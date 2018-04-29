DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HDP'Lİ KAYA: TABANIMIZIN EZİCİ ÇOĞUNLUĞU DEMİRTAŞ DİYOR Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz" dedi. HDP Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayı için Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ismi ağır bastığını ifade eden Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz. Gittiğimiz tüm yerlerde, alanlarda, halkla buluşmalarımızda bu talebin ısrarla bizlere yönetildiğini biliyoruz. Resmi açıklamamız da bu doğrultuda açıklandıktan sonra muhatap alınacak kadar değer tek adayın, tek ismin alternatifi Selahattin Demirtaş olduğunu düşünüyorum" dedi. Kaya, "Çatı aday gibi bir gündem günlerdir konuşuldu. Ciddi bir vakit kaybına sebep oldu. Abdullah Gül üzerinde muhalif partilerin çevreleri ortaklaşması gibi bazı gelişmeler göze çarpıyordu. Fakat, dün itibarıyla artık böyle bir seçeneğin kalmadığını gördük. Yeni dönemde ise önümüzde kalan çok kısa bir süreç içerisinde yeni bir üzerinde ittifak yapılabilir mi, partiler ortaklaşabilir mi doğrusu şahsen sanmıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaya'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) ================================================= 2)NUSAYBİN'DE 3 GÜN ÖNCE ONARILAN SU BORUSU, AYNI YERDEN YİNE PATLADI MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kent merkezi ve Kızıltepe ilçesine içme suyu taşıyan ve 3 gün önce patlayan ana su borusu, bugün onarıldığı yerden yeniden patladı. Ana borudan sızan taşkın su, ekili tarlarda göl haline gelirken, ilçe merkezinde de bir çok ev ve işyerini su bastı.

Nusaybin İpekyolu mahallesinde, 3 gün önce patlayan ve MARSU ekipleri tarafından onarılan ana su hattı, bugün onarıldığı yerden yeniden patladı. Şiddetli sızıntı şeklinde taşkın hale gelen su nedeniyle yakınlardaki tarlalarda sunni gölet oluştu. Sel suyu şeklinde ilçe akan sular ilçe merkezinde de hayatı olumsuz etkilerken, bir çok ev ve işyerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar taşan ve gölete dönüşen su içerisinde yüzerken, bazıları da su ve çamur deryası içerisinde yürümek zorunda kaldı. İpekyolu mahallesi sakinlerinden Mehmet Salih Akyol, yaklaşık 5 günden beri elektrik ve suyun kesik olduğunu belirterek, "Ana su borusunun patlaması sonucu 5 gündür elektriğimiz ve suyumuz yok. Daha önce de boru patlamıştı. Üzerinde çalıştılar, onardılar, boru yine aynı yerden patladı. Görüyorsunuz mağduruz, ikinci defa işyerimiz ve evimizin avlusuna su giriyor. Yetkililerden ilgi ve alaka bekliyorum" dedi.

Çiftçi Mehmet Bayın ise, su borusunun 3 gün önce aynı yerden patladığını hatırlatarak, "3 gün önce su patladı, ekili tarlalarımızın tümü zarar gördü. Bugün su borusu yine aynı yerden patladı. Buğday ve bamya ekili bahçemiz göle döndü, ekin hepsi zarar gördü. Perişan olduk. Eğer devletimiz bize yardım ederse iyi olacak, yoksa hiç bir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

Çiftçi Seyfettin Acar da, kiraladığı ve meyve ektiği arazisinin sular altında kaldığını belirterek, "Araziyi kiraladım, bahçe olarak bir çok meyve ekiyorum. Gecen gün su borusu patladı, bahçem su gölüne dönmüştü. O zaman bir şey olmaz dedik. Şimdi yine su bastı tüm tarla zarar gördü. Devlet zararımızı karşılamazsa bu yıl perişan olacağız. Çünkü, her şeyimi bu işe yatırmıştım"diye konuştu.

