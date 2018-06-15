DHA YURT BÜLTENİ - 7

1 - 4 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Burak EMEK/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- TERÖR örgütü PKK'nın suikast listesinde yer alan ve 24 Haziran öncesi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu gruba, PKK yandaşlarının saldırısı sonucu, 4 kişinin öldüğü olayların ardından incelemeler tamamlandı. Olayda ölenler arasında bulunan Esved Şenyaşar'ın daha önce de terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve yeni dönemde de 6'ncı sıra milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız, dün kardeşleri, yakınları ve parti üyeleriyle birlikte Suruç ilçe merkezinde kampanya çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri yaptı. İlçenin farklı noktalarında çalışma yürüten Yıldız ve beraberindekiler, öğleden sonra Suruç Belediyesi'nin arka kısmında bulunan çarşıdaki esnafı ziyaret etmek istedi. Ancak, iddiaya göre, iş yerinin bulunduğu çarşının giriş noktasında Esved Şenyaşar ile babası ve bazı yakınları AK Parti grubuna engel olmak istedi. Şenyaşar, esnafı ziyaret etmek isteyen Milletvekili Yıldız ile beraberindekilere, oylarının renginin belli olduğunu söyleyerek, çarşıya girmemelerini istedi. Duruma tepki gösteren Yıldız ve beraberindekiler ise her görüşe saygı duyduklarını, Suruçlu olduklarını belirterek, kampanya yürüttüklerini ve esnafla selamlaşacaklarını ifade etti. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Şenyaşar Ailesi'ne mensup kişilerin de katılmasıyla büyüyen tartışmada PKK yandaşları, yanlarında bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancalar ile AK Parti'lilerin üzerine ateş açmaya başladı. AK Partililerin de karşılık vermesiyle çatışmaya dönen olay, silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kavgayı sonlandıran polis, olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri de yaralanan 12 kişiyi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Acil serviste yaralılara müdahale edilirken, olayı duyarak hastaneye akın eden Yıldız ve Şenyaşar aileleri mensupları arasında yeniden tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle oluşan gerginlik, polisin havaya ateş açmasıyla sonlandırıldı. Gerginliğin büyümemesi için yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezinde farklı hastanelere sevk edildi. Kentte tansiyonun yükselmesine yol açan olayın ardından Suruç ilçe merkezi ile yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayın meydana geldiği çarşı ve çevresini ablukaya alan polis, kimsenin bölgeye yaklaşmasına izin vermezken Yıldız ve Şenyaşar ailesi fertlerinin yaşadığı yerler ile AK Parti, HDP ve kamu kurumu binalarının çevresinde yoğun önlem alındı. Bu arada olayı haber alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile kent yöneticileri de Suruç'a giderek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'ya ulaştırılan yaralılardan milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız (53) ile AK Parti'lilere saldıran grupta yer alan Esved Şenyaşar, Fadıl Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar kurtarılamayarak öldü. Tedavisi süren 5'i milletvekili Yıldız'ın akrabası 8 kişiden 4'ü ise hayati tehlikeleri bulunduğu için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayda yaşamını yitiren ve AK Parti grubunun esnaf ziyaretini engellemeye çalışan Esved Şenyaşar'ın DBP yöneticisi olduğu, 2016 yılı Kasım ayında terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirlendi. Terör operasyonunda gözaltına alınan Şenyaşar'ın sorgulamasının ardından serbest kaldığı ortaya çıktı. MİLLETVEKİLİ YILDIZ, SUİKAST LİSTESİNDEYDİ

Seçim kampanyası yürütürken saldırıya uğrayan ve ağabeyini kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu da ortaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerken beraberinde silah ve mühimmatlarla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti. Teröristler sorgularında da terör örgütünün talimatıyla suikast için Türkiye'ye geldiklerini itiraf etmişti.

SORUŞTURMAYI 4 SAVCI YÜRÜTÜYOR

Suruç'ta yaşanan saldırının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla başlatılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı gece boyu polislerle birlikte hareket ederek inceleme yaptı. Sabah saatlerinde de saldırının terör boyutunun araştırılması için soruşturmaya 3 Cumhuriyet savcısı daha dahil edildi. Böylece 4 savcı, saldırıyla ilgili soruşturmayı genişleterek yürütmeye başladı. İNCELEMELER TAMAMLANDI

Suruç'ta olayın ardından güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarına kadar saldırının yaşandığı çarşıda inceleme yaptı. Yürütülen titiz çalışmayla olay yerindeki delilleri tek tek toplayan polisler, bölgedeki güvenlik ve Mobese kamera kayıtlarını da ayrıntılı inceledi. Yapılan titiz ve detaylı çalışmanın ardından, olaya karıştığı saptanan ve çevrede olduğu belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sayıları ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, bu kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda da yeni gözaltıların olduğu belirlendi.

