DHA YURT BÜLTENİ-7

1)'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASIYLA AYAĞA KALKAN MAHALLEDE POLİS ÖNLEMİ GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu R.C.'nin (60), parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından gerginlik yaşanan mahallede polislerin önlem amaçlı bekleyişi sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde, Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu R.C.'nin, 5 Haziran Parkı'nda, 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İstismar iddiası üzerine mahalle sakinleri, R.C.'nin parka 10 metre uzaklıktaki evinin önüne geldi. Polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde mahalleli, tüm engellemelere rağmen binaya taş yağdırdı. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından kalabalık, biber gazlı müdahaleyle uzaklaştırılınca Suriyeli R.C. gözaltına alındı. Tepkilerin sürmesi üzerine ekipler, R.C.'nin ailesini de zırhlı araçla mahalleden çıkardı.Cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmenler Caddesi'nde bulunan Suriyelilere ait iş yerlerini tabelalarını sökerek, tahrip etti. Yolda karşılaştıkları 6 Suriyeliyi döven bazı kişiler, sığınmacılara ait araçlara da zarar verdi. Olayların ardından gece boyu Suriyelilerin yaşadığı semtlerde yoğun güvenlik önlemi alan polisler, gerginlik çıkmaması için görev yaptı.

Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde de Gümüştekin Mahallesi, Türkmenler Caddesi ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde herhangi bir olayın meydana gelmemesi için önlemlerini sürdürdü. Dün akşamki gerginliğin yerini sessizliğe bıraktığı kentte, taciz iddiasının ardından evlerinden tahliye edilen Suriyeli R.C.'nin ailesinin başka bir eve yerleştirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçları

- Güvenlik önlemleri

- Tabelaları sökülen iş yerleri

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB ================================================= 2)BREZİLYA’DAN İTHAL EDİLEN SIĞIRLAR, TIR DEVRİLİNCE FİRAR ETTİ BREZİLYA’dan ithal edilen Nelore cinsi (hörgüçlü) 65 sığırı taşıyan TIR, önceki gün Kayseri’nin İncesu ilçesinde devrildi. Kazada, 3 sığır telef olurken, diğerleri de kaçarak bölgede geniş bir alana dağıldı. Sığırları alan çiftliğin çalışanları, ilk etapta 35 sığırı toplamayı başardılar. Aradan geçen 3 gün boyunca süren çalışmalar sonucu 17 sığırın daha bulunduğu, kalan 10 sığırın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gemiyle Brezilya’dan, Bandırma limanına getirilen ve buradan TIR’lara yüklenerek alıcılara teslim edilen ithal sığırlardan 65’ini taşıyan Ali Y. yönetimindeki Kayseri plakalı TIR, Kayseri’nin İncesu ilçesi yakınlarındaki Kayseri-Nevşehir yolu kavşağında sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, ezilen sığırlardan 3’ünün telef olduğu öğrenildi. Diğer sığırlar da devrilen ve kapısı kapalı olan dorsede sıkıştı. Bu arada, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri, TIR’ı ve dorsesini kaldırarak trafiği yeniden açmak için kaza yerine vinç çağırdı. Ancak gelen vinç, içi sığır dolu dorseyi kaldırmayı başaramadı. Bunun üzerine, yükün azaltılması için dorsenin kapıları açılarak ithal hayvanlar dışarı çıkarılmak istendi. Kapalı alanda uzun süre yolculuk etmekten strese giren sığırlardan pek çoğu, alınan önlemlere rağmen kaçarak gözden kayboldu. Kazadan sonra yapılan ilk çalışmalarla 35 sığır, yakalanarak kamyonetlere yüklendi. Sığırları alan çiftliğin çalışanlarının, aradan geçen 3 gün boyunca geniş bir alana dağıldıkları anlaşılan sığırlardan 17’sini daha bularak çiftliğe götürdükleri öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşların ve özellikle tepelik kırsal alanda hayvan otlatan çobanların yardımıyla sığırların toplanmaya çalışıldığı, hem bölgede yaşayan insanların hem de sığırların zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Kazaya tanıklık eden yoldaki sürücülerden bazıları, sığırların kaçışını ve çiftlik elemanlarının sığırları yakalama çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydettiler.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen TIR'dan kaçan hayvanlar

-Uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilen sığırın kamyonete yüklenmesi

