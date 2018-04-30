DHA YURT BÜLTENİ-7

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) 'Bombalı terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği ekiplerin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE) ekibi yurt içinde ve yurtdışında meydana gelebilecek acil afetlerde terör saldırısında daha etkin, verimli sağlık hizmeti sunulması amacıyla aldıkları eğitimi uygulamalı olarak tatbikatla sonlandırdı. Gönüllü hastane personellerinden oluşan 2 uzman, 5 pratisyen doktor, 20 hemşire ve sağlık memuru 5 gün aldıkları eğitimlerinin ardından senaryo gereği Şanlıurfa İpekyol Mahallesinde gerçekleştirilen bir bombalı terör saldırısı için görevlendirildi. Tatbikatta; 112 Komuta Merkezinin anonsu üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, kısa sürede olay yerine geçerek, terör saldırısındaki patlama sonrası zarar gören vatandaşlara gerçekte kullanılan tıbbi aletlerle müdahale edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta ekiplerin göstermiş olduğu performansı kurs yöneticilerini memnun etti. Ekiplerin, 5 gün süren teorik eğitimlerden sonra pratik yaptıklarını belirten Afet Birim Sorumlusu Haydar İflas, "Teorik eğitimler yeterli olmuyor. Bizim için pratik eğitimler gerçekten önemli. Bugün burada ekiplerimizin yaptıkları tatbikattaki senaryoda; bir bombalı terör saldırısındaki patlama sonrası zarar gören vatandaşlara gerçekte kullanılan tıbbi aletlerle müdahale edilerek, yaralılarımız kısa sürede bölgeden alınarak, hastanelere nakledildi" diye konuştu.

Zonguldak'ta, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 aylık süreyle istihdam edilecek 900 geçici işçi için açılan kadroya başvuruda bulunmak isteyenler, mesai başlamadan Çalışma ve İş Kurumu önünde uzun kuyruk oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Zonguldak'ta Valilik, Kaymakamlıklar, Müftülükler, Kültür Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Gökçebey Fidanlık Orman İşletmesi gibi çeşitli kurumlarda 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere, 900 geçici işçi için TYP kontenjanı açtı. Bugün başlayan başvurularda, mesai öncesi Çalışma ve İş Kurumu önünde uzun kuyruk oluştu. Kurum önünde metrelerce uzayan kuyrukta bekleyen adaylar, iş başvurusu yapmak için bekledi. Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, cuma günü başvuruların sona ereceğini söyledi. Noter kuralarının ise 9-10-11 Mayıs tarihlerinde çekileceğini ifade eden Demirsu, "İl Müftülüğü ve Valilik dışındaki yerler için noter kurası çekilecektir. Bunun dışındaki yerler için de liste yöntemiyle yapılacaktır. Akabinde 6 ay süreyle bu kişiler işlerinde çalışacaklar. Başvurularımız bugün bir hayli yoğun. Evdeki bayanlarımıza, uzun süre işsiz kalan 35 yaş üstü erkeklerimize, engellerimize, eski yükümlülerimize birinci listeden yer vereceğiz. Gerek noter kurası gerekse diğer listelerde sistem iki aşamadan oluşuyor. İlk liste dezavantajlı gruplardan oluşacak diğer diğer listede ise diğer kalan kişiler olacaktır. Öncelikle birinci listeden ihtiyaçları karşılayacağız. Yeterli başvuru olmadığı sürece ikinci listeye geçilecektir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurum önünde sıraya girenler

-Kurum binası

-Gönül Demirsu ile röp.

-Kurum içinde bekleyenler

Süre: (2.49) Boyut: (172 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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'Künefeci adam' heykeli tepsisine kavuştu

UNESCO tarafından dünyanın 26'ıncı Gastronomi şehri ilan edilen Hatay'ın tescilli tatlısı künefenin tanıtımı için merkez Antakya ilçesindeki Ulus Alanı'na yerleştirilen 'Künefeci adam' heykeli çalınan tepsisine kavuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlatılan yeni künefe tepsisi, Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından elleri boş kalan 'Künefeci adam' heykelindeki yerine monte edildi. Eski tepsinin bakır olması nedeniyle eskicilere satılmak için çalındığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen heykeltıraş Itır Güleryüz, bu kez yeni tepsiyi demirden yaptıklarını söyledi. Yeni tepsinin çalınmaması temennisinde bulunan Güleryüz, "2018 gastronomi şehri olarak Hatay'ımız Antakya'mız seçildi. bundan kaynaklı bizde heykeltıraşlar olarak Hatay'ı ne simgeler diye düşündük. Hatay'ımız künefe ile meşhur. Hatay'ımıza ilk heykeli künefeci olarak yerleştirelim dedik. Künefeciyle ünlensin. Tepsimizin çalınma sebebi bakır tepsi kullandık bir normalde. Orijinal bakır tepsiyi herhalde akli dengesi olmayan bir arkadaş onu alıp satmayı düşünüyordu. Şu anda da yenisini yaptık. Şuan ki tepsi bakır değil. Umarız bir daha sorun yaşamayız. Şuandaki tepsi bildiğimiz demir, künefe dokusu verilmeye çalışıldı elyafla. Umarız heykelimize bundan sonra bir zarar gelmez. İyi davranılsın ki bunan sonraki süreçlerde daha iyi heykeller ortaya çıksın" dedi.

VATANDAŞLAR TEPSİYLE POZ VERDİ

Tepsisinin çalınmasının ardından gündeme gelen Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 'Künefeci adam' heykeli, tepsinin yerine monte edilmesinin ardından vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar heykelin elindeki tepsiyi tutarak yakınlarına ve basın mensupları poz verdi.

Görüntü Dökümü

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-Heykelin tepsisinin yerine monte edilmesi

-Heykel ve tepsiden genel ve detaylar

-Heykelle poz veren vatandaşlar

SÜRE: 01' 28" BOYUT: 173 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

