DHA YURT BÜLTENİ-7

TEKİRDAĞ'DA TREN FACİASINDA BİLANÇO AĞIR: 24 ÖLÜ, 318 YARALI (4)

1)2 MAKİNİST GÖZALTINDA Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında trenin makinistleri Halil Altınkaya ile Suat Şahin, tedbiren gözaltına alındı. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi. Ruhan YALÇIN-TEKİRDAĞ/DHA =====================================================

2)TREN FACİASINDA 10 AYLIK KIZIYLA BİRLİKTE YAŞAMINI YİTİRDİ TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada Derya Kurtuluş (28), 10 aylık kızı Beren ile birlikte yaşamını yitirdi. TCDD'de güvenlik görevlisi Seyfi Erbil'in de kazada öldüğü öğrenildi.Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine yakınlarını ziyarete giden Derya Kurtuluş, Çorlu'daki evine dönmek üzere trene bindi. Kurtuluş ve kızı Beren'in bulunduğu, 12703 No'lu yolcu treninin 5 vagonu, raydan çıkarak, devrildi. Kazada, Derya Kurtuluş, kızı ile birlikte yaşamını yitirdi. Derya Kurtuluş'un 3 yaşında 'Kemal' adında bir oğlunun bulunduğu, eşi Melih Kurtuluş'un Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalıştığı belirtildi. nne ile kızının cenazesinin bugün Çorlu Garaj Camii'nde ikindi namazının ardından Vakıflar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

TCDD GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE ÖLDÜ

Feci tren kazasında TCDD'de 1'nci Bölge Müdürlüğü Çerkezköy koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan Seyfi Erbil de yaşamını yitirdi. Çorlu Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan Seyfi Erbil'in cenazesinin, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Fotoğraf

CENAZEDEN GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLECEK Mehmet YİRUN- Gülseli KENARLI- Harun UYANIK/TEKİRDAĞ, (DHA)- ================================================== 3)ÇOCUK TACİZLERİNİ PROTESTO SIRASINDA TACİZ ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Rahim K.'yi (39), sahildeki kalabalığın elinden özel güvenlik güçlükle kurtardı. Gözaltına alınan Rahim K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Rahim K., iddiaya göre, denizde yüzen C.E.Ö.'nün yanına giderek, sözlü tacizde bulundu. Rahim K., "Çok güzelsin, çok tatlısın. Gel gidelim. Antalya'yı gezdiniz mi? Gel beraber çıkalım, sana Antalya'yı gezdireyim" diyerek, kız çocuğunu taciz etti. Almanya'dan tatile gelen C.E.Ö., durumu ailesine anlattı. Aile fertlerinin "Tacizci var" diye bağırmasının ardından Rahim K., kaçmaya başladı. Bu sırada sahilde bulunanlar, Rahim K.'yi yakalayıp, linç etmeye kalkıştı. Özel güvenlik görevlileri tarafından öfkeli kalabalığın elinden zor alınan Rahim K., polis ekiplerine teslim edildi. Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Rahim K.'den aile, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Rahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TACİZİ PROTESTO EDERKEN, TACİZ OLAYINI DUYDULAR

Olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 20 metre ilerisinde çocuklara cinsel tacizi protesto için bir araya gelen 3 genç, denizde 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizi öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Çocuk susar sen susma Leyla-Eylül', 'Çocuk bedenime dokunma Leyla-Eylül' yazılı dövizler taşıyan Değer ve Eylül Çalbay ile Evren Topal, çevredekilere siyah kurdele dağıttı.

'Sessiz Eylem' adını verdikleri protesto ile toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini belirten Eylül Çalbay, "Benim de 3 kızım var. Yeter artık, diyorum. Az önce sahilde de taciz yaşanmış. Önlemler alınmadığı sürece bu bitmeyecektir. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Gençlerin görüntüsü

- Gençlerin vatandaşlara siyah kurdele dağıtırken görüntüleri

- Gençlerle röportaj

- Siyah kurdele takılanların görüntüsü

- Detaylar 442 MB /// 05.10ö (HD)

