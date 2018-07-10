DHA YURT BÜLTENİ-7

1 - İzmir'de 90 kaçak göçmen yakalandı İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çcukların da bulunduğu 90 kaçak göçmen yakalandı. Denetim yapan Sahil Güvenlik helikopteri, geçen pazar günü saat 04.55 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki 24'ü Orta Afrika Cumhuriyeti,10'u Irak, 7'si Senegal, 4'ü Suriye, 1'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları belirtilen 10'u kadın, 18'i çocuk olan toplam 46 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı. UÇAK BELİRLEDİ İzmir'in Urla ilçesinde ise havadan kontrol yapan Sahil Güvenlik uçağı, dün (pazartesi) saat 00.40’ta, Azmak Koyu açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu saptadı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botundaki görevliler, lastik botta bulunan kaçakları durdurdu. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenilen 4'ü Suriye, 11'i Filistin, diğerleri Afrika ülkelerinden olan toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 8 kadın ile 2 de çocuk bulunan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Dikili'deki kaçakların yakalanmasından görüntü Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) =========== 2 - Kadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldular MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kadınlar, çocuk istismarını ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan bir grup kadın, çocuk istismarına ve kadına yönelik şiddete karşı Bodrum Kadın Dayanışma Derneği öncülüğünde, ellerinde tepkilerini dile getiren dövizlerle biraraya geldi. "Erkek adalet değil gerçek adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Failleri atlama yasaları uygula", "Yaşasın feminist mücadelemiz", "Kadınlar artık susmayacaklar", "Failleri aklama, yasaları uygula", "Hayır, hayır demektir", "İdam istemiyoruz, yasaları uygula" sloganları atan kadınlar, daha sonra düdük çalıp, alkışlı protestoda bulundu. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, kadınların artık bir arada olmaları gerektiğine ve yapılan her türlü istismarlara karşı tepkilerini göstermeleri gerektiğini belirtip, "Çocuğa ve kadına yönelik cinsel istismar ve şiddeti önlemek yerine, suç gerçekleştikten sonra kısasa kısas ve Ortaçağ mantığına dayalı, evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde kullanılan idam çığırtkanlığı hiçbir şekilde çözüm teşkil etmez. Oysa, çocuğa ve kadına karşı cinsel istismar ve erkek şiddetine dayalı suçlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda suçun yargılanması ve cezalandırılması için gerekli ve yeterli cezalandırma hükümleri mevcut. Ancak, kamuoyuna mal olan davalarda görüldüğü üzere, bu hükümlerin gerçekleştirilmesine yönelik adalet ve yargı sisteminin yetersiz ve erkek lehine uygulamaları söz konusu. Var olan cezaların uygulanması esnasında, 'rıza' tartışması, 'kadının özel hayatı', 'çocuğun sesini çıkarmamış olmasını kabul ve rıza olarak algılayarak' hüküm kurulması ve erkek failin cezasız, hatta beraat ederek toplum nezdinde aklanması, sorunun asıl unsurlarından biridir. İşlenen suçun cezai karşılığı mevcut, uygulaması yok. Bunun nedeni çok açık, kadın ve çocuk, erkek sisteminde hizmet ve itaat etmekle yükümlü oldukları algısı toplumda ve devlet gözünde hakim. İtiraz eden tüm unsurları susturmak, köleletirmek için kurulu bir erkek dünyası var edilmekte" dedi.

Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Eylemden görüntü -Açıklamadan ve slogan atılmasından görüntü -Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ========= 3 - Operasyonda yakalanan DEAŞ üyeleri, yaralı Suriyelileri dolandırmış ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk 2'si çocuk 10 şüphelinin, Suriye'de yaralanan sivilleri Türkiye'deki devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi ettirip, paralarını aldıkları ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerin kişilerin evlerine, 30 Haziran'da eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Direnişin yaşanabileceği evlere, demir kapıları koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 1'i kadın 5 kişi, nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı.

