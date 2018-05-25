DHA YURT BÜLTENİ-7

Görüntü Dökümü

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- Havalimanından görüntü

- Şehir turundan görüntü

- İnce'nin camiye gelişi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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3)ÇIRAY, İYİ PARTİ'NİN İLK İCRAATINI AÇIKLADI: OHAL'İ KALDIRACAĞIZ

İYİ Parti İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Partili bazı belediye başkanlarının görevden alınmasını hatırlatarak, "Metal yorgunluğu gerekçesiyle belediye başkanlarını görevden aldılar. Bizzat metal yorgunu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu. Çıray, İYİ Parti'nin ilk icraatının da OHAL'i kaldırmak olacağını öne sürdü. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, 27'nci dönem milletvekili adaylarını, kamuoyuna tanıttı. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, adayların tamamı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Salonda "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları atıldı. Salonda üzerinde "Kurtar bizi Meral Abla" yazılı pankartlar yer aldı. İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili adayı Aytun Çıray, AK Parti'nin bazı belediye başkanlarını görevden almasını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Bu dönemde iktidarı almaya hazır olduklarını söyleyen Çıray, "Devlet ciddiyet ister. Bu sabah kalktığımızda dolar 4.80 rekorunu kırdı. 3 puan faiz artışına rağmen olan bu. Türkiye üretemez hale gelmiş. Türk milletinin hane halkı gelirinin yarısı borç öder hale gelmiş. Bir ülkede tasarruf oranı yüzde 12'ye düşmüş

Burada yatırım yapamazsınız. Biz gidersek batarsanız dediler. İşte biz bunların bu silahını ellerinden aldık. Türkiye'de istikrarsızlıktan söz ediyorsak bu iktidar, istikrarsızlığın kaynağıdır. Yeninin yerini hiçbir şey tutamaz. Türkiye'de yenilik İYİ Parti ve Meral Akşener'dedir. Bu yeniliği iktidar partisi fark ettiği için bir takım belediye başkanlarını istifa ettirdiler. Bu imaja da 'metal yorgunluğu' dediler. Bizzat metal yorgunu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

ÇIRAY İYİ PARTİ'NİN İLK İCRAATINI AÇIKLADI

Parti kurulurken bir çok zorlukla karşılaştıklarını açıklayan Aytun Çıray, seçimleri kazandıklarında ilk işlerinin Olağanüstü Hal'i (OHAL) kaldırmak olacağını öne sürerek, şöyle konuştu: "İYİ Parti tek adam devletine giden yolun önündeki en büyük engeldir. Tarih başta genel başkan olmak üzere hepimize bir görev verdi. Atatürk'ün kurduğu bu büyük cumhuriyeti yeniden çok partili hayatta yaşatma misyonuna sahibiz. Bunu başarmaya gelecek dönemler için mecburuz. Çocuklarımızın nasıl yaşayacağına biz karar vereceğiz. Bu süreçte kimseyi dışlamadan Türkiye'yi, rejimi yeniden rayına oturtacağız. İlk yapacağımız iş, OHAL'i kaldırmak olacak. Ayıp, Türkiye'nin OHAL'de seçime gitmesini ayıplıyorum. Bu milleti küçük düşürmektir. Biz dünyada bunu hak etmiyoruz. Bir milletten korkan yöneticiler olur mu? Protestodan korkan yönetici olur mu? 'İnsanlar yürümesin, terör olur' diyorlar. Senin görevin teröristleri korumak değil, özgürce yürümek isteyenleri teröristlerden korumaktır. Gençlerden korkuyorlar. Arkadaşlarımızın kurdukları çadırlara saldırıyorlar. Bu millet için bunlar vız gelir tırıs gider. Kurtuluş Savaşı vermiş bir milleti korkutabilirler mi? Türkiye'de hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. En iyi projemiz, parlamenter sistemi bu ülkede inşa etmek."

Aday gösterilmeyenlere de seslenen Çıray, "Kırılan olduğunu sanmıyorum. Aday olanlara teşekkür ediyoruz. 600 kişi yazmak zorundaydık, şartlar böyleydi. Dağ taş dolaşacağız. Biz işimizi yapacağız. Bu salon bir iktidar müjdecisi" dedi.

'BENİM RAKİBİM BİNALİ YILDIRIM'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da konuşma yaptı. Dervişoğlu, "Başka siyasi partilere tanınan hakların demokrasi, hukuki adalet çiğnenerek İYİ Parti'den esirgeneceğini tahmin etmiyorduk. Bu ceberut iktidara rağmen hala halk hukuk, demokrasi ve adaletin varlığına inanmak istiyor. Partimiz kurulduğu günden itibaren bu ceberut iktidarın ve yandaşlarının tuzaklarını aşmaya çalışıyor. Onun için de bazı işler acele yapılmak zorunda kalınıyor" diye konuştu. MHP'de siyaset yaptığı günleri de hatırlatan Dervişoğlu, şöyle dedi:

"İzmir'de başka bir partide 10 yıl il başkanlığı yaptım, iktidar olduğu dönemde de teşkilat yöneticisiydim. Böyle bir siyasi atmosfer görmedim o partide. Şimdi İYİ Parti'de baktım ki herkes iyiye hasret kalmış. Genel merkezimiz İzmir adaylıklarıyla dolmaya başladı. Bu sevindirici ama genel merkezi zorlayan bir durumdu. Genel merkezimiz kardeşler, dostlar, iyiler arasında bir tercih yapmak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldı. Aday adayı olan yüzlercesi de iyiydi, hizmet etmek kapasitesine sahip insanlardı. Ama her iki listeye de 14 kişi yazılmak zorundaydı. Aday arkadaşlarımızın emeklerine saygı duyuyorum. Akıttıkları terlerin şahidiyim. Zor bir süreçten geliyorlar, en azından onlar da benim kadar birinci sırayı hak ediyorlar. Bizim iki bölgede 28 adayımız var ama İzmir'in tek adayı var. O da Meral Akşener'dir. Her iki bölge de adaylarımızla çalışacağız. Genel sekreterimiz ikinci bölgede, rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Benim de rakibim Başbakan Binali Yıldırım. Ama Meral Akşener'in ismi bu ikisine de yeter."