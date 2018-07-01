DHA YURT BÜLTENİ-7

1)AMASRA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. Araçlar sularla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.Amasra'da etkili olan yağmur yağışı sonucu 15 dakikada metrekareye 30 kilogram yağmur düştü. Ani yağmurun ardından kent merkezindeki yollar sular altında kaldı. Araçlar suyla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı. Mazgalların taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri mazgalları açmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri suların içinde mahsur kalan otomobilleri kurtardı. Sahilde bulunan ise yağmura aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı. Görüntü Dökümü

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-Yağmur yağışından görüntü

-Suyun içinde ilerleyen araçlar

-Vatandaşların görüntüsü

-Detay görüntüler

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Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ============================================ 2)ZİRAAT ODASI BAŞKANI, FAKÜLTE OKUMAK İÇİN YKS'YE GİRDİ ISPARTA'da 12 bine yakın aday için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk (45) da katıldı. Selçuk, "Gençlerimize örnek oluyorum diye düşünüyorum. Hedefim ziraat fakültesini kazanmak. İnsan heyecanını kaybetmemeli. Heyecanımı kaybedersem görevimi bırakırım" dedi.Isparta'da 11 bin 937 adayın katılmaya hak kazandığı YKS'nin ikinci oturumuna girecek adaylar sabah erken saatte sınav salonlarına geldi. 15 dakika kuralı dolayısıyla kapılar sınav saatinden 15 dakika önce saat 10.00'da kapatıldı. Kimi adaylar erkenden sınav salonlarında hazır olurken, kimileri de geç kalmamak için yoğun çaba harcadı. Adaylar tek tek aranarak sınav salonlarına alındı. Araçlarıyla gelen bazı adaylar anahtarlarını kapı girişlerine bırakmak zorunda kaldı.

AİLELER DIŞARDA TER DÖKTÜ Sınava katılan adayların aileleri de sınav salonları dışında ter döktü. Sıcak dolayısıyla kimi ağaç gölgesinde çocuğunun sınavının bitmesini bekledi, kimi de Kur'an-ı Kerim okudu. Sınava girenler arasında 2015'ten bu yana Isparta Ziraat Odası'nın başkanı olarak görev yapan Mustahattin Can Selçuk da yer aldı. Geçen yıl liseyi dışarıdan bitiren, evli ve biri 9, diğeri 17 yaşında 2 çocuk babası Mustahattin Can Selçuk, ilk kez üniversite sınavına girdi. Dün ilk oturuma katılan Selçuk, bugün de ikinci oturum için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler binasındaki sınav noktasında hazır bulundu. 'HEDEFİM ZİRAAT FAKÜLTESİ'Nİ KAZANMAK' Sınav öncesi DHA'ya özel açıklamalar yapan Selçuk, Türkiye'de kendisi gibi 2 milyon 300 bin adayın sınava gireceğini hatırlattı. Başkan Selçuk, "Sınava girmek benim için de özel bir duygu oldu. Tüm sınava girecek kardeşlerime başarılar diliyorum. Ben de Isparta Ziraat Odası Başkanı olarak gençlerimize örnek oluyorum diye düşünüyorum. Hedefim Ziraat Fakültesi'ni kazanmak. İnsan heyecanını kaybetmemeli. Heyecanımı kaybedersem görevimi bırakırım. Gençlere tavsiyem ideallerinin peşinden koşsunlar" dedi.

'İLKOKUL GÜNLERİMİ HATIRLATTI' Sınavı kazanırsa Ziraat Fakültesi'nde eğitim- öğretim görmek ve mezun olmak istediğini anlatan Başkan Selçuk, "Isparta'da sürekli kurum ziyareti yapıyorum. Burada da Ziraat Fakültesi'nden dekan, dekan yardımcıları, hocalarımızla görüşüyorum. Üniversitenin programlarına zaman zaman katılırım. Onlarla görüştükten sonra sınava girme kararı aldım. Dün de burada sınava girdim. O sınavda o sırada oturmak bana ilkokul günlerimi hatırlattı" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Ziraat odası başkanı röportaj

- Ziraat odası başkanının sınav salonuna girmesi

- Adayların üst aramaları

- Sınav saati göstergesi

- Para ve anahtarlar

- Giriş kapılarının kapatılması

- Ailelerden ve Kur'an'ı Kerim okuyan kadın ve detaylar

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HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI (EK)

3)SÜRE YETERLİ, SORULAR ZOR GELDİ İzmir'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Sınava giren öğrenciler ikinci oturumda süre sıkıntısı yaşamadıklarını ve soruların ilk oturumdaki gibi yine zor olduğunu söyledi. Sınavdan çıkan öğrencileri aileleri kapıda karşılayarak sarıldı. Bazı anneler çocuklarının binadan çıkışını cep telefonlarıyla kaydetti. Ailelerin de öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlendi.

