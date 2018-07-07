DHA YURT BÜLTENİ-7

1)YANGINDA MAHSUR KALAN 6 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, apartmanın merdiven boşluğundaki eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangında binada yaşayanlar mahsur kaldı. Dumandan etkilen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay öğle saatlerinde, Körfez Yeniyalı Mahallesi Malik Akbaş Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binanın merdiven boşluğunda bulunan eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı. Merdiven boşluğunun dumanla kaplanması nedeniyle 3 katlı binada yaşayanlar mahsur kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan Safiye Dağlı, Bahoz Erdem, Parveş Erdem, Gülgeş Erdem ve Irak uyruklu Hena Cuma ile Saddam Necim'i kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin çalışmaları

-Dumandan etkilenen vatandaşların ambulans içerisinde görüntüsü

-Çevrede toplananlar

-Detay

(Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) ============================================== 2)KÜÇÜK ÇOCUĞUN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞLI KADIN VE TORUNUNU YARALADI ADANA'da daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D., apartman bahçesinde oturan Ayşe T.'ye ateş etti. Yaşlı kadın ve torunu Altay G. (17) saçmaların isabet etmesiyle yaralandı, bu sırada merdivendeki bir çocuk korku dolu gözlerle olanları izledi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Ayşe T. ile torunu Altay G.'nin yanına, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D. geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında A.D, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ayşe T. ile saçmaların isabet ettiği torunu Altay G. yaralandı. Bu sırada apartmanın merdivenlerinde duran bir çocuk ise yaşananları korku dolu gözlerle izledi.

EVE SIĞINDILAR

Saldırının ardından torununu yanına alan kadın evine sığınıp, polise ihbar etti. Yaralılar, bölgeye yönlendirilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan A.D. ise Yeşiloba Mahallesi üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.D.'nin sorgusu sürerken, Ayşe T. ile torunu Altay G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Saldırı anına ait görüntüler ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri (Haber - Kamera: ADANA, (DHA) ==================================================== 3)ELAZIĞ'DA SICAKTAN BİTKİNLEŞİP, DEREYE DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI ELAZIĞ'da aşırı sıcaklardan dolayı bitkinleşip, dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.Elazığ'ın merkeze bağlı Örençay Köyü'nde aşırı sıcakların etkisiyle aç ve susuz kalan köpek, bitkinleşerek dereye düştü. Suyun içinde hareketsiz yatan köpeği fark eden ve çıkarmaya çalışan vatandaşların çabası sonuçsuz kalınca, durum Elazığ Belediyesi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği bulunduğu yerden çıkarıp, sedye ile taşıdı. İtfaiye ekipleri, bitkin düşen köpeğe ilk olarak su ve yiyecek verdi. Kurtarılan köpek daha sonra Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ekiplerine teslim edilerek, tedavi altına alındı. Görüntü Dökümü:

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- Köpeğin dereden çıkarılması

- Köpeğin su içmesi Haber - kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) -

===================================================== 4)ÇOCUĞA TACİZ ŞÜPHELİSİNİ PLAJDA DÖVEREK HASTANELİK ETTİLER BODRUM'daki halk plajında 12 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu ileri sürülen Mahmut Ç. (42) çevredekiler tarafından dövülerek hastanelik edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., tutuklandı.

5 Temmuz'da Kumbahçe Mahallesi'ndeki Paşatarlası Halk Plajı'nda denize girip güneşlenen 12 yaşındaki bir erkek çocuğa, iddiaya göre Mahmut Ç. cinsel tacizde bulundu. Çocuğun bağırarak yardım etmesi üzerine kaçmaya çalışan Mahmut Ç., çevredekiler tarafından yakalanıp, tekme tokat dövüldü. Plajda görevli cankurtaranlar Halil İbrahim Pehlivan ve Kürşat Yağcı'nın durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Mahmut Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., tutuklandı. Mahmut Ç.'nin darp edildiği sırada çekilip, Facebook'ta paylaşılan fotoğrafları kısa sürede yayıldı.