SALDIRI BİLİNÇLİ YAPILDI İDDİASI

Güvenlik güçlerinin incelemesinde, saldırıyı gerçekleştiren PKK yandaşlarının AK Parti grubunun gün içerisinde esnaf ziyaretini haber aldıklarını ve çarşıya geleceklerini öğrenerek hazırlık yaptıkları iddia edildi. İddialara göre, AK Parti milletvekili ve beraberindekilere engel olmak isteyenlerin uzun namlulu tüfekler ile çarşıda konuşlandıkları ve heyeti çarşı girişinde durdurduklarını ve çıkan tartışma üzerine saldırıyı gerçekleştirdikleri kaydedildi. AİLE FERTLERİ İLÇEYİ TERK ETTİ

AK Partili gruba saldıran ve çıkan çatışmada ölen Şenyaşar Ailesi fertlerine mensup kişilerin de gece geç saatlerde Suruç'taki ikametlerini terk ederek Şanlıurfa ve çevre köylerdeki yakınlarının yanlarına gittikleri belirlendi. BAKAN SOYLU, SURUÇ'A GELDİ

Yaşanan olayın ardından sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Suruç'a geldi. Suruç ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Soylu, AK Partili Yıldız ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Soylu beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Mehmet Şah Yıldız'ın Hicret Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Güvenlik güçlerinden soruşturmaya ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu'nun öğleden sonra taziye için ilçeye gelecek Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte soruşturmanın son durumuna ilişkin açıklama yapacağı da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinin gündüz görüntüleri

Güvenlik önlemleri

detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ =========== 2 - Hakan Çavuşoğlu: Yeni dönem, Türkiye'nin dönemi olacak Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Türkiye önümüzdeki dönemde, bir taraftan teknolojik altyapılarını geliştirecek diğer taraftan bilgiyi üretecek. Ürettiği bilgi ticaretleştirecek ve ihraç edecek. Dijitalleşen bir döneme doğru hızla evrilecektir. Dolayısıyla yeni dönem Türkiye’nin dönemi olacak, Türkiye’nin yüzyılı olacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Bursa Valiliği'nde Vali İzzettin Küçük, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve milletvekilleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma merasiminin ardından tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Nifak tohumları saçan taşeron örgütleri ve onların teröristlerini Türkiye içerisinde bulundukları deliklerinde bularak, kafalarını eziyor, Türkiye’nin gündeminden çıkarmaya çalışıyoruz" diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Diğer taraftan da, bir süredir Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytindalı operasyonu ve son olarak Kandil'e düzenlenen operasyonlarla beraber bunların kaynağını kurutmak için ciddi bir irade ve kararlı bir mücadele gösteriyoruz. İnşallah bunların mutlaka kökünü kazıyacağız, ülkemiz için bunların pranga olmasına, zinrcir vurmasına, ülkemizin kaynaklarının israfına ve içimizdeki bütün enerjimizin bu terör belasıyla kaybolup gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BÖLGESİNDE BİR GÜÇ ADASI OLMUŞTUR'

Bayramın milat olmasını ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini dileyen Hakan Çavuşoğlu, "Özellikle mağdur ve mazlum coğrafyalarda Türkiye'ye dönüp bakan ve oradan dayanak noktası olarak Türkiye'yi gören kardeşlerimize de Türkiye'nin hiçbir zaman kendilerini mağdur ve mazlum bırakmayacağını, yalnız bırakmayacağını belirtiyorum. Bizim haritamız her ne kadar 786 bin kilometrekarelik bir harita olsa da bu gönül coğrafyamızın sınırlarına esas teşkil etmiyor. Bizim gönül sınırlarımız 22 milyon kilometrekarenin de ötesine sığan bir hinterlanda sahiptir. O bakımdan, Afrika'nın içlerinden Asya'nın steplerine, Adriyatik'ten Ortadoğu'nun derinliklerine kadar ne kadar dertli, mağdur, mazlum varsa Türkiye olarak milletimizle beraber onların yanında olmaya, onların mağduriyetini gidermek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Türkiye bugün bölgesinde adeta bir güç adası olmuştur. Bölgesinde bir güç, aynı zamanda küresel olarak da bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GENÇLERİMİZ'

