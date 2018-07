DHA YURT BÜLTENİ 7

'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ' Çatalçeşme Deresi'nin suyunun eskiden içilebildiğini söyleyen Ali Abatopçu ise şöyle konuştu: "Maalesef Kömürcüler OSB kurulduğundan bu yana, yaklaşık 4 senedir, denizin hali bu şekilde. Ben 30 yıl Dilovası Belediyesi'nde çalıştıktan sonra emekli oldum. Bu sahilde de tam 7 yıl görev yaptım. Burada şu anda yok denecek kadar az insan var. Bundan 4-5 yıl önce burada denizin içerisinde yer bulamazdınız. Bir zamanlar bu dereden akan su içiliyordu. Maalesef şu anda durum içler acısı bir halde. Hem doğaya, hem denize bu kadar zarar veriyoruz. Yetkililer de bu duruma yıllardır bir çözüm üretemediler. Biz bir an önce çözüm bekliyoruz. Sonuçta Dilovası halkının gideceği başka bir yer yok" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Derenin denize döküldüğü noktadan çekilmiş drone görüntüleri -Denizin içerisindeki vatandaşların drone görüntüleri -Plajdan aktüel görüntüler -Vatandaşlarla röpler -Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Selda Hatun TAN/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)

İlk olarak şehit polis memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesi Pekmezciler Köyündeki kabrini ziyaret eden Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada "Rabbim şehadetini kabul eylesin, mekanını cennet eylesin. İnancımızda şehitler, dünya hayatının ve cennet hayatının efendileridir. Hazreti peygamberimizin cennette komşularıdır. En değerli varlıklarını, vatan için, bayrak için, ezan için, özgürlüğümüz için, bağımsızlığımız için, feda eden, kara toprağa giren, unutulmaz kahramanlarımızdır. Halit Gülser de FETÖ hain terör örgütünün, 15 Temmuz darbe girişiminde, hainlere karşı imanı ile duran ve bu darbe tehdidini canıyla şehadetiyle bertaraf eden kahramanlarımızdandır. Bugün maddi hayatı sona erse de hepimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak, ülkemizin ve milletimizin hiçbir zaman unutmadığı bir kahraman evladı olarak her zaman hatırlanacaktır. İçte ve dışta bu ihanetin temsilcileri ve bu terör örgütünün destekçileri bilmelidir ki, bu milletin Halitleri bitmez bir ölen bin dirilen bir inancın bir ruhun Halit de kahraman bir temsilcisiydi. Şehitler tepesinin manen ölmeyecek bir kahramanıydı. Rabbim tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, mekânlarını cennet eylesin. Başta değerli ailesine, yakınlarına ve bütün milletimize de sabrı cemil ihsan eylesin. Biz onların manevi varlığıyla daha kararlı, daha güçlü ve daha inançlı ve imanlı bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle bir ve beraber olarak bütün tehditlere, bütün ihanetlere, bütün terör örgütlerinin iç ve dış tertiplerine rağmen bugün eskisinden daha güçlü, daha kararlı, daha azimli. Rabbim tekrar Halit'e ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin makamı ve mekânlarını cennet eylesin inşallah" dedi.

Kabir ziyaretinin ardından Gülser ailesini ziyaret eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekileri, şehit polis memuru Halit Gülser'in yakınları karşıladı. Daha sonra aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Vali Güzeloğlu, burada da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün değerli milletvekillerimiz, Garnizon Komutanımız, komutanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, İlçe Kaymakamımız, il başkanımız dâhil bütün arkadaşlarımızla merhum şehidimizin manevi huzurunda, ona olan borcumuzu İfade etmek Fatiha'yla, salatu selamlarla onu anmak için bir kez daha bir aradayız. 2 yıl önce 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin karşısında duran, imanıyla bu ihaneti püskürten ve şehadetiyle bugün bu ülkenin birlik ve beraberliğinin mührü olan kahramanlardan biri Gürsel evladımız. Sizin köyünüzün bir evladı, bu toprakların bir evladı. Rabbim ona da, tüm şehitlerimize de gani gani rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Onların o duruşuyla, o kahramanlığıyla o ihanetin bütün odakları püskürtüldü. Hamdolsun Türkiye bugün o günden ve dünden daha güçlü bir şekilde, kararlılıkla yoluna devam eden, bölgesine ve dünya üzerinde her açıdan sözü dinlenilen ve bu şekliyle şüphesiz ki güçlü hale gelen bir ülke oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde daha güzel bir geleceğe doğru gidiyoruz. Herkes bilmeli ki bu büyük devlet, bu kutlu devlet, bu dualı millet yoluna kararlılıkla devam edecek. Bu ihanet odaklarının karşısında ister PKK, ister FETÖ, ister bunların işbirlikçileri yok olup gidecekler. En büyük gücümüz, milletten aldığımız gücümüz, milletin iradesi, milletin kararlılığı. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bir ve beraber olarak daha nice güzel zamanlarda bir olmayı nasip eylesin. Bu yolculuğumuz devam ederken de, sahip olduğumuz özgürlüğümüz, bayrağımız, vatanımız, ezanımız her düzeydeki bütün varlığımızı bize feda eden, bize armağan eden bu şehitlerimizden de rabbim razı olsun. Bugün bir kez daha hem bir taziyeyi vermek, hem Fatihalarla onu anmak için geldik. Rabbim sizlerden de razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum. Ben ve tüm arkadaşlarım hepinize bu ev sahipliği için teşekkür ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum Sağ olun var olun" diye konuştu.

Daha sonra 15 Temmuz 2016 günü Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Askeri Çoban'ın Ergani İlçesinde bulunan kabrini ziyaret eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, ellerinde Türk Bayrakları olan çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, şehidinin kabrini ziyaret eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, burada tüm şehitlerin ruhlarına dualar okudu.

Burada da bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, şehit Askeri Çoban'ın özgürlüğüne sahip çıkan bir kahraman olduğunu belirterek, "Bugün onun ve onun gibi 15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz. Kendileri o hain darbe teşebbüsü karşısında imanları ile duran bu ülkenin helal süt emmiş her evladı gibi bayrağına ezanına vatanına özgürlüğüne devletine sahip çıkan bir kahramanıydı. Askeri Çoban o güne bir vatandaş olarak bu ülkede yaşayan bir özgür vatandaş olarak özgürlüğüne kastedenlerin karşısında Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara alanlara çıkan milyonlardan biriydi. Âmâ özel biriydi. Şehadet le şereflenen biriydi. Şehadet niyet edilse de kısmeti Allaha ait bir mazhariyettir. Şehitler inancımızın en yüce mertebesinde ölmeyen, diri kalan, Allah'ın müjdesine, cennette peygamberimizin komşuluğu şerefine eren kahramanlardır. Allah tüm şehitlerimizden ve Askeri Çoban'dan razı olsun. Şefaatlerinden bizleri nasiplendirsin. Mezarının başında bugün onu rahmetle anarken kararlılıkla bir kez daha haykırıyoruz ki bütün şehitlerimizin ve Askeri Çoban'ın emaneti olanak vatan bu devlet ve millet sonsuza dek yaşayacak. Gelecek her gün daha güçlü ve kararlı bir şekilde sonsuza kadar bayrak gönderde dalgalanacak ezan semalarda hep okunacak. Ama Askeri Çoban ve tüm şehitlerimizde yaşadığımız bu ülkede ve milletin yaşadığı her gün hatırlanacak. Rabbim onlardan razı olsun mekânları cennet olsun ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.