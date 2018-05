DHA YURT BÜLTENİ-7

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve bu duruma tepki gösteren onlarca Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülüp, binlencesinin yaralanmasını, Türkiye'de eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalarla protesto etti. İzmir'de de İsrail ve ABD'yi protesto eden CHP'liler, "Katil ABD Ortadoğu'dan defol" sloganı attı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Filistin'de yaşananların büyük bir katliam, bir insanlık dramı olduğunu söyledi. İzmir'de, Konak Meydanı'ndaki Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan CHP'liler, üzerinde 'Filistin halkı yalnız değildir', 'Müslümanlar arası zulme son verin' yazılı dövizler taşıdı. CHP İzmir milletvekillerinden Tacettin Bayır ile Atila Sertel'in yanı sıra bazı ilçe belediye başkanları ve il yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, onlarcasının hayatını kaybettiği, insanlık dışı saldırıyı lanetlediklerini söyledi. Bu dramın en önemli sebebinin, Filistin sorununun çözümsüzlüğü ile başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumu olduğunu dile getirdi. Yücel, Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşmasının imkansız olduğunu vurguladı. Yücel, "İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine, masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70. kuruluş yıldönümünde Kudüs'te açılmış olması, büyük bir provokasyondur. ABD'yi, bu yanlış politikasını terk etmeye; İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz" diye konuştu. TECRİT ÖNERİSİ CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin devleti ile İsrail'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu söyleyen Deniz Yücel, "ABD ve İsrail'in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamakta. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP'nin yıllardır uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar, bir yandan ABD'nin Ortadoğu politikalarını kınarken diğer yandan Suriye'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır. CHP tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur" dedi. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmayı, en güçlü bir şekilde hayata geçirmenin gerekli olduğunu kaydeden Yücel, İsrail'in katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmesi önerisinde bulundu. BAYIR'DAN ÖNERGE ELEŞTİRİSİ CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, CHP'nin İsrail ile geçmiş yıllarda yapılan bütün anlaşmaların askıya alınması önerisinin AK Partili üyeler tarafından reddedildiğini anımsatarak, "Bu da gösteriyor ki AKP dış politikada iki taraflı bir siyaset yapıyor. Türkiye'de halkın oyunu almak için Müslümanları kullanarak farklı bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına çıktığında farklı şeyler söylüyor. Yaptığı her yurt dışı ziyaretinde Türkiye adına bir takım satın almalarda bulunuyor. Oraya şirin görünmeye çalışıyor. Seçim arifesinde kendine destek istiyor aslında. İngiltere'ye gidiyor, oradan uçak alıyor. Bir başka yere gidiyor oradan tank alıyor. Filistin halkı Türkiye'nin kardeş halkıdır. AKP iktidarı Filistinlilere yapılan bu zulme sanki karşı çıkıyormuş gibi görünse de uygulamalarında karşı çıkmıyor. İkircikli politika var. Önergenin AKP oyları ile mecliste reddedilmesini kınıyoruz. Madem samimiydiniz, onu kabul etmeniz gerekiyordu. Eski anlaşmaları rafa kaldıracaktınız. Ta ki Ortadoğu'dan Amerika ve İsrail çekilene kadar" diye konuştu. Partililer açıklamanın ardından dağıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerince 'Bombalı terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği 155 öğrencinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Oyunları kapsamında geçen yıl ‘Travma Rallisi’ düzenleyen Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri bu kez kampüs içerisinde 'Bombalı terör saldırısı' tatbikat gerçekleştirdi. Bölüm öğrencileri senaryo gereği ‘Bombalı terör saldırısı’ vakasını ele alarak, olası patlamada yaralılara nasıl müdahale ve nakil edileceği konularında deneyim kazanmaya çalıştı. Her aşaması takip edilerek video kaydına alınan ve 155 öğrencinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. UYGULAMALI EĞİTİM Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğretim üyesi Prof. Dr. Saime Şahinöz, uygulamalı olarak eğitim verdiklerini söyledi. Şahingöz, “Bu yıl öğrencilerimizden terörist saldırısında özellikle enkaz altında kalan, yaralanan ve sıkışan kişilerin kurtarılmasını istedik. Enkaz altında kalan Crush sendromlu bir kişiye müdahale ettiler. Bu şekilde değişik uygulamaları yerinde yapmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimize gerçek bir deprem veya gerçek bir enkaz altında kalan kişiye hızlı bir müdahale etme kabiliyeti sağlayacak. Pratiklerini geliştirmeyi, kardinali bir şekilde çalışmayı ve ekip ruhunu kazanmayı sağlıyor” dedi. ‘TECRÜBE KAZANDIK’ Fakülte öğrencisi Şeymanur Topkaya da, öğrendikleri bilgileri tatbikat yaparak pratiğe döktüklerini belirterek, “Olay yerine gittiğimde bocaladığımı fark ettim. Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğum için bu durumlar karşısında biraz da olsa tecrübem var. Ne kadar tecrübem olsa da olay yerinde daha farklı oluyoruz. Hocalarımız da bizlere o tecrübeyi yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Kendimde AFAD yöneticisi olarak bende bulunması gereken özelliklerin olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen olay yerine gittiğimde durumun daha farklı olduğunu gördüm. Tatbikatlar bize tecrübe kazandırırken olayın sıcaklığını hissetmemize de sebep oluyor” diye konuştu.

