DHA YURT BÜLTENİ-7

1)FETÖ'NÜN BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri imamı ve bilgi işlem sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Kayseri'ye getirilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında asker imamı ve örgütün bilgi işlem sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Kemal Zorludemir, Edirne'de, Osman Tulpar adına düzenlenmiş sahte kimlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Örgüt içinde Orhan K. ismini kullanan mühendis Zorludemir, gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü. Kemal Zorludemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) ======================================================

2)TURGUTLU- İZMİR SINIRINDA MAKİLİK ALANDA YANGIN İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinin Sarıçalı Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, 3 hektarlık alan ile tarım arazileri ve meyve bahçelerine zarar verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesi ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesi arasındaki Sarıçalı Mahallesi'nde, dün (salı) saat 18.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir, Turgutlu ve Manisa'dan çok sayıda arazöz yangına müdahale etti. Kuru otlarda başlayan ve ekili araziler ile meyve ağaçlarına da zarar veren yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok sayıda tavuk ve sığır çiftliğinin olduğu alanda, yaralanma ya da ölüm olayının yaşanmaması sevindirdi. Ayrıca bölgedeki Kurt Baba Türbesi, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde zarar görmedi. Yangın 3 hektarlık makilik alana ayrıca tarım arazileri ile meyve bahçelerine zarar verdi. TARLADA DA YANGIN ÇIKTI Öte yandan Turgutlu ilçesinin Çepnidere merası yakınında ise yaklaşık 580 dönümlük biçilmiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Saat 20.30'da bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın saat 01.30'da kontrol altına alınırken, tarlalardaki istiflenmiş çok sayıda saman balyası da yandı.

Görüntü Dökümü

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- Kemalpaşa'daki yangın söndürme çalışmasından görüntü

- Kemalpaşa'daki yangından alevli görüntü

- Kemalpaşa'daki yanan meyve ağaçları

- Turgutlu'daki yangından görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / KEMALPAŞA (İzmir), (DHA) ====================================================== 3)TÜKETİCİLERDEN BANKLARA YÜKSEK FAİZDEN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI GEREKÇESİYLE TEPKİ GELDİ BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 12 bankanın yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını belirterek, "Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine Devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktır" diye konuştu. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz düzenlediği basın toplantısında, bankaların hukuk tanımadığını belirtti. Ülkemizde faaliyet gösteren 12 bankanın, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun 4. Maddesini ihlal ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “Böylelikle tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağlamışlardır. Başka bir deyişle; Ülkemizde faaliyet gösteren en güçlü 12 banka, en güçsüz, fakir ve gariban tüketicilerinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden “deve yüküyleö haksız kazanç sağlamışlardırö dedi.

"GÜÇSÜZÜN KORUNMASI DEVLETİN SORUMLULUĞUNDADIR" Rekabet Kurulu’nun bu uygulamayı 2013 yılında tespit ettiğini ve bankalara gereken cezayı kestiğini belirten Başkan Yılmaz, “Ancak tüketicinin mağduriyetine ilişkin bir çözüm getirmemiştir. Tüketici yine hukuk mücadelesiyle bu mağduriyetini çözmeye çalışmaktadır. Tüketici hukukunun temeli, güçlüye karşı güçsüzün korunmasıdır. Tüm Dünya’da olduğu gibi, güçlüye karşı güçsüzün korunması Devletin sorumluluğundadır. Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine Devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktırö diye konuştu. BANKALARA SESLENDİ Bankalar Birliği’ne de çağrıda bulunan Başkan Yılmaz, “Geliniz, bu sorunu birlikte uzlaşma ile çözelim. Tüketiciyi daha fazla mağdur etmeyelim, tüketicinin hukukuna saygı gösterelim bu sorunu uzlaşarak çözelim diyoruz. Bu haklı çağrımıza cevap almadığımız takdirde hukuk sürecini başlatacağımızın da bilinmesini istiyoruzö ifadelerini kullandı.

HUKUK MÜCADELESİ KAZANILDI Gemlik Şube Başkanı Yusuf Topal’ın bu konudaki hukuk mücadelesini kazandığı ve Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Topal’ı haklı bularak, mağduriyetinin bir katı kadar da eklenerek 5.035.05 TL iadesine karar verildiğine işaret eden Başkan Yılmaz, “Tüketici sahipsiz ve savunmasız değildir. Bu haksız uygulamanın yargıdan döneceğine inancımız tamdır. 2007 ve 2011 yılları arasında mağdur edilen tüketicilerimiz parasal sınırlarına göre Hakem heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine başvurabilirler. Yüzbin TL konut kredisi alan bir tüketiciden ortalama on bin TL’nin üzerinde yüksek faiz alınmıştır. Herkes hesabını buna göre yapsın yargıya başvursun diyoruzö açıklamasını yaptı. Görüntü Dökümü ------------------ -Sıtkı Yılmaz'ın açıklamaları, detay 403 MB, 3 dakika 36 saniye Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - =============================================== 4)PATENLİ GENÇLERİN HALK OTOBÜSÜ ARKASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU