DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - Tacizciyi pantolonundan çıkarttığı kemerle korkuttu ADANA'da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı. Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir erkek, yolda tek başına yürüyen genç kızın yanına yaklaşıp sözlü olarak taciz etmeye başladı. Kızın tüm uyarılarına rağmen gitmeyen erkeği gören bir vatandaş, olaya müdahale etti. Tacizci erkeğin yanına gelerek uyarıda bulunan vatandaş, daha sonra pantolon kemerini çıkarıp korkutarak uzaklaşmasını sağladı. Kemeri gören şahıs ise, genç kızın yanından uzaklaştı. O anlar, bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntü Dökümü ------------------------ - Kemerin çıkarılması - Kemerle korkutma anları - Genel ve detay görüntüler (Haber - Kamera: ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ============== 2 - MHP milletvekili Özyürek, mazbatasını aldı MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek mazbatasını aldı.

24 Haziran'da yapılan genel seçimlerde MHP'den milletvekili seçilen Ahmet Özyürek mazbatasını aldı. Sivas Adliyesinde düzenlenen mazbata törenine İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ile partililer katıldı. Törende konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya seçimlerin ülkede ve Sivas'ta sıkıntısız bir şekilde geçtiğini söyleyerek seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Milletvekili Ahmet Özyürek ise seçimlerin Sivas'a ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi. Seçim çalışmalarında kendisine destek verenlere teşekkür eden Özyürek "Bilsinler ki bu mazbata ve milletvekilliği Ahmet Özyürek'in değildir. Bu milletvekilliği Sivas'ın yiğit insanlarınındır. Çünkü ben onlara söz vermiştim. Sivas'ın hizmetkarı ve Sivaslıların emrinde olacağımı söylemiştim. Bunun için Cenabı Allah'a söz vermiştim. Şu anda milletvekiliyim, ama şu anda milletvekili ben değilim Sivas'ın yiğit insanlarıdır. Çünkü onlar bana inandılar, güvendiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne inandılar, güvendiler, bizimle gönül birliği yaptılar. Oyumuzu yüzde 100 arttırdılar. 40 binden 80 bine çıkararak hem Türkiye'de MHP'nin en çok oy artırdığı il olarak Sivas'ı öne çıkardılar hem de Sivas'ta müthiş bir derecede rekor elde etmiş olduk. MHP Sivas İl Teşkilatı bütün illerde oyunu en çok yükselten illerin başında geliyor" dedi.

'SİVASLILARDAN EMİR BEKLEYECEĞİM'

Milletvekilliği makamının kendisine ait olmadığını Sivaslılara ait olduğunu belirten Özyürek "Bizim makam sevdamız yoktur, Allah rızası için hizmet sevdamız vardır. bunun için elimden gelen mücadeleyi bugünden itibaren başlatacağım. Bize ne görev düşüyorsa ben sadece şunu yapacağım hizmet ve emir bekleyeceğim sizlerden bunun için yola çıktım. Bende ne nefis vardır, ne başka bir şey vardır. İnşallah Cumhur ittifakı mecliste güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için ve geleceği için çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Milletvekili Ahmet Özyürek'e mazbatasını teslim etti. Görüntü Dökümü:

-Özyürek'in Seçim Kurulu Başkaınını ziyareti

-Konuşması

-Mazbatanın verilmesi Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ================ 3 - Ayağındaki bandajı çıkarıp, koltuk değnekleriyle sınava girdi (2) 'EN ÇOK MATEMATİKTE ZORLANDIM'

Afyonkarahisar'da YKS'den çıkan öğrencilerden bazıları sorulardan memnun olduklarını belirtirken, bazıları ise matematik sorularını cevapsız bıraktıklarını kaydetti. Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde koltuk değnekleri ve arkadaşlarının yardımıyla sınava giren Ahmet Can Dikmen, sınav sonrası yine kendi imkanlarıyla bandajı ayağına sardı. Sınavının çok güzel geçtiğini söyleyen Dikmen, "Ayağımdaki sargıyı söktüğüm için zorlandım biraz. Ayağımdaki sıkıntıyı daha önceden yetkililere bildirmemiştim. Yapamadığım sorular da var. En çok matematikte zorlandım. Ama yine soruları yaptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sınavdan çıkan öğrencilerle röp

-Öğrenciler sınavdan çıkarken

-Anne ve babalar çocuklarını beklerken

-Okul bahçesinden detay

-Dikmen koltuk değneği ile çıkarken

-Dikmen ile röp

-Dikmen bandaj yaparken

-Dikmen yürürken

Görüntü DURUMU: Link geçiliyor.