-Kaçan sığırları yakalamaya çalışan bir kişinin konuşması

-Uyuşturulan bir sığır

-Detaylar

Haber: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA) DV 1 Dosya 3 Dakika, 20 saniye /112 MB ======================================================= 3)KAYIP FURKAN'IN ANNESİ: ZANLI CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ, DELİLLERİ KARARTACAKLAR MERSİN'de, 2016 yılında, 2 kişi tarafından araca zorla bindirilip, kaçırıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Furkan'ın (21) annesi Sinem Coşkun, oğlunun öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi. Coşkun, "Zanlılardan İsmail Binici, açık cezaevinden kaçmış. Delilleri karartacaklar, diye düşünüyorum" dedi. Olay, 9 Ekim 2016 tarihinde, Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Sezgin Gümüş (23) ile Ekrem Kaşıkçı (22), saat 03.00 sıralarında, Furkan Coşkun ve ailesinin yaşadığı Mızrak Sitesi'ne geldi. Burada Gümüş ve Kaşıkçı ikilisiyle Coşkun ailesi fertleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gümüş ile Kaşıkçı, Furkan'ı araca zorla bindirip, kaçırarak, iddiaya göre, 'eski çöplük' diye bilinen alana götürdü. Burada sopa ve yumruklarla dövülen Furkan'ın, ikiliden kurtulup, kaçtığı öne sürüldü. Olayın ardından polise başvuran Coşkun ailesi, Furkan'dan bir daha haber alamadı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, ÇÖPLÜKTE FURKAN'IN İZİNE RASTLANMADI Araştırma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Sezgin Gümüş ile Ekrem Kaşıkçı'yı gözaltına alırken, İsmail Binici ve 1 şüpheliyi daha bulmak için soruşturmayı genişletti. Sorgularında Furkan'ı darbettikleri, cep telefonu ile parasını aldıkları yönünde ifade veren Gümüş ve Kaşıkçı, adliyeye sevk edildi. Sezgin Gümüş ile Ekrem Kaşıkçı, 'darp' ve 'gasp' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayın ardından çöplükte arama yapan ekipler, Furkan'la ilgili ize rastlamazken, bir süre sonra İsmail Binici ile diğer şüpheli de yakalanarak, tutuklandı. 'OĞLUM YAŞASAYDI ARARDI' Furkan'ın darbedildikten sonra öldürüldüğünü ve cesedinin gömüldüğünü düşündüğünü dile getiren anne Sinem Coşkun, "9 Ekim 2016 yılında oğlum kaçırıldı. Kolluk görevlilerimiz, 4 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Yalnız içlerinden birisi şu an serbest durumda, cezaevinden kaçmış. Bunlar çocuğumu aldıklarını, Mersin'de bir çöplüğe götürdüklerini, orada dövdüklerini, parasını ve cep telefonunu elinden aldıklarını söylüyorlar. Dövdükten sonra oğlumun ellerinden kaçtığını söylüyorlar. 2 yıldır oğlumdan haber alamamaktayız. Onlar öldürmediklerini, oğlumun ellerinden kaçtığını söyleseler de 2 yıl oğlum bana dönüş yapmadı. Hiçbir şekilde haber alamıyorum. Oğlum yaşasaydı bizi arardı. Korksa bile annesine sığınırdı" dedi.

'CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ, DELİLLERİ KARARTACAKLAR' Sinem Coşkun, tutuklu sanık İsmail Binici'nin de cezaevinden kaçtığını öne sürerek, "Zanlıları yakalayıp, içeri attılar; ama azmettirici İsmail Binici, bulunduğu açık cezaevinden kaçmış. Binici'nin kaçtığını 4 Temmuz'da öğrendim. Çocuğum için bir arsa üzerinde arama yaptıracağız. Savcılıktan istedik, bu konu hakkında talimat verildi. AFAD arama- kurtarma köpeklerinin bize dönüşüm sırasını bekliyoruz. Büyük ihtimal kendi avukatından dosya içeriğini öğrendi, o arsa içerisinde çocuğun aranacağını öğrendi. Delilleri karartacaklar, diye düşünüyorum. Oğlumun o arsada gömülü olduğuna inanıyorum. Kaçak zanlı İsmail Binici'nin telefonu 2 gün kapanıyor. O sırada oğlumu gömmeyle uğraştı, diye düşünüyorum. Oğlumun öldürülme şüphesi büyük. Delilleri karartacağına inanıyorum, kaçma sebebi bu" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Zanlılardan birinin siteye girişine ait güvenlik kamerası görüntüleri

-Furkan ve 2 şahsın site içerisindeki kemalyada oturması

-Furkan'ın zorla siteden çıkarılarak bir araca bindirilmesi

-Anne Sinem Coşkun ile röportajı

BOYUT: 379 MB SÜRE: 03.27 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) 4)CHP SİVAS TEŞKİLATI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun partide tartışma yaratan kurultay çağrısıyla ilgili, "Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay partimize yarar değil, zarar verecektir. Tüm örgütlerimiz yerel seçimlere hazırlanmalı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile mücadeleye devam diyoruz" dedi.

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, partide tartışma yaratan kurultay çağrısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Coşkun, "Seçim çalışmaları Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve CHP örgütleri tarafından fedakarca yürütülmüştür. Bu durumu başarısızlık olarak göstermek ve genel başkanımızı tartışmaya açmak demek, kamuoyu önünde partimizi tartışmaya açmak demektir. Birbirimize en çok kenetlenmemiz gereken şu süreçte bu tartışmaları yaratmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Parti içinde kırılganlıklara, ayrışmalara, duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce ülkemize, sonra partimize karşı sorumluluğumuz bulunmaktadır. Gün beraberlik günüdür. Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay partimize yarar değil, zarar verecektir. Tüm örgütlerimiz yerel seçimlere hazırlanmalı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile mücadeleye devam diyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısı

-İl başkanının açıklaması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(173 mb) ===================================================== 5)KIRIKKALE'DE FETÖ/PDY'DEN GÖZALTINA ALINAN 8 MUVAZZAF ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KIRIKKALE merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 muvazzaftan T.Ö, A.A, Y.Ç, M.F.U, E.Ö, A.R.Ö, Ç.Ö. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

30 Haziran'da Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i dün tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

-Detaylar Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- ===================================================== 6)ORMAN YANGININA İHA GÖZÜ ORMAN yangınlarıyla mücadelede yeni bir sisteme geçiliyor. Isıya ve dumana duyarlı kameralı insansız hava aracı (İHA) Antalya sınırları içinde tüm ormanlık alanı 15 dakikada tarayıp olası durumları merkeze bildirecek. İlk denemesi yapılan sistemin önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor. Antalya'da yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte orman yangını riski arttı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü olası yangın ihtimallerine karşı tedbirleri almış olsa da özellikle doğal sebeplerden çıkan orman yangınlarından anında haberdar olunamıyor. Orman Genel Müdürlüğü teknolojiyi işin içine dahil ederek, orman yangınlarıyla mücadelede çıtayı bir üst seviyeye taşıdı.

YANGINA 15 DAKİKADA MÜDAHALE

Yangınla mücadelede en zorlanılan konulardan birinin yangının ilk çıktığı anda tespit edilmesi olduğunu anlatan Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, özellikle gece saatlerinde gözetleme kulelerindeki görevlilerin, orman yangınlarını yanan alandaki alevler ancak belli bir seviyeye çıkınca görebildiğini söyledi. Alan taramada sarp kesimlerin engel oluşturduğunu ifade eden Dikici, Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojiyi en üst düzeyde kullanan ve örnek bir kurum olduğunu söyledi. Yangın anında iletişimin çok önem kazandığını belirten Dikici, yangına müdahalede hava ve kara araçlarının tamamında kamera olduğunu ve araçların tek bir noktadan yönlendirildiğini aktardı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü personelinin olası orman yangınına kısa sürede müdahale ettiğini kaydeden Dikici, “15 dakika gibi kısa sürede müdahale ediyoruz. Yeter ki yangının başladığını ilk biz duyalım, tüm ekibimizle anında müdahale ediyoruz" dedi.

TELSİZ VE İHA'LAR İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Radyo dalgalı telsizlerden dijital telsize geçiş yaptıklarını aktaran Dikici, “Cep telefonu rahatlığıyla yeni bir sisteme geçiyoruz. Yetkiye göre bir link dizilimi olacak. Telsize yetkili basınca diğer tüm telsizler susturulacak ve talimat tek noktadan tüm personele verilecek. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki personelimizle direkt görüşebileceğiz" dedi.

