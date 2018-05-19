DHA YURT BÜLTENİ - 7

Ege'de 19 Mayıs coşkusu EGE Bölgesi'ndeki illerde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. AYDIN

Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Saat 09.00'da Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Adnan Menderes Stadı'nda sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından öğrenciler, 19 Mayıs'la ilgili şiirler okudu. Halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin tekvando gösterileri yoğun alkış aldı. Özel İsabet Okulları Çocuk Mehteran Takımının çaldığı marşlar, ayakta alkışlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için gençlik haftasında yapılan spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Vali Yavuz Selim Köşger verdi. Vali Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz, İl Jandarma Komutanı Albay Selahatttin Acara ve Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, öğrencilerin açtığı standı gezerek ebru sanatını yakından inceledi.

DENİZDE GÖSTERİ YAPILDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de kutlamalar Atatürk Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlama törenine geçildi. Kaymakam Muammer Aksoy, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, vatandaşlar ve öğrenciler törene katıldı. Öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve gençliğin Ata'ya cevabını okudu. Halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Kutlamalarda en büyük ilgiyi, denizde yapılan gösteriler gördü. Su sporları merkezleri ile gezi teknelerinin yarattığı görsel şölen büyük ilgi çekti. Parasailing ile Türk bayrağının dalgalandırılması, sürat motorları ile jet ski'lerin gösterisi alkış aldı. Limanda demirli Celestyal Olympia isimli kruvaziyer gemisindeki turistler de gösterileri ilgiyle izlendi.

DENİZLİ

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile diğer protokol üyeleri törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından spor kulüpleri ve okullardaki öğrenciler, çeşitli spor dallarında gösterileri yaptı. Gençlik Merkezi kursiyerleri de halk oyunları gösterisi sundu. Törende, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara katılıp dereceye giren başarılı sporculara ödül verildi. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a Bandırma vapuruyla yanaşmasının maketle canlandırılmasıyla tören sona erdi.

UŞAK

Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan'ın Atatürk Anıtı'na gençlerle birlikte çelenk sunmasıyla program başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterileri ve okunan şiirlerle sürdü. Uşak Valisi Salim Demir, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve protokol üyeleri törene katıldı. Törende, spor kulüpleri ve okullardaki öğrenciler, spor branşlarından gösteriler sundu.

MUĞLA

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen birçok etkinlikle kutlandı. İlin merkez ilçesi Menteşe'deki kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, 81 ili dolaştıktan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tekrar Muğla'ya getirilecek olan Türk bayrağını, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyelerine teslim etti. Gençlik yürüyüşünün ardından etkinlikler, Muğla Atatürk Stadyumu'nda sürdü. Muğla Valisi Esengül Civelek, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve sporcuların katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz'ın konuşmasının ardından düzenlenen bando, oratoryo, lirik dans, güreş, tekvando, halk oyunları, aikido ve okçuluk gösterileri büyük alkış aldı.Ayrıca Muğla Bisiklet Ekibinin Samsun Valisi Osman Kaymak'tan teslim aldığı Türk bayrağını ise Muğla Valisi Esengül Civelek'e takdim edildi. Ardından tören sona erdi.

MANİSA

Manisa'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşle başladı. Protokol üyeleri ve gençler, Türk Bayrakları ve mehter takımı eşliğinde yürüdü. Atatürk Spor Salonu'nda süren programa; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilli Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve bürokratlar da katıldı. Geçmiş yıllarda Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda açık alanda yapılan törenin bu yıl meydanda ramazan çadırlarının bulunması nedeniyle, Atatürk Spor Salonu'na alınması katılımı azalttı. Törende Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yunus Öztürk, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Ardından gençler; güreş, jimnastik, muay thai, eskrim ve halk oyunları gösterisi sergiledi.

