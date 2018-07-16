DHA YURT BÜLTENİ 7

Yolcu otobüsü alev alev yandı Kütahya'dan 25 yolcu ile Bursa'ya gelen yolcu otobüsü, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra alev aldı. Yolcuların panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kütahya'dan aldığı 25 yolcu ile Bursa'ya gelen Yaşar Tiryaki (47) yönetimindeki Kütahyalılar Turizm'e ait 43 ZD 459 plakalı otobüsün, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra bilinmeyen nedenle motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü Tiryaki, otobüsü sağa çekerek kapıları açtı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların panik yaşadığı yangın cep telefonu kameralarına yansırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü: -Yangın cep telefonu görüntüsü -Yanan otobüsten görüntü -Yolcu röportaj -Otobüsün içinden görüntü -Yolda kalan yolculardan görüntü -Detaylar Süre: 2 dk 39 sn, Boyut: 297 MB Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ========================== Tekne su alınca koyda mahsur kalan 149 Suriyeli yakalandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 149 kaçak yakalandı. Kişi başı 2 bin - 2 bin 500 dolar ödeyerek bindikleri teknenin küçük olması ve su alması nedeniyle koyda mahsur kalan Suriyelilerin, muz bahçelerinde saklandığı belirlendi. Koru Mahallesi Poyraz Limanı mevkisinde saat 06.00 sıralarında muz bahçeleri içinde insanlar olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis bölgede yaptığı aramada, koyda, muz bahçesinin içinde ve sahilde mülteciler olduğunu belirledi. 23 kadın, 52 çocuk olmak üzere toplam 149 Suriyeli, çağrılan otobüslerle sağlık kontrolleri ve işlemleri için Gazipaşa Spor Salonu'na götürüldü. Çocuklardan 2'sini arı soktuğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istediği tespit edilen Suriyeli kaçakların kişi başı aile durumuna göre 2 bin - 2 bin 500 dolar ödediği ve otobüslerle Mersin'den Gazipaşa'ya getirildiği belirlendi. Güney Mahallesi'ndeki dağ yolunda indirilen kaçakların muz bahçeleri içindeki sarp yamaçlardan koya ulaştığı, bindikleri 'Sinan-D' adlı teknenin küçük olması ve su alması nedeniyle koyda mahsur kaldığı öğrenildi.

Polis bölgede başka kaçaklar olabileceği ihtimali üzerine araştırmasını sürdürürken, kaçan tekne kaptanının yakalanması için de aramalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Koydaki tekneden görüntü

- Mültecilerin otobüslere bindirilişi

- Spor salonuna getirilen mültecilerin otobüslerden inişi

- Spor salonuna alınan mültecilerden genel ve detay görüntüler

- Arı sokan çocukların acil ekiplerince muayenesi genel ve detay görüntüler 183 MB /// 03.00" HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ========================== Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk İzmit'te trafikte ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki küçük kızın demirlere sarılarak yolculuk etmesi dikkat çekti. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden küçük çocuğu kasaya koymasına hayretle bakıldı. İzmit'te D-100 Karayolu'nda ilerleyen bir kamyonetin kasasında küçük bir kız çocuğunun yolculuk etmesi dikkat çekti. Kamyonet kasasında bulunan kız çocuğu kasanın kenarında bulunan korkuluklara tutunurken, demirlere tırmanması ise yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin içerisinde 1'i kadın 3 kişinin bulunması, tehlikeye aldırış etmeden çocuğu kamyonetin kasasına koymaları hayretle izlenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Küçük kızın kamyonet kasasında yolculuğunun cep telefonu görüntüsü ============================= Final maçına yasa dışı bahis oynayanlar, ATM başında yakalandı Mersin'de, Fransa ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği 2018 Dünya Kupası final maçı sırasında yasa dışı bahis oynadığı iddia edilen 7 kişi, 'Son Dakika' adlı operasyon ile ATM başında gözaltına alındı. Yasa dışı bahis suçundan banka hesaplarına el konulması nedeniyle 'cebe havale' yöntemini kullanarak bahis yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Fransa ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği final maçı öncesinde kent merkezindeki 9 ATM'ye gelenleri izlemeye aldı. 'Son Dakika' adı verilen operasyonla, final maçı sırasında yasa dışı bahis oynayıp, elde ettiği parayı 'QR kod' yöntemiyle çekmek isteyen 7 kişi suçüstü yakalandı.

