DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KARASU'DA BOĞULAN GENCİN KURTARILMA ANI KAMERADA SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç cankurtaran ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma operasyonu, sualtı kamerasıyla görüntülendi.Karasu'da, Karadeniz'in sularında her gün çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçiriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma tehlkesi geçirenlere anında müdahale ediyor. Çok sayıda personel, bu yıl boğulmalara karşı sıkı mücadele verip 1 aylık sürede kimsenin boğulmasına izin vermedi. Bir gencin cankurtaranlar tarafından kurtarıldığı anlar sualtı kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Cankurtaranların kıyıdan çıkış yapması, yüzerek gence ulaşması ve bu sırada gelen jet skiye alınan gencin sudan çıkarılması kameraya yansıdı. Cankurtaranların, suda çırpındığı görülen genci sadece dakikalar içinde sudan çıkarması ve sahilde müdahale yapılması görüntülerde yer aldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan gencin durumunu ise iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Su altı kamerası ile çekilen görüntüler

Gencin suda çırpınması, denizden alınması, sahilde müdahale edilmesi Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA) ==================================================== 2)GÖLETTEKİ BALIK ÖLÜMLERİ KORKUTTU SİVAS merkezde bulunan Serpincik Göleti'nde 4 gündür görülen balık ölümleri endişe yarattı.

Sivas merkeze 9 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Göleti'nde cumartesi günü başlayan balık ölümleri bölge halkında endişeye neden oldu. Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, ölümlerin yaşandığı Serpincik Göleti'nde inceleme yaptı, numune aldı. Balıklar ve sudan alınan numunelerin ilgili laboratuvarlara gönderildiğini ve sonuç beklendiğini aktaran yetkililer, ölümlerin, havaların ısınmasına bağlı olarak su debisindeki ve sudaki oksijen miktarında azalmadan kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Amatör balıkçılıkla uğraşan Gökhan Fil (34) ise yıllardır göle balık tutmak amacıyla gittiğini, hiç bu yılki kadar balık ölümüne rastgelmediğini söyledi. Fil, "Balık tutmak için buraya geldim fakat böyle ölü balık manzarasıyla karşılaştık. Sivaslıyım, buraya sık sık geliyorum. Böyle bir manzarayla karşılaşmamıştım. İlk defa burada, bu kadar ölü balık görüyorum. İşin garip tarafı, ölen bütün balıklar kefal. Burada iki cins balık var; kefal ve sazan. Sazanlar ölmemiş, kefaller ölmüş. Göl suyu çok çekilse bile böyle bir ölümle karşılaşmamıştım. Dün görmüştüm bu ölü balıkları, bugün tekrar geldim, dip tarafta olduğunu sanıyordum, meğer gölün her tarafında ölü balıklar var. Buna bir tarım ilacı sebep oldu diye düşünüyorum. Çünkü havalar Sivas'ta bu sene o kadar sıcak gitmedi. Suyun oksijen oranının düştüğünden olacağını sanmıyorum. En azından benim kendi görüşüm bu şekilde. Daha önceki yıllarda gölün suyu çok çekildiği halde şimdiye kadar bu şekilde balık ölümüyle karşılaşmamıştım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Göletten görüntüler

-Balıklardan görüntüler

-Ölü balıklar

-Balıkçı Gökhan Fil Röp

-Genel Detay Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ (409 MB HD Görüntü) ================================================== 3)DEVRİLEN KAMYONDAKİ 20 TON TUĞLA YOLA SAVRULDU GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonun kasasındaki 20 ton yanmaz fırın tuğlası yola savruldu, sürücü hafif yaralandı. Kaza, dün akşam Nurdağı-Adana karayolunda meydana geldi. Osmaniye'de yüklediği 20 ton yanmaz fırın tuğlasını, Nurdağı'na getiren Sefer Burak (55), yönetimindeki 44 BT 653 plakalı kamyonla virajı dönerken direksiyon kontrolünü yitirince, araç yol ortasına devrildi. Kasadaki 20 ton yanmaz fırın tuğlası yola savruldu. Devrilen kamyonun ön camından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Sefer Burak'a ayakta müdahalede bulundu. Kamyonun çekiciyle kaldırılmasının ardından yanmaz tuğlalar, başka bir araçla toplandı. Temizlenin yol, yaklaşık 2 saatin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Devrilen kamyonun vinçle kurtarılması

- Yola savuralan tuğlalar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33 MB ================================================== 4)VAN'DA JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİ KURULUYOR VAN'ın Çaldıran ilçesinde, seracılıkta kullanılan jeotermalin, elektrik üretiminde de kullanılması için çalışmalara başlandı. Yerin 10 kilometre derinliğine kadar jeofizik etüdü yapılan sahada elde edilen ilk bulgulara göre, 2 bin metre ile 4 bin metre derinlikte, 140 dereceden daha yüksek sıcaklıkta kaynak tespit edildi. Çaldıran Jeotermal Proje Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Taşkın, "Jeotermal sahamızın, elektrik üretimi için önemli potansiyel taşıdığını gösteriyor. Derin sondajlardan sonra jeotermal elektrik santrali kurmayı planlıyoruz" dedi. Çaldıran ilçesinde, önceki yıl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen projeyle Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda domates üretilmeye başlandı. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan, 120 bin metre boru döşenerek, ısıtılan seralardaki domatesler markalaştı. Sosyal aktivitenin olmadığı ve hava koşulları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede çalışma imkanı bulamayan kadınlara iş kapısı açıldı. Kurulan domates serasında bu yıl geçici olarak denenen salatalık üretimi de piyasada tutuldu. Salatalık üretimi tutulunca bu yıl üretim sezonunda, 10 dekarlık alanda, topraksız salatalık serası ile yılın her döneminde salatalık üretilecek. Serada yeni sezon için çalışmalara hız verilirken, yeni domates fideleri de dikilmeye başlandı.

'JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARININ VERİMLİLİĞİ DAHA YÜKSEK' Bölgede kurulan ve ilk olan jeotermal enerji ile ısıtılan seranın ardından bu kez de jeotermal enerji santrali kurulması hedefleniyor. Çaldıran Jeotermal Proje Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Taşkın, "Jeotermal kaynakların en önemli kullanım alanlarından biri elektrik üretiminde kullanımıdır. Bunun için en az 100 derecelik kaynak gerekir. Çaldıran, jeotermal olarak seracılık ve termal turizmden sonra jeotermal elektrik santrali kurmayı hedefliyoruz. Bunun için ileri teknolojik yöntemlerle yerin 10 kilometre derinliğine kadar jeofizik etüdü yaptık. Elde ettiğimiz ilk bulgulara göre, 2 bin metre ile 4 bin metre derinlikte 140 dereceden daha yüksek sıcaklıklı kaynak tespit ettik. Diğer enerji kaynaklarına jeotermal enerji kaynaklarının verimliliği çok daha yüksek" diye konuştu. Bu sıcaklıktaki suyun çok önemli olduğunu vurgulayan Taşkın, "Görüldü ki bu jeotermal sahamızın elektrik üretimi için önemli bir potansiyel taşıyor. Bütün enerji firmaları, enerji yatırımcıları böyle verimli sahaları arıyor. Yapacağımız derin sondajlardan sonra jeotermal elektrik santrali kurmayı planlıyoruz. Ayrıca termal otel yatırımı için imar planımız son aşamaya geldi. Bu sene imar ve ruhsat işlerini tamamladıktan hemen otelin yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi.