kurullara bırakmak, bu kurullar içerisinde Adalet Bakanı ve müsteşarının olamadığı, mali konularda özerk bir yapılanmanın olması ve adli kolluğu mutlaka kurup, savcılığa bağlamak, lise açar gibi hukuk fakültesi açmamak, sürekli kanun değiştirmek yerine, özellikle suç ve ceza siyasetinde istikrarlı davranmak, affetmemek, verilen cezayı muhakkak uygulamak ve tutuklamayı ceza gibi tatbik etmemek, nitelikli bir yargılama faaliyeti için şüpheliden delile değil, delilden şüpheliye erişilmesini sağlamak yargıdaki temel sorunlara çözüm olacaktır."

Çevre ve sağlık alanlarında kadın ile çocuk davalarında hep taraf olduklarını ve insan haklarını savunduklarını da vurgulayan Aydın Özcan, "Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı" dedi.Törenden sonra baronun resim sergisini gezen heyet, ardından Adliye binası içerisindeki resepsiyonda da avuktalarla bir araya geldi. Onlarda sohbet etti sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenden görüntü

-Resepsiyondan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)