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin de konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"24 Haziran'da ülkemiz bir seçime gidiyor. Sandık tekrardan milletimizin önünde olacak. 24 Haziran seçimlerini bundan önceki seçimlerden ayıran önemli bir özellik, ilk defa 16 Nisan tarihinde değiştirilen hükümet modeliyle ilgili değişikliğin tatbikinin devreye gireceği bir seçim olacak. Bundan sonraki süreçte Allah'ın izniyle Türkiye koalisyonlu yılları tarihin tozlu raflarında bırakacak. İstikrarsız ve güvensiz siyasi ortamın yerini istikrar ve güven alacak. Adil, hızlı, etkin, hızlı kararların alındığı bir süreçte Türkiye, artık büyümek için yıllarca değil belki 4-5 yılda son 20 yılda büyüdüğü kadar büyümeye devam edecek. Bütün umudumuz gençliktir. Türkiye'nin 81 milyon nüfusunun yaş ortalaması 30'dur. Dolayısıyla gençlik bizim geleceğimizdir. Bizim en büyük gücümüz, en büyük kuvvetimiz, 30 yaş ortalamasına sahip gençlerimiz olacaktır. Türkiye önümüzdeki dönemde, bir taraftan teknolojik altyapılarını geliştirecek diğer taraftan bilgiyi üretecek. Ürettiği bilgi ticaretleştirecek ve ihraç edecek. Dijitalleşen bir döneme doğru hızla evrilecektir. Dolayısıyla yeni dönem Türkiye'nin dönemi olacak, Türkiye'nin yüzyılı olacaktır."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu daha sonra protokol üyeleriyle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hakan Çavuşoğu'nun konuşmaları, detaylar 417 MB, 3 dakika 44 saniye =========== 3 - Bakan Demircan, Samsun'da bayramlaştı SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'da, asker, polis, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'da 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda devlet ile millet bayramlaşmasına katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı bayramlaşmada vatandaşlar ve protokol üyeleri bayramlaşıp sohbet etti. Bayramlaşmada kısa konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Samsun Valisi Osman Kaymak, katılımcıların ve tüm İslam aleminin bayramını kutladıklarını söyledi. Ardından konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Ramazan ayımızı tamamladık. Bugün bayram günü ve bugünü beraber idrak ediyoruz. Barış ve huzur, kardeşlik içerisinde nice bayramları idrak etmemizi sağlamasını cenabı haktan niyaz ediyorum. Milletimiz iradesine dönük her türlü saldırıyı ve engelli ortadan kaldıracak bir irade göstermiştir. Son darbe teşebbüsü dahil milletimiz bu coğrafyada demokrasiyi en iyi şekilde işlettiğini göstermiş ve işletecektir. 24 Haziran seçiminin şimdiden ülkemize hayırlar getirmesini cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

Bakan Demircan, daha sonra düzenlenecek olan bayramlaşma programlarına katılmak için salondan ayrıldı. Görüntü dökümü

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-Salondan ve bayramlaşmadan detaylar

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın açıklaması Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

(Süre: 01.43 dk) - (Boyut:193.18 mb) ============= 4 - Rize’de yıldırım düşen ormanda yangın RİZE’nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanakla yıldırım isabet alan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli yağış sayesinde büyümeden söndü. İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış giderek etkisi artırdı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu Çıraklar köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı ağaçların alev aldığı yangın, şiddetli yağış sayesinde büyümeden söndü. Bölgeye ulaşmadan ekipler de, közlenme durumunda olası bir yangın riskine karşı hazırda bekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yağış alan ormanda çıkan yangın Detaylar HABER KAMERA: Adem AKATİN/DHA ============ 5 - Mezitli Deresi'nde binlerce balık telef oldu

MERSİN’de Mezitli Deresi’ndeki binlerce balık telef oldu. Vatandaşlar balık ölümlerinin mermer atölyelerinden çıkan atık suların dereye deşarj edilmesi sonucu meydana geldiğini belirtirken, Mezitli Belediyesi araştırma başlatılması için yetkili kurumlarla irtibata geçti.

Mezitli ilçesiyle aynı ismi taşıyan derenin Yeni Mahalle sınırları içerisinde kalan Masal Parkı ve Merkez Cami arasında balık ölümleri yaşandı. Toroslar’ın zirvesinden doğup Viranşehir Mahallesi’nden denize dökülen derede ölen binlerce balığın su üzerine çıkması, vatandaşları ürküttü.

Karşılaştıkları acı manzara karşısında bir hayli şaşırdıklarını belirten mahalle sakinlerinden İbrahim Gültekin (52), “Büyük bir ihtimalle Mezitli Deresi’ne, Merkez Camii'nin üst tarafında bulunan mermercilerin olduğu taraftan gelen katık maddeyle balıkların zehirlendiğini düşünüyoruz. Dün ve daha önceki günlerde çocuklar gelirdi, balıklarını yakalardı. Hatta biz de dün akşam şahit olduk. Fakat bugünkü manzarayı görünce şaşırdıkö dedi.

İlçede yaşayan Murat Baykal ise (50) yaşanan olaya şu sözlerle tepki gösterdi:

“Balıklar dün canlıydı, bugün hepsi ölmüş. Yazık, günah. Bu mermercilerin hatasıdır. Yukarıdan pis suyu dereye akıtıyorlar. Bunun sonucu ne olacak? Hep canlıydı balıklar, büyük büyüktü. Olta atıp da tutan insanlar vardı.ö

Çevre felaketi sonrası zehirlenmenin yaşandığı bölgede inceleme yapan Mezitli Belediyesi yetkilileri ise balık ölümlerinin tarım arazilerinde kullanılan zirai ilaçların yağmur suyuyla birlikte dereye karışması sonucu yaşanmış olabileceği ihtimalini değerlendirip, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi kurumları bilgilendirdi. Yetkili kurumlarca yapılacak analiz ve tetkikler sonrasında balıkların telef olma nedeni ortaya çıkacak.