Yangınla mücadelede görevlilerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak yeni bir sistemin müjdesini de veren Orman Bölge Müdürü Dikici, ilk denemelerden olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Kameralı insansız hava araçlarıyla tüm ormanlık alanı 15 dakikada tarayıp tüm görüntülerin tek merkeze iletildiğini anlatan Dikici, “Orman Genel Müdürlüğümüz bir çalışma yaptı. Denemelerini de yaptık. Bölge müdürlüğümüz sınırları içerisindeki ormanlık alanı bir İHA 15 dakikada tarayabiliyor. Bununla alakalı yazılımlarla çalışıyorlar. O işlemin de bir kısmı tamamlandı. Yangınları anında tespit edebilirsek çok daha kolay olacak işimiz. Bu araçlar ısıya ve dumana duyarlı olacak. Bu yıl içinde yeni bir deneme yapılacak. Verim alınırsa hızla geçiş yapılacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Orman yangını görüntüleri ( arşiv )

Helikopter ve pelikan uçağının yangına su atmaları ( arşiv )

Helikopterden yapılan çekim

RÖP : Vedat Dikici ( Antalya orman bölge müdürü )

Detaylar

562 MB --- 05.06 /// HD Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) 7)TRENİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI BURDUR'da yük treninin çarptığı 47 yaşındaki Selahattin Ekiz yaralandı.

Burdur-Afyonkarahisar seferini yapan makinistler A.A.U. ve M.D.S. yönetimindeki 73715 sefer sayılı yük treni Şirinevler Mahallesi'nde raylardan karşıya geçmeye çalışan Selahattin Ekiz'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle raylardan yola savrulan Ekiz'in sol ayağı kırıldı. Başına darbe de alan Selahattin Ekiz ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ekiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Makinistler A.A.U. ve M.D.S. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görüntü Dökümü

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-Trenden görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Detay

Haber- Kamra: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

===================================================== 8)MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI ELAZIĞ'da, bir kişinin yaralanmasına yolaçan otomobil ile motosikletin çarpışması anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Nihat Dündar'ın kullandığı 23 HN 553 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İrfan Kaya'nın kullandığı 23 LL 397 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kafasında kask olduğu görülen motosiklet sürücüsü İrfan Kaya'nın, çarpışma ile birlikte uçarak otomobilin yanına düştüğü görülüyor.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İrfan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Çarpışma Görüntüsü

-Motosiklet sürücüsünün yaralanması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- =====================================================

9)450 YILLIK MAHALLE GÜNYÜZÜNE ÇIKTI ELAZIĞ'da, Harput'un tarihinin canlandırılması için Belediye Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu'nca (KUDEB) 450 yıllık Cami Kebir Mahallesi'nde başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarıyla tarihi yapılar, temeller, ocaklar ve kürsübaşı alanları günyüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarının yaklaşık 2 ay sonra biteceğini belirten KUDEB Başkanı Kadir Atıcı, "Arkeolojik çalışmalarımız bittikten sonra proje çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Harput'ta, 1156- 1157 yıllarında Fahrettin Karaaslan tarafından inşa edilen Ulu Camii ile birlikte şekillenen 450 yıllık Cami Kebir Mahallesi'ndeki arkeolojik kazılarda sona gelindi. KUDEB Başkanı Atıcı, mahalledeki çalışmalara geçen yıl başlandığını ve büyük yol katedildiğini söyledi. Cami Kebir Mahallesi'nin, Ulu Camii ile birlikte şekillendiğini kayıt defterlerinden tespit ettiklerini kaydeden Atıcı, bu yıl çalışmaların bitirildikten sonra projelerinin çizilerek, tarihi mahallenin ayağa kaldırılacağını vurguladı.

KUDEB Başkanı Atıcı, 6 dönümlük alanda yaptıkları çalışmalarda öncelikle toprak altında kalan yapıları günyüzüne çıkarmaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu çalışmaların neticesinde elimize geçen dönemlere göre yapı katları çıktı. Ocaklar ve kürsübaşı alanları ortaya çıktı. Bunun dışında Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeler de ortaya çıktı. Bu sikkelerin dışında ev mimarisinde kullanılan alçı öğelere de ulaştık. Arkeolojik çalışmalarımız bittikten sonra proje çalışmalarımıza başlayacağız. Bu proje şunu anımsatıyor. Bu alanda Camii Kebir Mahallesi var. Eski fotoğraflardan gördük. Bu fotoğraflar neticesinde bu alanda bir mahalle projesi çizerek, 2019 ve 2020 yılları arasında da bu mahalleyi tekrar ayağa kaldıracağız."

Tarihi Cami Kebir Mahallesi'nde 23 hanenin olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Atıcı,"1516 yılı tahrir defterinde 23 hanenin ve 15 tane de mücerret evin olduğu tespit edilmiştir. Bu da bize 450 veya 500 yıla yakın bir mahallenin varlığını göstermektedir. Şu an 29 işçi, 2 arkeolog ve 4 uzman stajyer arkadaş ile birlikte bu alanda kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.