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

=================== 4 - Aşkale'de 5 elektrik işçisinin ölümünde sanıklara yine 24 ay taksitli ceza Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesinde 6 yıl önce, deniz bisikletinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren 5 elektrik işçisinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle, 6 sanığa verilen cezayı Yargıtay az bularak bozdu. Bir önceki kararda direnen yerel mahkeme, her bir sanığa 36 bin 450 lira olmak üzere toplam 218 bin 700 lira adli para cezası verdi. Sanıklar bu para cezasını da ayda 1518 lira 75 kuruş taksitle 24 ayda ödeyecek.

Erzurum ile Bayburt karayolu üzerindeki Karasu-2 HES'e ait gölette 3 Nisan 2012 günü, 29 köyün elektriğini sağlayan 4 direkten birinde arıza meydana geldi. Enerji nakil hattındaki arızayı gidermek için TEDAŞ çalışanı Mustafa Arifoğulları (56), taşeron işçiler Feridun Öztürk (39), Rıdvan Takım (35), Şahin Baykal (24), Ahmet Sait Turan (21), deniz bisikleti ile gölete açıldı. Ancak bisiklet alabora oldu ve üzeri buz tutan gölete düşen işçiler, boğularak yaşamını yitirdi. Bunun üzerine 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aras Elektrik İl Müdürü Ziya Özpeker, İşletme Bakım Müdürü Tuncer Yeşilyurt, Personel Müdür Vekili Şahin Torun, taşeron firmanin sahibi Fehmi Temel, mühendis Nurullah Gülmüş, İdeal Enerji Proje Müdürü Ahmet Duran Kürkçü hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açıldı.

İLK KARARDA DA AYNI CEZA VERİLDİ

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Kasım 2014'te görülen karar duruşmasında, sanıklar Ziya Özpeker, Tuncer Yeşilyurt, Şahin Torun, Fehmi Temel, Ahmet Duran Kürkçü ve Nurullah Gülmüş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan' 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çaptırıldı. Heyet, hapis cezasını her sanık için 36 bin 450 lira adli para cezasına çevirdi, paranın da 24 ay eşit taksitlerle ödenmesine hükmetti.

'ALT SINIRDAN UZAKLAŞILSIN'

Sanık ve ölen işçilerin avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nde incelendi. Yargıtay, sanıklara verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Üç üyenin bozma, başkan vekili ile bir üyenin muhalefet şerhi koyduğu kararda, barajda su içerisinde kalmasına rağmen kaldırılmayan Aras-Edaş Erzurum İl Müdürlüğü'ne ait enerji nakil hattı direğinin olaydan üç gün önce devrildiği, bu nedenle köylere elektrik verilemediği belirtildi. Deniz bisikletinin su alması ile işçilerin gölete düştükleri, kurtulmak için bir saate yakın mücadele verdiklerine vurgu yapılan Yargıtay kararında, şöyle denildi:

"İl merkezi ve çevreden gönderilen kurtarma ekiplerinin zamanında ulaşıp müdahale edememesi nedeniyle otopsi raporlarından da açıklandığı şekilde gölette boğularak hayatlarını kaybettikleri olayda, taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde TCK'nın 61/1 ve 22/4 maddelerinde yer alan ölçütlerden olan 'sanıkların kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman' nazara alınmak suretiyle TCK'nın 3/1'inci maddesi uyarınca 'işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmonulması' gerekirken; 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayda, meydana gelen zararın ağırlığı gözetilerek, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerekirken, teşdidin derecesinde yanılgıya düşülerek sanıklar hakkında alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan eksik ceza tayini, kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden bozulmasına."

