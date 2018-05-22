DHA YURT BÜLTENİ - 7

FETÖ' den aranan Eski Emniyet Müdürü Zeki Güven Eskişehir' de böyle yakalandı CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın firari sanıklarından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube eski Müdürü Zeki Güven ile 'örgüt üyeliği'nden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Güven çifti, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

FİRARİ SANIK TANINMAK İÇİN SAKAL BIRAKMIŞ

Eskişehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde eşi eski hakim Sevda Güven (45) ile birlikte yakalanan eski istihbarat müdürü Zeki Güven'in (48) tanınmamak için sakal bıraktığı belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde gözaltında tutulan Zeki Güven'in CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıkları arasında olduğu, eski hakim olan eşi Sevda Güven'in ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun sulh ceza hakimliğince terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Zeki Güven in ARŞİV görüntüsü

-Zeki Güven in yakalanma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-Eskişehir Emniyet Müdürlüğü nün bahçesinde polisler arasında sağlık kontrolüne götürülürken

-Eşiyle fotoğrafları Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA) =========================================== Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı Çanakkale'de bindiği özel halk otobüsünde rahatsızlanan genç kızı, otobüs şoförü Ali Kurum (38) hastaneye ulaştırdı. Otobüste yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çanakkale-Kepez seferini yapan evli ve 2 çocuk babası Ali Kurum yönetimindeki 17 H 0084 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden genç kız, aniden fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine 20 yıllık otobüs şoförlüğü yapana Ali Kurum, aracın yönünü hastaneye çevirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Otobüs şoförü Ali Kurum, "Çanakkale'den Kepez'e doğru gelirken civarında yolcular, birinin rahatsızlandığını söyledi. Ben de durdum. Baktım baya bir rahatsızlanmış, bayılmış, düştü kendiside arabanın içerisinde. Yolculardan birisi ambulansı aramamı söylediler. Aradım. O esnada üniversite hastanesinin yakın olduğunu düşündüm. Otobüs içindeki yolcularında onayını alarak, rahatsızlanan yolcuyu, diğer yolcularla birlikte hastaneye götürme kararı aldık. Hastaneye yetiştirdik. Rahatsızlanan yolcunun kendisiyle görüşüp sağlığı hakkında bilgi almak istiyorum" dedi. Genç kızın bayılma anı ve ardından otobüste yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel Halk Otobüsü şoförü Ali Kurum ve otobüsten görüntü

-Özel Halk Otobüsü içindeki güvenlik kamerası görüntüleri Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ========================================= Kaçakları taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde, içinde 71 kaçak göçmenin bulunduğu kapalı kasa kamyonet, yoldan çıkarak takla attı. Kazada Afganistan uyruklu 1 göçmen öldü, 12'si ağır 70 göçmen de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erciş ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda kaçak yollarla girdikleri belirtilen yabancı uyruklu 71 göçmeni taşıyan kapalı kasa kamyonet, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Afganistan uyruklu 1 göçmen öldü, 12'si ağır 70 göçmen de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ise kazanın ardından kaçıp, ortadan kayboldu. Kaza yapan kapalı kasa kamyonette 33 Afganistan, 32 Pakistan ve 6 Bangeledeş uyruklu toplam 71 kaçağın bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçakların hastaneye getirilişi

-Yaralılıların sediye ile taşınması

-Ambulans ve hastane çevresinden detaylar Haber:Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) =========================================== Komşusunu, öldürmeden önce çay ısmarlamış Konya'da, konuşmak için ıssız yere götürdüğü komşusu Hüseyin Yeni'yi (29) tüfekle vurup öldüren Ramazan Ata (31), yakalandı. Komşusunu, boşandığı eşini rahatsız ettiği için öldürdüğü ileri süren Ata'nın ifadesinde, olay öncesi Yeni'ye çay ısmarladığını, ardından da ıssız yere götürüp vurduğunu söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Ünan Caddesi Aslım çöplüğü yakınında meydana geldi. İşsiz Ramazan Ata, inşaat işçisi komşusu Hüseyin Yeni'yi, konuşmak için ıssız bir yere götürdü. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Ramazan Ata, aracından aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Yeni'ye doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yeni, kanlar içinde yere yığıldı.

'KARDEŞİNİ VURDUM GELİN ALIN'

Olayın ardından Hüseyin Yeni'nin ağabeyi Hasan Yeni'yi arayan Ata, bulunduğu bölgeyi tarif ederek, "Kardeşini vurdum; gelin, alın" dedi. Belirtilen noktaya gelen Hasan Yeni, kardeşini kanlar içinde yer hareketsiz yatarken buldu. Yaralı Hüseyin Yeni, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Yeni, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ARACI VE TÜFEĞİ TERK ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ramazan Ata'nın memleketi Aksaray'a kaçtığını tespit etti. Aksaray'a giden ekipler, olay günü kullanılan otomobili ve tüfeğini terk edilmiş buldu. Ata'nın izini süren polis, şüphelinin tekrar Konya'ya döndüğünü ve merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye giden polis, Ata'yı kamyonetle seyir halindeyken yakaladı.

EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU

Gözaltına alınıp Konya'ya getirilen Ramazan Ata, öldürdüğü komşusu Hüseyin Yeni'nin boşandığı eşini sürekli rahatsız ettiğini ileri sürdü. Ata'nın ifadesinde "Eşim Fatma K.'dan (27) 4 yıl önce boşandım. İki çocuğumuz vardı. Hüseyin Yeni, eşimi sürekli rahatsız ediyormuş. Mahallede dedikodu almış yürümüş. Ben de bunu duyunca eşime sordum. Eşim de Hüseyin'in kendisine attığı tehdit içerikli diğer mesajları gösterdi. Hüseyin'in ailesiyle de konuştum. Bir daha eşimi rahatsız ederse onu öldürürüm, dedim. Olay akşamı mahalleye gittim. Hüseyin'e , 'Gel konuşalım' dedim. Oda arabaya bindi." dediği öğrenildi.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ÇAY İÇMİŞLER

Cinayet öncesi birlikte çay içtiklerini belirten Ata, "Hüseyin'i mahalleden aldıktan sonra arabayla Eski Garaj mevkiine gittik. Orada birlikte çay içtik. Daha sonra onu Aslım çöplüğünün oraya getirdim. Arabadan aşağıya inip konuştuk. Eşimi neden rahatsız ediyorsun, dedim. O da bana yok öyle bir şey, dedi. 'Ben su içeceğim sende ister misin?' dedim. O da ben içmeyeceğim, dedi. Ben de su almaya gider gibi arabaya gittim. Tüfeği alıp üzerine doğru ateş ettim. Daha sonra ağabeyini arayıp haber verdim" dedi.

NAMUSSUZLUK YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM

Hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan poliste 19 kaydı bulunan Ramazan Ata, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ata, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, "Namussuzluk yaptığı için öldürdüm. Hakketti. Eşimi rahatsız ediyordu" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Olay yerinde polisin inceleme yapması Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA) =========================================== 6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi Kilis’te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaat eden 9 bin 700 kişiden 3 bin 250’si için kura çekimi bugün de sürdürüldü.

Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 9 bin 700 kişi, iş başvurusunda bulundu. Yoğun başvuru üzerine, işe alınacak kişilerin noter huzurunda kura çekimiyle belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından dün Kilis Spor Salonu'nda başlanan kura çekimine, bugün de devam edildi. Salonu dolduranlar, kura çekimini meraklı gözlerle takip etti. Kurada ismi çıkanlar, sevinç yaşarken, çıkmayanlar ise üzüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Spor salonu ve katılımcılar

- Noterin çekiliş yapması

- İşe başvuranlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA) ========================================= 2 yıl önce işlenen kar maskeli cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 2 yıl önce otoparktan aracıyla çıkarken kar maskeli bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Murat Berber(35) cinayetiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 26 Haziran 2016'da Çaycuma Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Berber, arkadaşları Niyazi S., Taner A., Mücahit T. ve Fatih B. ile birlikte kahvede sohbet ettikten sonra evine gitmek için otoparktaki aracına bindi. Murat Berber'in arkasından gelen kar maskeli bir kişi, tabancayla aracın içine ateş etti. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Murat Berber, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli bir kişinin otomobildeki Murat Berber'e kurşun yağdırdığı görüldü. Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 2 yıl süren çalışmalarda polis, toplanan delil ve istihbarat çalışmalarının ardından Ş.U.T., T.G., E.V., R.A., D.T., M.T. R.M., Ö.K. ve F.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.A. ve M.T. sevk edildikleri Çaycuma Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Ş.U.T., T.G., E.V. ve D.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.M., Ö.K. ve F.Y.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ölen Murat Berber ile birlikte sahte altın dolandırıcılığı yaptıkları iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayet anı güvenlik kamerası

-Murat Berber'in fotoğrafı Süre: (1.54) Boyut: (212 MB)

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ========================================= Sezonun ilk yolcu gemisi Bodrum'a geldi Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk seferini, Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Marella Discovery 2', ilçeye ilk seferini gerçekleştirdi. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz 1834 yolcu ve 744 personelle kentte demir attı. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih etti. Bazı turistler de ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Şehir merkezine yürüyerek inmeyi tercih eden turistler, Bodrum manzarasını da fotoğrafladı. Geminin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya şehrine gideceği öğrenildi. Geminin yaz aylarında Bodrum'a 3 sefer daha yapacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolcu gemisinden görüntü

- Gemiden inen turistlerden görüntü.

- Yürüyüş yapan turistlerden görüntü. Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA) ========================================== Teknoloji devlerine, teknoloji satıyorlar Gaziantep'te, girişimci 2 mühendis, dünyada benzeri olmayan akıllı saat geliştirdi. Türk mühendislerin geliştirdiği saatler; ABD ve Japonya gibi teknoloji devi ülkeler başta olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediliyor.