'ELEYİCİ SORULAR AĞIRLIKTAYDI'

Öte yandan YKS'nin dünkü oturumundan sonra öğrenciler soruların uzun oluşu ve sürenin yetersizliğinde yakınırken, bugünkü oturumdan sonra ise sürenin yeterli olduğunu, uzun sorulardan çok eleyici sorular olduğunu söyledi. Sınava giren öğrencilerin sınav çıkışı görüşlerini şöyle anlattı:

Rahmi Çelik: Sınav güzeldi ancak, Matematik ve Geometri zordu. Genelde eleyici sorular vardı. Bugün süre fazla bile geldi. İlk sınavda ise süre yetersizdi. Paragraf ağırlıklıydı bugün ise bilgiye dayalı eleyici sorular fazlaydı.

Fatma Güngörür: Çok iyi değildi. Zordu sınav. Dünkü gibi değildi ancak yine de zor geldi. Dün zaman yetmedi, hiç zaman yetmedi, çok uzundu sorular.

Berrak Vardarcık: Güzel geçti, ancak çok zordu. Sürekli paragraf çıktı ve bizi zorladı. Dün de aynı şekildeydi.

Ezgi Gök: Matematik ve Geometri çok zordu. Fen bölümünde de biyoloji soruları zordu. 11'inci sınıf konuları ağırlıktaydı. İkici oturumda da uzun sorular vardı.

Can Çubukçuoğlu: Düne göre daha iyiydi, bir saat kala bitirdim sınavı. Zaman fazlasıyla yetti ancak dünkü sınavda zaman yetersizdi.

Fevzi Demirkol: Sınavım iyi geçti. Sorular çok zordu, kolay sorular da vardı. Ancak geneli zordu, bilgi ağırlıktaydı ve uzun sorular da vardı.

Tuğba Kaya: Biraz zordu, orta düzey diyebiliriz ama sınavım iyi geçmedi. Türkçe ve Matematiğe dün zaman kalmamıştı. Bugün 3 saat ise yeterliydi.

YKS'nin üçüncü oturumu YDT ise 15.45'te başlayacak ve 120 (2 saat) dakika sürecek.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerle röportaj

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ==================================================== 4)BURDUR'DA HAZİRAN AYINDA 105 BİN DEKAR EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ BURDUR'da haziran ayında, şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 105 bin dekar ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

Burdur'da geçen ay bazı bölgelerde şiddetli yağmur ve dolu, özellikle tarım alanlarına zarar verdi. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, "İlimizde mayıs ayında beklenen yağışların haziran ayına kayması ve bu aydaki düzensiz yağışlar nedeniyle ilimizde son dönemlerin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kaldık. İlimizde yaklaşık 105 bin dekar alan dolu ve sel gibi tabi afetlerden dolayı zarar gördü. Müdürlüğümüz personelinin yaptığı hasar tespit çalışmalarında 5 bin çiftçinin zarar gördüğünü belirledik" dedi.

Hububat başta olmak üzere mısır, rezene, şeker pancarı, anason, fasulye ve meyve ağaçlarının zarar gördüğünü anlatan Darcan, "Bunlarla ilgili olarak 22 Haziran tarihinde Bakanlar Kurulu'nca açıklanan borç erteleme kararıyla Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na borcu olan çiftçilerimiz 3 ay içerisinde müdürlüğümüze ve ilgili kuruma müracaat etmeleri halinde hasar gören alanlar içerisinde arazileri varsa borç ertelemeleri için uygulama çalışmalarımız başladı. Devlet olarak ilk etapta bunlarla ilgili bir yardım söz konusu. 10 yıldır uygulanan TARSİM kapsamında don, dolu, sel ve kuraklık dahil olmak üzere zarar gören çiftçilerin zararları tazmin edilebilecek" diye konuştu.

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir de doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesinin kendilerini memnun ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde son haftalarda yaşanan doğal afetlerden dolayı Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitlerini yaptı. 22 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de borç ertelenmesi kararı yayımlandı. 4 yıl önce don vurgunundan dolayı hükümetimiz çiftçilerimize Başbakanlık fonundan destek göndermişti. Bu yıl da böyle bir uygulama istiyoruz. Böyle bir destekleme yapılırsa, çiftçilerimizin mağduriyeti bir nebze de olsa giderilmiş olacaktır."