Görgü tanıklarından evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Ali Çakmak, "Bir kişi, erkek çocuğuna sarılıp, okşuyordu. Önce yakını, akrabası zannettik. Ancak bir süre sonra davranışları bir yakını ve akrabasına yakışmayacak şekilde olmaya başladı. Bir iki kez kendisini uyaranlar oldu. Ancak, buna rağmen çocuğu tacizi sürdürdü. Çocuk rahatsız olup, bağırarak yardım isteyince, kaçmaya çalıştı. Ancak, çevredekiler üzerine atladıkları bu kişiyi yakalayıp, dövdü. Adalet suçlunun cezasını mutlaka verir, ancak bu ne cesaret ki yüzlerce kişinin önünde böyle bir şeyi yapmaya yeltenebiliyor" dedi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)-

==================================================== 5)OTOMOBİLDEN ALTIN ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA ANTALYA'da park halindeki otomobilden 2 tam, 1 yarım ve 19 çeyrek altın çalan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde park halindeki otomobilden 2 tam, 1 yarım ve 19 çeyrek altının çalınması üzerine inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlığın aynı suçtan 21 sabıka kaydı bulunan T.K. (31) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Yeri tespit edilerek gözaltına alınan T.K., işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerinde T.K.'nin otomobile yaklaşarak uzun süre içerisine baktığı, ardından zorlayarak kapıyı açtığı ve altınları aldığı görülüyor. Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık zanlısının araba etrafından dolaşması

-Zanlının arabacının camından altınları çalıp kaçması

'25 MB // 13 SN'

Haber: Bülent TATOĞULARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)

==================================================== 6)MAVİKENT DENİZ ŞENLİĞİ YAPILDI ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Mavikent Deniz Şenliği renkli görüntüler oluşturdu.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Mavikent Deniz Şenliği etkinlikleri, Karaöz mevkisinde yapıldı. Etkinliklere Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Cengiz Kaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Yalçın Acargül, daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakıldı. Şenlik tertip komitesi üyelerine ve sponsorlara plaket takdim edilmesi sonrasında yüzme, su altında en uzun süre kalma ve yağlı direkten bayrak alma yarışları yapıldı. Yarışmalar öncesi Moğolistan Akrobasi Grubu ve Anadolu Halk Oyunları ekibinin gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Yusuf Göven, şenliğin yapıldığı alanın tabiat harikası olduğunu belirterek, bu alanın temiz tutulması gerektiğini vurguladı. Böyle güzel bir yerin kirletilmesine anlam veremediğini aktaran Başkan Göven, "Önce vatandaşlarımızda çevre bilincini oluşturmalıyız. Çevre kirli olursa, kirlettiğimiz alanda en önemli hakkımız olan yaşama hakkımız var mıdır? Denizi, havayı, içme suyunu kirletmişsiniz, kirlenmiş bir ortamda hayat hakkını kullanmanız mümkün mü? Elbette hayır. Bu yüzden çevremizi temiz tutmalıyız" dedi.

Konuşmanın ardından yarışmalara geçildi. 50 metre yüzme yarışında Yiğit Sevgül, 100 metre yüzme yarışında Alperen Bizimtuna, 200 metre yüzme yarışında Haktan Yorgancı ve 100 metre sırt üstü yüzme yarışında Levent Taşkın birinci oldu. Su altında en uzun süre kalma yarışında İlyas Acar birinciliği elde etti. Etkinliğin en ilgi toplayan etkinliği yağlı direkten bayrak alma yarışı ise büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılardan Hasan Çüm bayrağı alarak birinci oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verilirken, yağlı direkten bayrak alma yarışında birinciliği elde eden katılımcıya ise Belediye Başkanı Yusuf Göven tarafından 3 bin lira para ödülü verildi.