Gömülü Sistem Mühendisi Mustafa Tülü ve arkadaşı Tasarım Mühendisi Enes Çaldır, büyük bir firmada başmühendis olarak çalışırken işten ayrılarak kafede çalışmaya başladılar. Bu süreçte hafta sonları ve akşamları üzerinde çalıştıkları akıllı saati geliştirerek 'Argex' adında firma kurdular. Gaziantep Teknokent'e çalışmalarını sürdüren 2 girişimci seri üretime geçirdikleri 'watchX' isimli saati dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Dünyada benzeri olmayan saat özellikle çocukların ve gençlerin elektronik ve programlama öğrenmelerini ve bunu geliştirmelerini hedefliyor. WatchX adlı saate en çok ilgiyi dünyaca ünlü teknoloji firmalarının bulunduğu Japonya ve ABD gibi ülkeler gösteriyor. Firmanın ortaklarından Mustafa Tülü, watchX'in diğer akıllı saatlerden en büyük farkının programlanabilir olması olduğunu ifade ederek şunları dedi: "watchx bizim ortağım Enes ile beraber hafta sonları ortak yürüttüğümüz bir projeydi. Sonra çalıştığımız işyerinden ayrılarak bu projeyi hayata geçirmek istedik. Daha sonra popüler bir kafede çalışmaya başladık ve boş zamanlarımızda ürünümüz üzerinde çalıştık. Sonra Gaziantep Üniversitesinde bir yer edindik ve şimdi Teknopark'ta kendi ofisimiz var. Watchx giyilebilir bir geliştirme kartı. Yaklaşık olarak 45 ülkeden bine yakın kullanıcısı mevcut. Watchx'i normal bir saatin dışında sürükle bırak kodlama mantığıyla programlayıp, en basit olarak bir zıplama sayar, yükseklik ölçen bir saate ya da sıcaklık ölçen bir saate çevirmek mümkün. Bunları çok basit olarak sürükle bırak mantığıyla yapabiliyoruz. Ayrıca mevcut aksesuarlarla bir oyun konsolu ya da bir robota dönüştürebiliyoruz. Şu an Amerika ve Japonya başta olmak üzere, İngiltere, Almanya, Danimarka, Güney Kore gibi ülkelere satışımız mevcut. Aynı zamanda Amerika'da ki büyük kodlama ve sistem eğitimi veren organizasyonlar da en büyük müşterilerimiz arasında. Daha çok 9 yaş ve üzeri çocukların robotik kodlama eğitiminde aktif olarak kullanılıyor. Müşterilerimizin bizi tercih etme sebebi kodlamayı masa başında değil de çocukların ve gençlerin bileğine takarak günlük hayatta kullanarak öğrenmesine imkan sağlıyor. Artık çocuklarda da obezite büyük bir tehdit, aktif kodlama dediğimiz sadece bizim sunduğumuz bir teknikle çocuklar kodlarken, aynı zamanda kodladıkları örnekleri hareket halinde test edebiliyorlar. Biz bunu aktiviteye teşvik edici programla olarak adlandırıyoruz." Seri üretimine başlanan saat internet üzerinden de yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Akıllı saat

- Akıllı saate program yüklenmesi

- Akılıl saatin oyun konsolu olarak kullanılması

- Saatin robot kontrolü için kullanılması

- Mustafa Tulu ile röp.

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 649 MB

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA) ============================================ Köyüne dönen gurbetçi, kuşkonmaz üretimine başladı Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Tutmaç köyünden Hollanda'ya giden Hilmi Sağlam (66), 43 yıl sonra döndüğü ülkesinde kuşkonmaz üretimine başladı.

Hilmi Sağlam, 1974 yılında çalışmak için Hollanda'ya gitti. Burada çeşitli fabrikalarda çalışırken Hollandalı çiftçilerle tanıştığını belirten Hilmi Sağlam, kuşkonmaz üretimini öğrendiğini söyledi. Hollanda'da emekli olan Hilmi Sağlam, kuşkonmaz üretimini Oltu'daki bir dönümlük arazisinde yapmaya karar verdi. 2 yıldır kuşkonmaz üretimi yaptığını anlatan 5 çocuk babası Hilmi Sağlam, "Emekli olduktan sonra ülkeme dönüş yaptım. Yazları memleketimde kışları Hollanda'da geçiriyorum. Hollanda'da öğrendiğim kuşkonmaz üretimini köyümde de yapmaya karar verdi. Kuşkonmaz çok faydalı bir bitki. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin. Özellikle Akdeniz ülkelerinde kuşkonmaz, enginar, börülce, semizotu gibi bitkiler sıkça tercih ediliyor. Kuşkonmazı üreterek satmaya başladım. Kilosunu 10 liradan Eskişehir'de anlaştığım bir şirkete satıyorum. Herkesin bu ürünle tanışmasını istiyorum. Üretmek isteyenlere ücretsiz tohum verebilirim. Çok faydalı olduğundan herkesin ekmesini istiyorum" dedi. Tarım sektöründen emekli olan Gürbüz Tokgöz ise Hilmi Sağlam'ın çabasını takdir ettiğini belirterek, kuşkonmaz üretiminin yayılması için kendilerinin de kuşkonmaz üretimi yapmayı düşündüklerini aktardı.