Aramada, üzerlerinden 23 bin 115 TL para ile 10 cep telefonu çıkan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------- - Ele geçirilen para ve cep telefonlarından genel ve detay - Emniyet Müdürlüğü girişi - Adliye binası ve tabelası (BOYUT:84 MB) (SÜRE:1,3 DK) Haber-Kamera: MERSİN; (DHA) ============================ İtfaiye erleri bu defa kendi binalarında yılan yakaladı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde birçok kez evlere giren yılanları yakalayan itfaiye erleri, bu defa itfaiye binasına girmeye çalışan yılanı yakaladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Andırın İtfaiye Grup Amirliği'ndeki itfaiye erleri, binaya bir yılanın girmeye çalıştığını gördü. Hemen yılan yakalama çubuğunu alan bir itfaiye eri, 1.5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak su bidonuna koydu. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok ev ve iş yerine giren yılanları yakalamak için mesai harcayan itfaiye erleri, bu defa kendi iş yerlerine girerken yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Binaya girmeye çalışan yılan

- İtfaiye erinin yılana müdahalesi

- Yakalanan yılan

- Yılanın doğaya bırakılması

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL GÖRÜNTÜ BOYUTU: 225 MB ============================== Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, Karadeniz bölgesinde hasada başlayacak olan fındık üreticilerini uyardı. Fındıktan istenilen gelirin elde edilebilmesi için üreticiye görevler düştüğünü belirten Arslantürk, "Üreticinin mutlaka ürününü piyasaya kontrollü indirmesi ve bir emanet sistemine ürününü teslim etmemesi gerekiyor. Üretici sabredip, gerekli tedbirleri alırsa çok rahatlıkla ürününden istediği geliri elde edebilir" dedi. Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen fındıkta hasat dönemi başlıyor. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, bölgenin önemli gelir kaynağı olan ve hasadına sayılı günler kalan fındıkla ilgili değerlendirmede bulunarak, üreticileri uyardı. Arslantürk, fındık rekoltesinin yakın bir tarihte açıklanacağını hatırlatarak, üreticilerin fındığını piyasaya kontrollü bir şekilde indirmesi gerektiğini vurguladı. Arslantürk, "Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl yeniden devrede olacağını öngörüyoruz. Vereceği fiyatın da geçmiş yıllara oranla daha iyi olma ihtimali var. Üretici her zaman daha fazlasını bekler ama makul, mantıklı, sürdürülebilir bir fındık ticareti olabilecek bir fiyat olur. Bu noktada üreticiye de görevler düşüyor. Üreticinin mutlaka ürününü piyasaya kontrollü indirmesi ve bir emanet sistemine ürününü teslim etmemesi gerekiyor. Üretici üstüne düşen görevi yaparsa fındıktan istediği geliri elde edebilir" dedi.

'FINDIK REKOLTESİ 550-600 BİN TON CİVARINDA'

Açıklanması beklenen fındık rekoltesinin 550-600 bin ton civarında olacağını tahmin ettiğini ifade eden Arslantürk, "Benim tahminlerime göre 550 - 600 bin ton civarında bir rekolte açıklanacak. Bunun yanında Türkiye dışındaki fındık üretimi de 300 bin ton civarında bekleniyor. Toplamda 200 bin ton devirle birlikte 1 milyon 100 bin tonluk yeni bir sezona girmiş olacağız. Her yıl devreden bir fındık stoğu var. Türkiye'nin devrettiği stok 170 bin ton civarında. Türkiye dışında devreden stok ise 30 bin ton. Yani toplam 200 bin tonluk bir stok devri var. Dünyanın toplam tüketimi de yıllık 1 milyon ton. Bu değerlere baktığımız zaman bir sonraki döneme de yaklaşık 100 bin tonluk bir stok devri olacak" diye konuştu. 'BAKANLIĞA CİDDİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Ticaret borsalarının ve sivil toplum örgütlerinin üreticiyi yönlendirme konusunda yetersiz kaldığını da aktaran Arslantürk, şunları söyledi:

"Trabzon Ticaret Borsası ve diğer sivil toplum örgütleri olarak, son dönemlerde fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için örnek bahçeler oluşturarak üreticiyi buna göre yönlendirmeye çalışıyoruz fakat pek yeterli olamıyoruz. Bu süreçte Tarım Bakanlığı'na da çok ciddi görevler düşüyor. Türkiye'nin sürdürülebilir fındık ticaretinin sağlanabilmesi için verimi, kaliteyi artırıcı bahçe yenilenmeleri gibi çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması gerekiyor."