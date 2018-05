DHA YURT BÜLTENİ - 7

'CEMAAT, İÇİNDE OLDUĞUM DÖNEMDE ÖRGÜT DEĞİLDİ'

Örgüte kurban, burs ve himmet adı altında bağışlarda bulunduğunu, ancak kimseden zorla himmet toplamadığını söyleyen Çıkmaz, örgüt toplantılarında genellikle dini içerikli sohbetler yapıldığını söyledi. Çıkmaz, şöyle konuştu: "2014 yılının başından itibaren toplantılara katılmadım. Sadece şirketlerimin işleriyle ilgilendim. İyi ve güzel günlerde birlikte olduğumuz arkadaşlarımdan bir anda kopmak çok zor oldu. Ben vatanını ve milletini seven, sözüne itibar edilen, Çorum'un sayılı işadamlarından biriyim. Birçok kez vergi rekortmeni oldum. 2010 yılında Çorum’da vergi rekortmeni olduğum dönemde, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, plaket vermişti. Sudan'da 6 ay önce tutuklandım. Beni, Türkiye'deki suçlardan dolayı cezaevine attılar. Üç ay Sudan'da cezaevinde kaldım. Çok kötü şartlarda kaldım. Ben vejeteryanım. Vücuduma et, et ürünleri ve et suyu girince rahatsızlanıyorum. Arapça bilmediğim için orada derdimi de anlatamadım. Daha sonra beni Türkiye'ye getirdiler. Ben terörist değilim. Cemaat, benim içerisinde olduğum dönemlerde örgüt değildi." 17-25 Aralık süreciyle birlikte örgütle bağını kopardığını belirten Memduh Çıkmaz, "Allah rızasını düşünerek 17-25 Aralık sürecine kadar örgütün toplantılarına katıldım, yardımda bulundum, bağış yaptım. Zaten o süreçten sonra örgüt ile bağımı kopardım. 15 Temmuz'da o hain darbe girişimi yapan, o kadar insanı şehit edip, yaralayan bu canilerle geçmişte bir arada olduğum için üzgün ve pişmanım" dedi. İşadamı Çıkmaz’ın ardından diğer 20 sanık da savunmasını yaptı. Sanıklar, suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini istedi.