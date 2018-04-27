DHA YURT BÜLTENİ-7 

1)GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, kentte terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapanlara ve sosyal medyada örgüt lehine paylaşımlarda bulunanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Bomba İmha ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Nizip'te, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 otomatik av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği, DEAŞ terör örgütü içerikli 8 kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulamasına devam edildiği belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Özel harekat polisleri

- Özel harekatçıların eve girmesi

- Evde arama yapan polisler

- Ele geçirilen tüfek

- Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 19 MB

======================================================== 2)BOLU DAĞI'NDA, KARAYOLLARI'NDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER İŞ BIRAKTI BOLU Dağı Tünel İşletme Şefliği'nde çalışan 44 taşeron işçiden 20'si maaşlarının az olmasını ve yemek ücretlerinin karşılanmadığını gerekçe göstererek iş bıraktı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firmada çalışan 44 işçiden 20'si iş bıraktı. Bolu Dağı Tüneli'nde yol bakım onarım ve trafik işaretleme işinin yapan firmada çalışan işçiler, iş bırakma nedenlerinin maaşların asgari ücret olması ve yemek ücretlerinin karşılanmaması olduğunu söyledi. İşçiler, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinin yanında bulunan yeşil alanda toplandı. 4 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Ergün Kurt burada diğer işçiler adına açıklamalarda bulundu. Kurt, haklarını her türlü hukuki çerçeve içerisinde arayacaklarını ifade ederek, "Dün ihale sonuydu. Biz maaş artı yemek talebinde bulunduk ama şirket kabul etmedi. Şartnamede olmadığı için bize asgari ücretle çalışmamızı, asgari ücretle çalışmayanın işi bırakması gerektiğini söylediler. Biz de işi bıraktık. Daha önce belirtilen taşerona kadro olaylarında biz asıl işi yaptığımız halde bulunduğumuz ihale yapım işi olduğu için kadroyu hak etmediğimizi söylediler ve biz o zaman da kadroya alınmadık" dedi.

Yemek paralarını kendileri karşıladıkları için maaşlarının asgari ücretin altına düştüğünü söyleyen Kurt, "Biz maaş artı yemek talebinde bulunduk ama firma kabul etmedi. Bize tazminatlarımızı verin biz tazminatlarımızı alıp devam edelim dedik ama onu da kabul etmediler. Tazminatlarının kendilerinde saklı olduğunu, daha sonra işten çıkarsak vereceklerini söylediler. Biz de en doğal hakkımız olan işe devam etmeme hakkımızı kullanıyoruz ama bizim yerimize buraya elemanlar getiriliyor. Hiçbir şekilde bizimle anlaşma yoluna gidilmiyor. Biz şu an 44 kişi başladığımız eyleme 20 kişi kalarak devam ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İşçilerden görüntüler

-Ergün Kurt'un açıklamaları

-Detaylar Süre: 03:02-Boyut: 342 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================================================= 3)MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAY ADAYI OLAN BELEDİYE BAŞKANI ŞANVERDİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 24 Haziran’da yapılacak seçimde, milletvekili aday adayı olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. Belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Saruhan ve diğer üyeler ile vatandaşların hazır bulunduğu toplantıda 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği için aday adayı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi yaptığı açıklamada, siyasete 2001 yılında başladığını ve AK Parti’de, önce ilçe başkanlığına getirildiğini ve 2004 seçiminden bu güne kadarda belediye başkanlığı yaptığını belirtti. Görüntü Dökümü

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-Açıklamayı bekleyen partililer ve vatandaşlar

-Hüseyin Şanverdi açıklaması

-Detaylar (SÜRE: 4’38’)(BOYUT: 147MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) ==================================================== 4)3 PKK'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE SİLAH, MÜHİMMAT VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ HAKKARİ'de, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir'in de bulunduğu 3 teröristin ölü ele geçirildiği Kaymaklı ve Ördekli köyleri bölgelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nin jandarma ekiplerinin Ördekli ve Kaymaklı bölgelerinde yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 26.04.2018 günü İlimiz Merkez Ördekli köyü kırsal alanında icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 M-16 piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 139 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 118 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 el bombası, 1 araç telsizi, 21 metre kablo, 1 fotoğraf makinası, 1 radyo, 1 PMP player, 1 sırt çantası, 3 uyku tulumu, 1 panço, 4 poşu, 3 met, 2 mont ve 2 şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."