İş yeri sular altında kalan Aydın Oran ise, büro malzemelerinin su altında kaldığını ifade ederek, "Gördüğünüz gibi her yıl bu olayı yaşıyoruz. Bu sefer, iş yerimin altından su kanalı gibi yolunu açmış, duvardan ve zeminden su fışkırıyor. Bu şekilde ne zamana kadar devam edecek? Yetkililerden biran önce bir çözüm bulup, bir daha bu şekilde su altında kalmak istemiyoruz. Kalıcı bir çözüm bulsunlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Patlayan su borusundan akan su

-Sokak, ekili tarlada biriken su

-Evin bahçesinde oluşan suni gölet

-Su içersinde kalan bir aracı kurtarma çalışması

-Su basan iş yerlerin içersindeki çamur

-Bir kadın elinde tencereyle fırına giderken

-İş yerin duvarından ve alt zemininden su fışkırması

-Mehmet Salih Akyol ve Aydın Oran'ın Türkçe konuşması

-Mehmet Bayın ve Seyfettin Acar'ın Kürtçe konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ====================================================== 3)KULÜBEDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜK TEHLİKE YARATTI ANTALYA'da kullanılmayan kulübede çıkan yangın, yandaki izolasyon malzemelerinin satıldığı işyerine sıçradı. İtfaiye, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki boş arsada bulunan kullanılmayan kulübede meydana geldi. Kulübenin yandığını görenler önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın kulübenin her tarafını sardı. Yol kenarındaki izolasyon malzemelerinin satıldığı işyerine sıçrayan yangına kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangını itfaiyeye haber veren Hakan Aktaş, kahvede otururken önce dumanı fark ettiğini belirterek, "Dumandan sonra alevleri fark ettik. Küçük kulübede çıkan yangın, yan taraftaki izolasyon malzemeleri satılan işyerine sıçradı. İki dakikada her tarafı sardı. Ardından itfaiyeye haber verdik" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye soğutma çalışması yaparken

- İtfaiye aracından görüntü

- Yangını çeken fotoğrafçı ve kameramanın görüntüsü

- Detay görüntüler

- Hakan Aktaş röp

- Cep telefonundan yanan kulübe ve itfaiyenin müdahalesi 560 MB - 5.00'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ================================================== 4)ADANA'DA DEAŞ'A '1 MAYIS' OPERASYONU Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 6'sı Suriyeli 4'ü Türk, 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 6'sı Suriye uyruklu, 4'ü Türk 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI KURMUŞLAR

Polisin Yeşilbağlar Mahallesinde DEAŞ'lının evine yaptığı baskında evinin duvarında 'Allah kafiri sevmez' yazdığı görüldü.Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği de belirlendi. Güvenlik kameralarının görüntülerinin evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği de ortaya çıkarıldı. Polis, şüphelileri sorgulamaya başladı.

Haber:ADANA, (DHA) ============================================= 5)ALMAN ÇOBAN KÖPEKLERİ YARIŞTI Köpek Irkları Federasyonu'na kayıtlı Alman çoban köpekleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yarıştı. Alman hakem, köpekleri ırk standartlarını uygunluk, karakter, sosyalizasyon ve itaat gibi konularda değerlendirdi.

Alman çoban köpeği üreticileri ve sahipleri Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadyumu'nda bir araya geldi. Köpek Irkları Federasyonu'na bağlı Alman Çoban Köpeği Spor Derneği'nin organize ettiği yarışmanın hakemliğini ise Almanya Çoban Köpeği Derneği Hakemi Nancy Herms üstlendi. Yarışmada gerçek ırk standartlarına uygunluk, karakter, sosyalizasyon ve kendini sergileyebilme gibi yeteneklerin yanı sıra köpeğin sahibiyle uyumu, itaat seviyesi gibi bir çok özellik hakem Nancy Herms tarafından değerlendirildi. 67 köpeğin katıldığı yarışmada dereceye giren köpek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek.Alman Çoban Köpeği Spor Derneği Başkanı Kemal Kural, "Bu yarışmaları biz yılda 3-4 kez düzenliyoruz. Buradaki amaç ırkının en iyi özelliklerini taşıyan Alman çoban köpekleri seçerek üretime sevk etmek. Bu şekilde kusursuza yakın köpek yetiştirmek hedefleniyor. Bir köpeğin kusursuza yakın olabilmesi için bir defa üretiminin kusursuz olması lazım. Daha sonra köpeğin eğitimi geliyor. Bunlar narkotik, bomba, deprem veya engellilerin yardımına gidecek köpekler olabilir. Bunun için de altyapının yani üretimin sağlam olması lazım. Biz burada en iyi anne-babayı seçerek üreticilere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.