CHP ÖNCÜLÜĞÜNDE GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde de bir yürüyüş düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Eğitim İş üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Sultan Camisi önünden başladı. Akhisar Göçmen Bandosu'nun marşları, yürüyüşe renk kattı. Yol boyunca Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyen kalabalık, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Burada CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kalabalık İzmir Marşı söyleyerek alanda ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(DENİZLİ)

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- Törenden görüntü

- Protokolden görüntü

- Gösterilerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (AYDIN)

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- 19 Mayıs töreninden görüntü

- Mehteran takımı

- Tekvandocu öğrencilerin görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(MUĞLA)

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- 19 Mayıs kutlamalarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(MANİSA )

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- Yürüyüşten genel görüntü

- Atatürk Spor Salonu'nda genel görüntü

- Gençlerin bayrak sallaması

- Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün konuşması

- Spor gösterilerinden görüntü

- CHP'lilerin Cumhuriyet Meydanı'nda bando eşliğinde görüntüsü Haber- Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA) =========================================== Sivas'ta 19 Mayıs törenle kutlandı Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak gençlik yürüyüşü ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yürüyüşe Vali Davut Gül, Sivas 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç'ın yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüş kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi bahçesinde halk oyunları, muay thai, jimnastik gösterileri, wushu gösterileri sergilendi. Program halat çekme yarışması ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Anıta çelenk sunulması

-Folklor ve spor gösterileri

-Halat çekme yarışması Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) =========================================== Kilis'te 19 Mayıs coşkusu Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, spor salonunda devam etti. Vali Mehmet Tekinarslan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, daire amir ve müdürlerinin katıldığı etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşlalar yapıldı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından sergilenen tekvando ve karate gösterisi büyük ilgi gördü. Davetliler, sporcuların şovlarını ayakta alkışladı. Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisiyle etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Saygı duruşuve İstiklal Marşı

- Tekvando, judo, folklor gösterisi

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) =========================================== Bursa'da 19 Mayıs coşkusu Bursa’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, yürüyüş,dans ve spor gösterileriyle devam etti. Törende İstiklal Marşı söylenirken, işaret diliyle de eşlik edildi.

Bursa'daki kutlamalar sabah erken saatlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin’in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Tophane Saltanat Kapısı’ndan Heykelönü’ne yürüyen yüzlerce katılımcı, Kent Müzesi önündeki tören alanında yürüyüşü sonlandırdı. Kent Müzesi önündeki törene Bursa Valisi İzzettin Küçük, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilkokul, lise ve üniversiteli öğrenciler çeşitli spor ve dans gösterileri yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tören ve gösterilerden görüntü

-İstiklal Marşı'nın işaret dili ile okunması

-Genel ve detay SÜRE: 3 dk 20 sn,BOYUT: 373 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) =========================================== Edirne'de 19 Mayıs törenleri 19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Edirne ile Keşan ilçesinde düzenlenen etkinlerle kutlandı. Edirne’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 09.30’da 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Öğrencilerin yer aldığı kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyıp Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür vekili Zekeriya Bayrak Atatürk Anıtı'na öğrencilerle birlikte çelenk sundu. Törene Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

KEŞAN'DAKİ ETKİNLİKLER

Keşan'da saat 09.30’da, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi Atatürk anıtına sunularak, saygı duruşunda bulunuldu, ardından da belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Keşan Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Buradaki törenin ardından Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşların oluşturduğu kortej, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne yürüdü. Buradaki etkinliklerle de Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Safiye Erol Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Özel Uğur Anadolu Lisesi halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Görüntü Dökümü:

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(EDİRNE)

-Yürüyüş korteji

-Türk bayrağı

-Atatürk anıtı ve çelenk sunulması

-Genel görüntüler

(KEŞAN)

-Atatürk anıtına çelenk sunulması

-Törene katılanlar

-Halk oyunları gösterileri

-Kortej yürüyüşü

-Detaylar Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA) ============================================ Amasya’da 19 Mayıs bayramı kutlandı Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99’uncu yılı coşkuyla kutlandı.

Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk töreni sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki ilk tören sona erdi. Çelenk sunma törenine Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. İkinci program Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Program çeşitli gösteriler sunulması ile devam etti. Yapılan çeşitli gösteriler ve etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalarda dereceye giren spor takımlarına protokol tarafından altın hediye edildi. Halk oyunları ekibinin “Amasya Oratoryosu kurtuluşö adlı gösteriminde öğrenciler gösteri esnasında spor salonu tavanından dev Türk bayrağı indirdi. Program protokolün öğrencilerle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-19 Mayıs kapalı spor salonu öğrenciler detay

-Protokolün öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması detay

-Öğrencilerin hazırladıkları etkinliklerden detay

-Gösteri esnasında tavandan dev Türk bayrağı indirilmesi detay

-Diğer detaylar -(SÜRE: 4:58-BOYUT 557 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) =========================================== Burdur'da 19 Mayıs kutlaması Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Atila Aksoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra Aksoy ve beraberindeki sporcular Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu'nu ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Atila Aksoy, "Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıldönümü, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs" dedi. Öğrenciler tarafından spor gösterileri ve şiir okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı okunduktan sonra 19 Mayıs dolayısıyla il genelinde okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon resim ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali Vekilini ziyaret

- İstiklâl Marşı

- Atila Aksoy'un konuşması

- Spor gösterileri ve şiir okunması

- Atatürkün gençliğe hitabı ve gençliğin cevabı

- Ödül töreni

- Detay 294 MB /// 04.58"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) =========================================== Kuyumcudaki 250 milyarlık silahlı soygun kamerada Gaziantep'te kar maskesi ve eldiven takan silahlı 3 kişi girdikleri kuyumcudan yaklaşık 250 milyar lira değerindeki 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lira çaldı. Şüphelilerin 2 dakika 50 saniyede gerçekleştirdiği ve güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen soygunu yapan 3 kişi, ziynet eşyası ve paralarla yakalandı.

Olay, dün Üniversite Bulvarı'ndaki kuyumcuda meydana geldi. Kar maskesi takıp ellerinde tabancalarla kuyumcuya giren E.İ., C.G. ve E.İ., işyeri sahibi N.W. ile çalışanı N.A.'ya silah doğrultup tezgahta ve raflardaki 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı alıp kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamera görüntüleri ile işyeri sahibi ve çalışanının tarifiyle aynı renk ve model araçlar üzerinde yapılan çalışmayla şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte olduğu belirlendi. Ekipler, PTS geçişlerinin detaylı incelenmesiyle şüphelilerin kullandığı aracın plakasının 44 EJ 138 olduğu belirlendi. Ekipler, kimliklerini belirlediği E.İ., C.G. ve E.İ.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kuyumcudan çaldıkları 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar, 4 bin 350 lira ile olayda kullandıkları 2 tabanca, 13 adet kurşun, 3 kar maskesi, 6 eldiven ve elektro şok cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

2 DAKİKA 50 SANİYE SÜREN SOYGUN KAMERADA

Şüphelilerin işyerini soyması güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. 2 dakika 50 saniye süren soygun görüntülerinde, kar maskesi ve eldiven takan 3 kişinin girdikleri kuyumcu sahibi ile çalışanına tabanca doğrulttuğu görülüyor. Görüntülerin devamında 3 şüpheliden 2'sinin işyeri sahibi ile çalışanına tabanca doğrultuğu diğer şüphelinin ise altın ve paraları çöp poşetine doldurduğu yer alıyor. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin, vitrin önünde duran işyeri çalışanı N.A.'yı, yere yatırdıkları da yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Soygun anı

- Şüphelilerin altın ve paraları çalması

- Silah doğrultulan işyeri sahibi ve çalışanı

- Ele geçirilen para ve altınlar

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB, 6 MB

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,(DHA) =========================================== Ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı Bolu’da, Abant Tabiat Parkı yolunda cipin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu’na seyir halinde olan Cemil Mesut Koç idaresindeki 81 KC 093 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte aynı araçta bulunan Zeyneti Koç ve Reyhan Akgün yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.