ÜCRETSİZ TEDAVİ ETTİRİP, PARALARINI ALDILAR Polis operasyonda, daha öncede bir çok kez gözaltına alınıp serbest bırakılan DEAŞ terör örgütünün sözde Adana emiri Mahmut Özden'i de yakaladı. 7 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlenen örgütün Suriye'de patlama ve çıkan çatışmalarda yaralanan sivilleri Hatay üzerinden Adana'ya getirip buradaki devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi ettirdiği öğrenildi. İyilişen Suriyelilere ise tedavinin paralı olduğunu söyleyen şüphelilerin bu yöntemle örgüte ciddi miktarda finans sağladığı ortaya çıktı. Ayrıca Mahmut Özden'in imamlık dışında kadı görevi de üstlendiği, çeşitli nedenlerden dolayı anlaşamayan tarafların sorunlarını çözdüğü saptandı. Şüphelilerin ayrıca, yakalandıktan hakim ve savcının önünde ayağa kalkmadığı ve "Biz sadece Allah'ın huzurunda ayağa kalkarız' dediklerinde öğrenildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler ise ülkenin şeriatla yönetilmesini, demokrasiye karşı olduklarını savundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

- Polis otobüsüne bindirilmesi

- Otobüsün gidişi

***ARŞİV***

- Özel harekat polislerinin evlere baskın yapması

- Şahısları gözaltına alması

- Operasyondan detay görüntüler SÜRE:02'57" BOYUT:180 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ================== 4 - Kocaeli'de milyonluk 'Sarı Öküz' operasyonu İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'de, hayvan ve araç alımı sırasında anlaştıkları vatandaşları havaleyi ertesi gün yapacakları konusunda kandırarak dolandıran çete 'Sarı Öküz' isimli operasyonla çökertildi. Yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen 12 kişi adliyeyeye sevk edildi. Nisan ayında yaşlı bir kadın emniyete gelerek, "Benim sarı öküzümü aldılar, paramı ödemediler. Beni dolandırdılar" diye şikayette bulundu. Yaşlı kadının şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yakın tarihlerde tespit edilen dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik ihbarlarını mercek altına aldı. Meydana gelen olaylarda şüphelilerin, internetten veya çevreden bulmuş oldukları hayvanları ve araçları satın almak için kurum adına alışveriş yaptıklarını söyledikleri, satın alınacak hayvan ve araçlar için peşin fiyatına pazarlık yaptıkları, parayı banka hesaplarına havale etmek konusunda anlaştıklarını, ancak saatin geç olması veya hafta sonu olması sebebiyle parayı ertesi gün göndereceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırdıkları kişilerden hayvan veya araçları aldıktan sonra bazılarını bir gün bile geçirmeden üçüncü kişilere sattıkları belirlenen çetenin, insanların kendilerine inanması için paravan veya batmak üzere olan şirketler adına çek ve senet verdikleri de belirlendi.

Aynı yöntemle 16 kişinin dolandırıldığını tespit eden polis, çetenin izine ulaştı. Kimlikleri belirlenen çete üyeleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile teknik takibe alındı. Teknik takip sonrasında 'Sarı Öküz' ismi verilen operasyonla Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlar yapılarak A.Ç., M.B., A.K., K.S., Ş.K., Y.K., K.M., D.K., T.E., M.A., S.E. ve Ç.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 2 çek, 2 çek fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, 1 araç satış protokolü, 2 hayvan pasaportu, 2 kaşe, 1 senet fotokopisi, 3 bıçak, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 23 adet fişek bulunarak el konuldu. Baskınlarda şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği anlaşılan 4 büyükbaş hayvan, 1 otomobil, 1 motosiklet ve 1 karavan bulunarak sahiplerine teslim edildi. Yapılan çalışmalarda çete lideri oldukları anlaşılan K.M. ve Ç.K.'nın, çete üyelerine yapılan iş karşılığı para verdiği tespit edilirken, çetenin bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis ekiplerinin operasyona gidişi

-Ev baskınlarında yapılan aramalar

-Ele geçirilen büyükbaş hayvan ve araçların görüntüleri

-Ele geçirilen suç unsurlarının görüntüleri

-Detay

İKİNCİ GÖRÜNTÜ

-Zanlıların asayişten çıkışları

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

================ 5 - Çay tarlasına devrilen kamyonete 'Rize işi' kurtarma RİZE'de park halinde olduğu yoldan kayarak, yamaç alanda içerisinde çay toplayanların bulunduğu çay tarlasına devrilen kamyonet, yöre sakinlerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. 20 kişinin, elleriyle kaldırarak sürüklediği kamyonu yaklaşık 4 saatlik uğraş sonucunda yola çıkarmasına ait görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Kaza, dün saat 16.30 sırlarında merkeze bağlı Uzunköy köyünde meydana geldi. Çay toplamak için köye gelen Mustafa T., 53 AZ 987 plakalı kamyonetini yol kenarına park etti. Sürücü, yokuş olan yolda aracının kaymaması için de tekerinin altına da taş koyarak önlem aldı. Park halinde içerisinde sürücüsü bulunmayan kamyonet, bir süre sonra tekerin taştan kurtulmasıyla kaymaya başladı. Kayarak hızlanan kamyonet, daha sonra yol kenarındaki çay bahçesine devrildi. Devrildiği çay bahçesinde de takla atan kamyonet, yaklaşık 200 metre sürüklenip düz arazide durdu. Kamyonetin devrilerek takla attığı çay tarlasında çay toplayanlar da büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada yaralıların olabileceğini düşüneneler olay yerine koştu. Vatandaşlar, kamyonette kimsenin olmadığı ve park halindeyken kaydığını öğrenmesi üzerine rahat bir nefes aldı.

EL BİRLİĞİYLE ARACI ÇIKARDILAR

Çay toplayanlar ve çevredekiler, çay tarlasındaki kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı, vinç talebinde bulundu. Çekici şirketi yetkilileri de köy yolunun dar oluşu nedeniyle ağır tonajlı vinçlerin bölgeye gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kalabalık, kamyoneti kendi imkânlarıyla yola çıkarmaya karar verdi. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, kamyoneti tarladaki çay filizlerine de zarar vermeyecek şekilde yola çıkarmak için kolları sıvadı. Grup, elleriyle kaldırarak sürüklediği kamyonu yaklaşık 4 saatlik uğraş sonucunda yola çıkarmayı başardı.

KURTARMA ANI KAMERADA

Öte yandan hurdaya dönen kamyonetin yöre sakinlerinin elbirliğiyle bulunduğu çay bahçesinden çıkarılması, Muhammet Kan adlı kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi çekerken, bazı takipçiler de 'İşte Rize işi kurtarma' şeklinde esprili yorumda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kamyonetin kurtarılma anı HABER: AYTEKİN KALENDER KAMERA: DHA ============ 6 - Bu zipline binmek cesaret ister ARTVİN’de Borçka baraj gölünün iki yakası arasına kurulan ve 385 metre uzunluğu ile bölgenin en uzun hattı olan zipline binmek cesaret istiyor. Yerli-yabancı turistlerin ilgisini de çeken ziplene binenler heyecan ve korkuyu bir arada yaşarken, yaşanan adrenalinin tarifsiz olduğunu belirtti. Artvin- Borçka karayolunun yaklaşık 15’inci kilometresinde Artvin Belediyesi Marina Sosyal Tesisleri ile Merkez ilçeye bağlı Erenler Köyü arasındaki Borçka Baraj gölü üzerine çelik halat gerilerek bölgeyi ziyarete gelenlere zipline heyecanı yaşatılıyor. Bölgeye gelen yerli ve yancı turistlerin yanı sıra adrenalin tutkunları, emniyet kemeri takarak, baraj gölü üzerinde 385 metre uzunluğunda ve yüksekliği 35 metreyi bulan hatlara yaşadığı heyecanı doruğa ulaşıyor. Bölgede ilgi odağı olan ziplene binenler heyecan ve korkuyu bir arada yaşarken, yaşanan adrenalinin tarifsiz olduğunu anlattı.