‘HER TÜRLÜ AYRINTIYI DÜŞÜNDÜK’

Öğrenci Yasemin Aslan ise, tatbikatta her ayrıntıyı düşündüklerini ve buna göre müdahalede bulunduklarını ifade ederek şöyle dedi:“Tatbikat gerçeğe en yakındır. Biz küçüklüğümüzden berri tatbikatları söz olsun diye yapan bir millet olduk. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla zorda olsa tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Her türlü ayrıntıyı düşündük. Gerek organizasyon gerek ralli. Zaten uluslararası alanda ödüller alan bir bölümüz, gerektiği her yerde de ülkemize ve milletimize yeteceğimizi düşünüyorum”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Tatbikat görüntüsü

-Röpler

HABER KAMERA: SİNAN UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)

=========================================

Rize'de adliye personeline öfke kontrolü, stres yönetimi eğitimi

Rize'de, Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezi'nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine öfke kontrolü, stres yönetimi, etik ile hizmet sunumu konularında eğitimler veriliyor.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca Rize'de açılan Personel Eğitim Merkezi'nde geçen yıl 1 500 kişiye eğitim verilirken bu sene bu rakamın 5 binlere çıkması planlanıyor. Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli, Adalet Bakanlığı'na bağlı Rize Personel Eğitim Merkezi’nin 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığını hatırlatarak “Geçen seneden bu yana özellikle 2017 yılı içerisinde bin 500'ü aşkın, Tükiye'nin dört bir yanından gelen Adalet Bakanlığı personelini Rize'de eğitime tabi tuttuk. Bu sezon 5 bine yakın Adalet Bakanlığı personelini Rize'de eğitime alacağız. Buradaki amacımız Adalet Bakanlığı personelini çok daha donanımlı, becerikli ve nitelikli olmasını sağlamaktır. Geçen yıl itibari ile başladığımız bu çalışmalarda her bir eğitim programında, nitelikli eğitimler veriyoruz ve bundan dolayı gurur duyuyoruz. Gelen arkadaşlarımız bu konuda son derece mutlular. Türkiye'nin ilk Adalet Bakanlığına bağlı eğitim merkezi olmamız nedeniyle de büyük bir ilgi görüyoruz" dedi.

“HEDEF, 60 BİNE YAKIN YARDIMCI YARGI PERSONELİNE EĞİTİM VERMEK”

Kurçenli, eğitim merkezlerinin, Hakkari'den Edirne'ye, Samsun'dan Hatay'a Türkiye'nin 81 vilayetinde, 139 ağır ceza merkezinde, 592 adliye binasında, toplamda 5 bin yazı işleri müdürlüğüne, 5 bine yakın mübaşir kadrosuna, 5 bine yakın icra müdürlüğü, müdür yardımcılığı, icra katibi kadrosuna, 35 bine yakın da adliye zabıt katibi olmak üzere 60 bine yakın yardımcı yargı personeline eğitim vermek üzere kurulduğunu söyledi. Kurçenli, “Bu amaçta hizmet vermek gayreti ile tüm personelimiz ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu eğitim ihtiyacını gidermek için en kaliteli hizmeti burada gerçekleştireceğiz. Bizim temel amacımız personelin kamu hizmeti sunma standardını artırmak. Bu nedenle gerek Adalet Bakanlığı personeline gerekse de valilik personeline vermiş olduğumuz eğitimde kişisel gelişime katkı verecek, nitelikli bir eğitim formasyonuna sahibiz. Özellikle üzerinde durduğumuz konular; öfke, stres yönetimi, etik ve hizmet sunumu artırma konusunda ne gerekirse onun yapılabilmesidir. Bu doğrultuda hem kendi personelimiz ile hem de Türkiye'nin dört bir yanından çağırdığımız konusunda uzman hocalarımız ile bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘AMAÇ, GELEN VATANDAŞI AİLESİNDEN BİRİYMİŞ GİBİ KARŞILAMAK’

Amaçlarının Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan kişilerin kendilerine gelen vatandaşlara ailesinden bir bireymiş gibi davranmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kurçenli, “Gelen vatandaşa nasıl yardımcı olabilirim, onun sorununu nasıl çözebilirim, düşüncesini personelimize aşılamaya çalışıyoruz. Sadece bizim personelimiz için değil, burası aynı zamanda Rize personeline ait olduğu için şehre ve tüm Karadeniz'e karşı bir sorumluluğumuzun olduğu bilincindeyiz. Geçen sene itibari ile başladığımız bu eğitimlere ilçelerimizi belediyeleri ve belki de sağlık personellerini de içerisine katarak genişletmek istiyoruz" diye konuştu.Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli ve Başkan Yardımcısı Mustafa Özden, basın mensuplarıyla beraber devam eden derslere girerek kursiyerlerle görüştüler.

'BİZE BU EĞİTİM ÇOK ŞEY KATTI'

15 günlük bir eğitim için Ankara'dan Rize'ye geldiğini ifade eden kursiyer Yaren Yıldırım da eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını belirterek şöyle konuştu: "Çok güzel farklı bir deneyim oldu. İşimi severek ve hakkıyla yapmayı öğrendim. Gelen vatandaşa nasıl davranmamız gerektiğini öğrendim. Bizim üstlerimizin bize nasıl davranması gerektiğini öğrendik. Bize bu eğitim çok şey kattı. Burada farklı adliyelerden gelen kişilerle tanıştık. Rize'yi çok beğendik. Yaylalarını turizm yerlerini gezdik çok güzel bir yer. Bize çok iyi davrandılar. Eğitim merkezin şartları çok iyi. Bizi burada eğiten ve misafir eden herkese çok teşekkür ediyorum"