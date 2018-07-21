DHA YURT BÜLTENİ 7

GAZİANTEP’te, davetsiz gittiği asker uğurlama gecesinde havaya ateş ettiği için akrabaları tarafından uzaklaştırılan Süleyman B.'nin (27), anneannesinin evinde ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, dayısının oğlu İsmail Daler'in (6) ölümüne neden oldu. Olay, dün gece Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman B., askere gidecek olan bir akrabası için düzenlenen uğurlama gecesine davetsiz olarak katıldı. Sokakta yapılan eğlencede yanındaki tabancayla havaya ateş eden Süleyman B., kendisine tepki gösteren akrabaları tarafından uzaklaştırıldı. Süleyman B. aynı mahalledeki anneannesinin evine gittikten 5 dakika sonra iddiaya göre silah sesleri duyuldu. Silah sesinin geldiği yöne giden Hüseyin Daler, başından vurulan oğlu İsmail Daler’i kucağına alarak eğlencenin yapıldığı alana getirerek yardım istedi. Alandakilerin yardımıyla yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen küçük İsmail, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan Süleyman B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Süleyman B.’nin daha önce de 'Uyuşturucu kullanımı, kasten adam yaralama, otodan hırsızlık, cinsel saldırı' gibi suçlardan poliste kaydı bulunduğu belirtildi.

SİVAS'ta, iki kardeş arasında arazi tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olay saat 10.30 sıralarında Kümbet Mahallesi 7'nci sokakta meydana geldi. 3 katlı aile apartmanında ikamet eden Ömer A. (58) ile kardeşi Musa A. (54) arasında, iddiaya göre arsa yüzenden tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer A. yanında bulundurduğu tabancayla kardeşi Musa A.'ya ateş etmek istediği sırada araya Musa A.'nın eşi. Nardane A. (46) girdi. Başından ve elinden yaralanan Nardane A. sağlık ekibince Numune Hastanesine kaldırıldı. Nardane A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ömer A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(224 MB HD Görüntü)

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3 - Yapımı tamamlanan Karadeniz'in en uzun teleferiği basına tanıtıldı

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi, kentteki basın mensuplarına tanıtıldı.

Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferik projesi ile 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL’ye mal olan ve son denemeleri yapılan teleferik, bayramın ilk günü kullanımına açılmıştı. Bayram süresinde ücretsiz olarak hizmet veren olan teleferiğe yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi göstermişti.

'BİZİM HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'

Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, ilçede faaliyete başlayan teleferiği kentte görev yapan basın mensuplarına tanıttı. Teleferiğin kullanıma açılmasından ötürü mutluluk duyduklarını belirten Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, projeyle bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi. Bıçakçıoğlu, "Bizim hedeflerimiz büyük. İlerleyen yıllarda umarım bu teleferik güzel işler yapar. Bu sayede bölge cazibe merkezi haline gelir. Avrupa'da, İsviçre'deki Alplerdeki gibi dağdan dağa, tepeden tepeye bu insanları taşırız. Birinci hattı buraya kadar yaptık. İkincisi de inşallah olur. Bunlar hep hedef ve ideal meselesidir. İlçede otel inşaatı tamamlandığında İnşallah ilçemiz turizmde önemli bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.