'ÖLENLERİN DE KUSURU VAR'

Muhalefet şerhi koyan başkan vekili ile bir üye ise yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğu görüşüne katıldı. Olayda ölenlerin de kusuru olduğuna değinilen muhalefet şerhinde şu görüşlere yer verildi:

"Sanıkların tali kusurlu olması ve idarenin kurtarma çalışmalarındaki zafiyeti; bu minvalde Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi'nin 12 Nisan 2012 tarih ve 102 sayılı üst yazısı Vali Yardımcısı Ömer Hilmi Yamlı tarafından imzalanmış, ekinde olayın kriz merkezine saat 18.24'te bildirildiği, saat 18.50'de Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan helikopter istendiği, ancak helikopterin il merkezinden saat 20.15'te havalandığı, saat 20.40'ta olay mahalline intikal ettiği, saat 19.45'te Valiliğin talebi üzerine Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'ndan kurtarma helikopteri görevlendirmesini istediği, Malatya'dan görevlendirilen helikopterin saat 22.55'te olay mahalline ulaştığının bildirildiği dikkate alındığında, eylemin sonuçlarının vahametinde sanıkların dışında kalan dava dışı kurtarma unsurlarının katkısı, ölenlerin de bu sonuçtaki etkileri gözetilerek alt sınırdan çok ayrılmayan mahkemenin, takdirinde ve gerekçesinde bir isabetsizlik bulunmadığından çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir."

YEREL MAHKEME KARARA DİRENDİ

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası dosya Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ziya Özpeker, Şahin Torun, Tuncer Yeşilyurt, Fehmi Temel, Ahmet Duran Kürkçü ve Nurullah Gülmüş, ölenlerin yakınları Bilal Turan ve Ahmet Baykal ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, temel cezaların tayin ve takdiri açısından kusur durumları ve alınan cezaları itibarıyla herhangi bir orantısızlık bulunmadığı kanaatiyle, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin bozma ilamına karşı direnilmesine karar verilmesini talep etti.

CEZAYI 24 TAKSİTLE ÖDEYECEKLER

Ölen işçilerin yakınları, adalet dilediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, bir önceki heyetin verdiği karara direnerek, 6 sanığı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 4'er yıl hapse çarptırdı. Sanıklara iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 3 yıl 4'er aya düşürdü. Bu cezayı da toplam 218 bin 700 lira adli para cezasına çevirdi. Ceza kesinleşirse sanıklar kişi başı 36 bin 450 lira para cezasını 1518 lira 75 kuruş taksitle 24 ayda ödeyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV

-Olay yeri

-Kurtarma çalışmaları

-İşçilerinin cesetlerinin aranması

-Cenazeler

-Ailelerin adliyeden çıkması

-Erzurum Adliyesi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

467 mb =============== 5 - Minibüste 46 kilo kilo eroin yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı VAN,(DHA)- VAN'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir minibüste 46 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'den temin edilen uyuşturucunun Van'a sevk edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale KOM timi ekipleri operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında Başkale ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde şüpheli minibüs durdurularak arama yapıldı.

Uyuşturucu madde arama köpeği 'Barut' un da katıldığı arama çalışmalarında aracın tabanına gizlenmiş 92 paket halinde toplam 46 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili minibüs içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmanın minibüsteki aramaları

-Nakotik köpeğin arama çalışmaları

-Ele geçirilen uyuşturucu paketleri

-Detaylar 10.8 MB ================ 6 - Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı NİĞDE’nin Ulukışla ilçesine bağlı dünyaca ünlü kirazların yetiştirildiği Darboğaz köyünde, yılın ilk kiraz hasadı başladı.

Kalibresi, şeker oranı ve tadı ile Avrupa'da en çok tercih edilen kirazların yetiştirildiği Darboğaz köyünde hasat başladı. Darboğaz Köyü Muhtarı Durmuş Güven, yetiştirdikleri kirazın ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ve tanıtımı için de her yıl festival düzenlediklerini söyledi. Bu yılki rekoltenin yaklaşık 3 bin tona ulaşabileceğini belirten Güven, "Kirazlarımız, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu yıl 6 TL başlangıç fiyatıyla alımlar başladı. Köyde yaşayanların tamamına yakını kiraz yetiştiriyor. Hatta yıllar önce köyden göç eden sakinlerimiz dahi kiraz yetiştiriyor. Bunun nedeni ise kirazımızın ihraç edilecek kalitede olmasıdır” dedi.