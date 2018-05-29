DHA YURT BÜLTENİ-7

Karadeniz Sahil Yolunda ulaşım aksıyor /EK KARADENİZ SAHİL YOLUNDA HEYELAN TEMİZLİĞİ

Giresun'un Espiye ilçesinde şiddetli yağışla birlikte oluşan heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, tünel girişinde tek yönde ulaşıma kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin kapanan tünel girişini açma çalışmaları sırasında yolda oluşan araç kuyrukları da normale döndü. Bölgede yağmur yağışı da şiddetini azalttı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yol temizlik çalışmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA) ============================================== Yangında 60 dönüm buğday tarlası yandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 60 dönüm buğday arazisi kül oldu.

Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi Kemer Mevkii'nde yer alan buğday arazilerinde dün (pazartesi) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada bazı tarla sahipleri, balya haline getirdikleri ekinleri traktörlerle kurtarmaya çalıştı. Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Çiftçilerin yaklaşık 60 dönümlük ekili arazisi kül oldu. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, etrafta elektrik tellerine çarpan kuşlara rastlandı. Yangının kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlarla başlamış olabileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------- - Yangından görüntü

- Tarla sahipleri traktörle ekinleri kurtarmaya çalışırken Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) =========================================== AK Parti Milletvekili Keşir: Kim böyle bir cümle kuruyorsa FETÖ'nün ağzı ile konuşuyordur AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir kulağına 'Tayyip Erdoğan'a oy verilecek, milletvekili seçimlerinde bakacağız' diye fısıltılar geldiğini belirterek, "Milletvekilliği seçimlerinde kendince ders vermek ve bir daha düşünmek isteyenler yeni sistemde Tayyip Erdoğan, başkomutanı askersiz bırakmak isteyenlerdir ve bu FETÖ oyunudur. Kim böyle bir cümle kuruyorsa bilin ki FETÖ'nün ağzı ile konuşuyordur " dedi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katılan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mazlumların umudu olduğunu belirterek, "Dünyaya meydan okuyan bir liderin arkasındayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, emperyalist güçlere açık açık meydan okuyan bir lidere sahibiz. Bu öyle büyük bir nimettir ki yurt dışına çıktığınızda ziyaret ettiğiniz kişilerin ağzından Recep Tayyip Erdoğan'ı duyarsınız. Her biri kendi ülkesinde böyle bir lidere sahip olmanın sevdası ile yanar tutuşur. Türkiye'nin umudu değildir sadece Recep Tayyip Erdoğan. Tüm mazlum ve inanmış coğrafyanın umududur" diye konuştu. Ayşe Keşir sokakta bazı şeyler duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Sokakta bazı şeyler duyuyorum. Kulağıma böyle fısıltı gibi geliyor. 'Tayyip Erdoğan'a oy verilecek, milletvekili seçimlerinde bakacağız' diye. Biz 3 arkadaş listelerdeyiz. 51 tane kıymetli arkadaşımız aday adayıydı. Hepsi birbirinden kıymetli. Biz üçümüz daha kıymetli olduğumuz için listelerde değiliz. Takdiri ilahi, bizim yerimizde o arkadaşlardan herhangi biri olabilirdi. Bu bizim kerametimizden kaynaklanan bir durum değil. Bu listelerde isimlerimizin hiçbir önemi yok. Biz yeni sisteme 16 Nisan'da 'evet' dedik. 'Evet' dediğimiz sistemin arkasında durmak zorundayız. Bu sistem güçlü bir parlamentoyu gerektiriyor. Artık hükümetten gelmeyecek kanun tasarıları parlamentoda üretilecek. Ben 3,5 yıllık parlamento üyesiyim. Çoğunluğumuz olmasına rağmen muhalefet az sayıda milletvekili ile sistemi kitlemeye çalışıyor bir görseniz o mecliste. Eğer kulağıma fısıltı gibi gelen sözler, maksadını bilseler o sözlerin nereye vardığını ağızlarına dahi almazlar. Milletvekilliği seçimlerinde kendince ders vermek ve bir daha düşünmek isteyenler yeni sistemde Tayyip Erdoğan, başkomutanı askersiz bırakmak isteyenlerdir ve bu FETÖ oyunudur. Kim böyle bir cümle kuruyorsa bilin ki FETÖ'nün ağzı ile konuşuyordur. Derhal bu kişileri susturun ve derhal ağızlarını kapatın. Derhal ağzını kapatın, bilin ki FETÖ'nün ağzı ile konuşuyordur"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayşe Keşir'in konuşması

-İftara katılanlardan görüntü Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ============================================= Kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin motoruna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burhaniye ilçesi Hürriyet Caddesi’nde kent sakinleri, Hüseyin Kökten’e ait park halindeki 11 SK 620 plakalı kamyonetin motorundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca, itfaiyeye haber verdi. Gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yavru kediyi çıkarmak için yoğun bir çaba harcadı. Kamyonetin altına girip, aracın koltuklarını kaldıran itfaiye erleri, yaklaşık 45 dakik sonra kediyi kurtardı. Kedinin sağlık durumu iyi bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmalarından genel ve detay görüntü

-Kedinin çıkarılmasından görüntü. Haber-Kamera: Sefer TALAY /BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)