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ============================================= 4)"İŞİTME ENGELLİ ESRA, CEZAEVİ FİRARİSİ TARAFINDAN KAÇIRILDI' İDDİASI BODRUM'daki evlerinden 3 gün önce markete gitmek için çıktığı belirtilen işitme engelli Esra Dağ'dan (25) haber alınamıyor. Polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Dağ'ın yakınları, genç kızın, sosyal medyada tanıştığı cezaevi firarisi Fahri K. (38) tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Esra Dağ, iddiaya göre, 6 Temmuz Cuma günü markete gitmek için evden çıktı. Dağ, 2 saat geçmesine rağmen dönmeyince yakınları, merak edip, aramaya çıktı. Markete gitmediği belirlenen Dağ, gidebileceği yerlerde de bulunamayınca yakınları, polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Dağ'ın yakınları, genç kızın fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşıp, gören ya da yerini bilenlerden yardım istedi.

'GELİRSEM YAKALARSINIZ, KIZI KİMSEYE VERMEM' DEMİŞ

3 gündür haber alınamayan Esra Dağ'ın eniştesi Mehmet Emin Oruç, "Esra'nın Facebook'ta 1,5 aydır görüştüğü biri varmış. Bu kişinin cezaevi firarisi Fahri K. olduğunu öğrendik. Jandarma, bu kişinin 9 ayrı suçtan sabıkalı cezaevi firarisi olduğunu ve Eskişehir'de yaşadığını tespit etti. Bu kişi, kendi ailesini de arayıp, 'Size gelin getiriyorum' demiş. Polis bu kişinin Eskişehir'de yaşadığı eve baskın yapmış ama evde kimse yokmuş. Daha sonra bir şekilde telefonuna ulaşılmış, 'Gelirsem yakalarsınız. Kızı kimseye vermem' deyip, telefonu kapatmış. İşitme engelli olduğu için Esra kendisini iyi ifade edemiyor. Esra'yı gören ya da yerini bilenlerin 05428126464 numaralı telefondan bize ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi.

Oruç, baldızını kaçırdığını ileri sürdüğü Fahri K.'nin 'Serhat Sezer Sezgin' sahte ismini kullandığını da kaydetti.

Mehmet Emin Oruç, baldızı Esra Dağ ile onu kaçırdığını öne sürdüğü Fahri K.'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabından paylaşıp, görenlerden ve yerini bilenlerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - ===================================================== 5)ZORLA ALIKONULAN KADIN, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI BURSA'da bir barakada zorla alıkonduğu öne sürülen L.D. (35) adlı kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmanın ardından Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi, Harmanlar mevkiindeki bir barakaya operasyon düzenledi. Barakada tutulan L.D. kurtarıldı. Ekipler, olayla ilgili Y.Ç. (42) ve E.A.'yı (45) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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Sanıklar adliyeye çıkartılırken

Detaylar BURSA, (DHA)- ===================================================

(ÖZEL)

6)'KARAKIZ' TEK BATINDA 13 YAVRU DOĞURDU GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Hasan Şenocak'ın 'Karakız' adlı köpeği, 1 saat içinde tek batında 13 yavru doğurdu.

Pınarbaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Şenocak'ın geçen yıl sahiplenip, 'Karakız' adını verdiği köpeği, tek batında 7'si dişi 6'sı erkek 13 yavru doğurdu. Duyanları şaşırtan ve her gün birçok kişinin ziyaret ettiği yavru köpeklere biberonla süt takviyesi yapılıyor. Köpeğinin 13 yavrusunu sahiplenmek isteyenler olduğunu belirten Hasan Şenocak, "Geçen yıl evimizin önüne gelen köpeği sahiplendik. 2 gün önce havlamasıyla baktığımızda 1 saat içerisinde 13 yavruyu dünyaya getirdiğini görünce biz de şaşırdık. Bunu duyanlar da merakla gelerek, bakıyorlar ve sahiplenmek istiyorlar. Annelerinin sütü 13 yavruyu beslemeye yetmediği için biberonla süt takviyesi yapıyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

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- Anne köpek ve yavruları

- Küçük kızın yavruları sayması

- Hasan Şenocak'ın anlatımı

- Köpeğin yavrularını emzirmesi

- Genel ve detay görüntüler