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DHA YURT BÜLTENİ-7

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 04:09 | Son Güncelleme

Gebze Ticaret Odası binasına tüfekle ateş edildi KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Ticaret Odası'na kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edildi.

Gebze Ticaret Odası binasına tüfekle ateş edildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Ticaret Odası'na kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Saçmalar binanın camlarına isabet etti.
Saat 23.30 sıralarında, Gebze Kavak Caddesi üzerinde bulunan Gebze Ticaret Odası binasına bir otomobilin içerisinden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Şahıslar daha sonra otomobille kaçarak uzaklaştı. Saçmalar binanın camlarına isabet etti. Gebze Ticaret Odası'nda güvenlik görevlisi olan Turan Çoban kendini yere atarak korudu. Turan Çoban, Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Seki'ye olay hakkında bilgi vererek, "Olay anında bina girişinde bulunuyordum. Bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Bana isabet etmemesi için kendimi yere attım. Aracın plakasını göremedim." dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ticaret Odasına isabet eden saçmalar
-Güvenlik görevlisi olayı anlatırken

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / GEBZE,(DHA)

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